Инспектора ДПС обидели при получении взятки

В Саратове гаишник кинулся в погоню за водителем, который дал ему взятку на 1000 рублей меньше, чем было оговорено. Догнав мужчину, инспектор упрекнул его в том, что тот поступил «не по-мужски». Потрясенный такой наглостью водитель обратился в УСБ, подкрепив свои слова видеозаписью инцидента. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело, а состояние взяткодателя, имевшего явные признаки алкогольного опьянения, даже никто не проверил.

В Саратове следователи СК возбудили уголовное дело в отношении инспектора, получившего взятку от водителя.

«В отношении инспектора полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК (получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел еще 10 мая около 11.00. На стационарном посту у моста «Саратов-Энгельс» сотрудник ДПС остановил жителя Московской области. Затем к машине подошел старший инспектор по смене и заметил у водителя признаки алкогольного опьянения.

Как пояснили «Газете.Ru» в ведомстве, полицейский зафиксировал, что от водителя пахло алкоголем.

Видимо подозрения были не беспочвенны: автомобилист, житель Подмосковья, отказался от медосвидетельствования, хотя и утверждал, что он трезв. В итоге обе стороны пришли к компромиссу — за 5000 рублей полицейский согласился отпустить водителя без протокола.

Договорились, что мужчина забирает документы и оставляет деньги в пачке из-под сигарет на подоконнике поста ДПС.

Однако, когда инспектор проверил пачку, там было всего 4000. Тогда полицейский, возмущенный такой нечестностью своего визави передал своим энгельским коллегам, чтобы они задержали обманщика, сел в личный автомобиль и кинулся в погоню.

При этом сотрудникам на той стороне моста он даже не сообщил зачем ему понадобилось тормозить машину. Догнав взяткодателя, гаишник, держа его документы в руках, утверждал, что тот совершил «немужской» поступок.

«Инспектор кинул документы водителю в окно машины и тот поехал в областное УСБ и написал заявление, к которому приложил видеозапись, на которой был виден факт передачи взятки и записан весь разговор. Через несколько часов инспектора вызвали в УСБ», — рассказал «Газете.Ru» старший следователь Волжского отдела СУ СК России по Саратовской области Артем Варданян.

Полицейский во всем признался. Его оставили под подпиской о невыезде. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

Подобная наглость сотрудников ГИБДД не удивляет известного саратовского автоблогера Евгения Ширманова. По его словам, ни для кого не секрет, что в Саратове на стационарных постах берут взятки.

«Они там просто охамели. Подобное поведение уже ни в какие рамки не входит: уже взятки считают. Если им что-то недодали, уже едут и догоняют. Это просто наглость. Казалось бы, ты сам идешь на незаконные действия, человек тебя там чуть-чуть обманул, ну и соглашайся с этим».

Однако давать деньги в пачке сигарет, далеко не единственный способ взятки, как рассказал «Газете.Ru» Ширманов.

«Существуют и более изощренные методы передачи взятки: под колесо, в штаны, в куртку — куда угодно. Иногда намеренно открывают багажник и говорят «ты вот подойди, туда брось». То есть делают все возможное, чтобы потом сказать — «а я и не знал, что оно там лежит».

Даже передача просто пачки сигарет инспектору не правомерна, это такое же вознаграждение. Если гаишники хотят этот подарок получить, они должны сообщить руководству. В данном случае конечно никакого согласования нет. Эту уже система. Когда-то давно сотрудники ГИБДД согласились, что будут «носить» своему руководству и так это и продолжается. Возможно, что отказаться они уже не могут, — отметил Ширманов. — Уверен, что многие сотрудники не хотят брать взятки, хотят спокойной жизни и не хотят переживать, когда останавливают машину а вдруг там кто-то».

Примечательно, что водителя с признаками опьянения не проверили и во время второй остановки на посту в Энгельсе. То есть несмотря на задержание инспектора, разбираться, был ли на самом деле пьян заявитель, никто не стал. Блогер Ширманов предположил, что возможно и никаких признаков алкогольного опьянения изначально не было.

«Инспектор сам создал такие условия, подобрал слова таким образом, что не дать взятку было невозможно. Возможно, какой-то другой инспектор в Энгельсе, который менее заинтересован, чтобы с этого водителя что-то там взять не увидел никаких оснований и конечно не направил его на медосвидетельствование», — подытожил Ширманов.

Как рассказал «Газете.Ru» один из сотрудников ДПС в одном из южных регионов, попросивший не называть своего имени, гаишники не боятся, что их кто-то поймает.

«Мы не переживаем, что нас поймает какое-нибудь УСБ. В случае, если на рейд выходят сотрудники собственной безопасности и надо кого-то поймать, то на разводе с утра нам говорят: полицейские, сегодня работаем на государство. И все все понимают».

В августе 2017 года «Газета.Ru» рассказывала серьезных злоупотреблениях в ГИБДД Саратова. Тогда в нашумевшем видеообращении анонимного сотрудника ведомства к руководству МВД России он детально рассказал о якобы преступной деятельности командира городского полка ДПС и его подчиненных, приписав им массу должностных и уголовных правонарушений.

Руководство и рядовых сотрудников ГИБДД Саратова обвинили в тотальных поборах и злоупотреблениях. Однако тогда правоохранительные органы прежде всего направили усилия на то, чтобы найти самого анонима.

Как рассказал Ширманов, следивший за этой историей и публиковавший видео в своем блоге,

в отношении командира полка ДПС ГИБДД по Саратову Якова Муравьева, того самого, которого аноним видеообращения обвинил в поборах, тогда все-таки возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

По версии следователей, летом 2017 года в служебном кабинете командир полка ДПС дал указание подчиненному прекратить производство по административному делу, которое было возбуждено против его подруги.