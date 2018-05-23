Гаишников заставили штрафовать своих

Известный видеоблогер поставил на уши всю полицию Батайска. Из-за грубых нарушений ПДД местные гаишники были вынуждены штрафовать своих же коллег. Под камерой им впоследствии также пришлось убрать с дорожных знаков несуществующие в ПДД таблички «Кроме служебного транспорта суда» и «Кроме служебного транспорта полиции». Эксперты утверждают, что нарушать правила не было надобности, существует табличка, которую вполне можно использовать.

Видеоблогер Гаспар Авакян приехал в небольшой городок Батайск (Ростовская область) по просьбе своего подписчика на видеохостинге Youtube. Активист занимается «общественным контролем» по нарушениям ПДД и следит за дорожной обстановкой в проблемных городах.

Местный житель написал блогеру и пожаловался на полицию, которая оккупировала автостоянку на Рабочей улице. При этом заезжая на нее, сотрудники ведомства регулярно безнаказанно нарушали ПДД, рассказывает о резонансном событии местная газета «Батайское время».

При въезде на парковку вдоль дороги висел знак «Стоянка запрещена», а рядом висела самодельная табличка «Кроме служебного транспорта полиции» и «Кроме служебного транспорта суда», о которых нет никаких упоминаний в ПДД. Подъехав к зданию городского ОМВД, блогер сразу начал снимать на камеру автомобили, припаркованные под запрещающий знаком, один из которых даже забрался на тротуар возле Батайского городского суда. Чтобы наказать нарушителей Авакян, вызвал сотрудников ГИБДД

Приехавшие на место гаишники пытались увиливать от вопросов блогера о правилах дорожного движения, ведь он точно, в отличие от них, называл номера знаков, статьи правил.

«Может они, конечно, и знают законы, но не хотят их трактовать не в пользу себя. Наверное, им неприятно встречать юридически подкованного человека. Инспекторы привыкли: морально задавили человека, предъявили обвинение, и все. Когда же ты говоришь все по закону, со знанием статей, у них ступор происходит, и они думают, что человек юридически грамотен и надо с ним быть осторожнее», — объяснил «Газете.Ru» такое поведение гаишников Авакян.

В ходе общения он решил заодно напомнить инспекторам, что с момента приезда на место событий они до сих пор даже не представились, как это требует административный регламент. После небольшой словесной перепалки анонимы в погонах все-таки назвались: капитан полиции Левченко и капитан полиции Карелин. Последний оказался менее коммуникабельным и после знакомства ретировался в служебный автомобиль, оставив товарища наедине с «ревизором».

Инспектор Левченко был искренне удивлен наличию таблички «Кроме служебного транспорта полиции». На вопрос активиста, почему ограничиваются права других граждан Батайска, он ответил: «Не мы же эти знаки устанавливали».

Некомпетентность сотрудников ГИБДД не удивляет блогера Евгения Ширманова, который также широко известен своими «разоблачительными» видео с сотрудниками ГИБДД.

«Видимо, руководству так удобно, когда полицейские не знают правил и не могут отстоять свои права и законные интересы. Наверное, выгодно таких людей иметь в своем подчинении. А с другой стороны, я знаю множество сотрудников полиции, которые, обращаясь с руководством, просят их перевести их, например, на шлагбаум какой-нибудь. То есть человек боится граждан, которые придут к нему, будут с ним общаться и задавать вопросы или даже зафиксируют нарушение, снимут это на камеру и напишут жалобу. Это ужасно, конечно, такие полицейские нам не нужны», — комментирует Ширманов.

В то время как Авакян показывал полицейским знаки «Стоянка запрещена» и таблички рядом с ним «Кроме служебного автотранспорта полиции » и «Кроме служебного транспорта суда», на стоянку под сплошную к отделу МВД подъезжали сотрудники ведомства. Гаишники пытались сделать вид, что ничего не происходит, штрафовать «своих» им явно не хотелось, однако блогер потребовал предпринять меры и напомнил им о правовых последствиях бездействия.

Пока гаишники решали, как им поступить, нарушителей у здания МВД прибавлялось: сотрудник полиции на служебной «Газели» пересек сплошную, да еще и по встречной полосе — и под присмотром активиста инспектор Карелин побрел в сторону своего коллеги выписывать постановление. После выписанных штрафов всем нарушителям рейд был окончен.

Обычно одной проверкой активист не ограничивается и проверяет, нет ли новых нарушителей. Как рассказал блогер «Газете.Ru», после его проверок ситуация иногда действительно меняется.

«У меня вышло несколько роликов по городу Батайску. Там я привлекал к ответственности сотрудников полиции за остановку и стоянку в неположенном месте. Особенно меня не устраивали таблички, разрешающие стоять в неположенном месте транспорту полиции и суда. У нас в ПДД этой таблички не существует и быть просто не может.

Сегодня (21 мая — «Газета.Ru») я там был — эти таблички демонтировали.

Но знак почему-то оставили, и, видимо, по привычке инспекторы продолжают там ставить машины. Сегодня опять же привлекал полицейских к ответственности».

Его коллега Евгений Ширманов рассказывает, что полицейские вполне могут повесить уже существующую табличку и не нарушать правила.

«Около года назад появилась табличка «только для владельцев парковочного разрешения». Думаю, что сотрудники полиции пока сами не знают, где это парковочное разрешение нужно получать, но по крайней мере такая табличка есть и активно используется.

Например, в Краснодарском краевом суде после того, как я там провел рейд, повесили такую табличку к знаку «парковка». Я думаю, пока не налажена работа в плане получения тех самых разрешений, так как сами сотрудники не знали о существовании такой таблички», — рассказывает активист.

Некоторым инспекторам такой контроль со стороны блогеров неприятен: они видят в них угрозу.

На Авакяна даже пытались завести уголовное дело об угоне полицейских автомобилей: якобы он сначала их на видео снимет, а потом украдет. Однако после просьбы показать ориентировку при адвокате вопрос был исчерпан.

Также активист подвергался нападению со стороны одного из чиновников администрации Советского района в Ростове-на-Дону. По просьбе корреспондента местного СМИ он приехал в припарковую зону, где ставили машины сотрудники администрации: тогда к административной ответственности привлекли 20 чиновников.

На следующий день при повторном рейде здесь парковался заместитель главы района и, завидев активиста, разогнался, наехал ему на ноги и скрылся с места происшествия. Однако позже, когда он встретился с активистом в полиции и понял, что ему грозит серьезная уголовная статья за «умышленное причинение вреда здоровью», то решил извиниться и пообещал, что никогда так делать больше не будет.

Как рассказывает «Газете.Ru» Евгений Ширманов, любой блогер, контролирующий работы ГИБДД, рискует нарваться на серьезные неприятности.

«Никто не застрахован от этого. Я знаю, что у сотрудников полиции много друзей. Они не прочь и по голове дать тем ребятам, которые хотят навести порядок на улицах наших городов», — считает Ширманов.

Пока же активист говорит, что он всегда тщательно обдумывает свои действия, но каких-либо угроз не боится. Единственное, что не по силам блогеру — это те служащие, которых невозможно привлечь к ответственности из-за неприкосновенности: судьи и прокуроры. В этом плане ему хотелось бы, чтобы в закон внесли некоторые поправки.

«Я считаю, что неприкосновеность нужна только по уголовным делам, но когда судьи и прокуроры совершают преступление административное, я считаю, что они в полном объеме должны нести наказание. Нарушил ты, на красный свет проехал — ответь. Встал на инвалидное место на парковке — ответь. Я считаю так, что здесь им неприкосновенность не нужна.