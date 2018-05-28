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Экзамен в ГИБДД: «сегодня» наступит не скоро
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Экзамен в ГИБДД: «сегодня» наступит не скоро 

Газета.Ru 28 мая 2018
Фото: «Газета.Ru»
Читатель «Газеты.Ru», ранее лишенный прав за повторный проезд на красный свет, столкнулся с неожиданными трудностями при возврате водительских прав. Оказалось, что для того, чтобы сдать необходимый теоретический экзамен в Москве нужно отстоять немаленькую очередь. Некоторые водители вынуждены ждать переэкзаменовку даже дольше, чем сам срок лишения. О проблеме уже рассказали главе ГИБДД России Михаилу Черникову. В ситуации разбиралась «Газета.Ru».
Житель Москвы Андрей Воронов (имя изменено по его просьбе — «Газета.Ru») зимой был лишен водительских прав на четыре месяца за повторный проезд на красный сигнал светофора. Права ему должны вернуть в начале лета, и автомобилист загодя озаботился сдачей теоретического экзамена — такая норма для всех «лишенцев» действует уже несколько лет.
Для успешной сдачи автомобилист ежедневно помногу раз с помощью мобильного приложения «сдавал экзамен» собственному смартфону и к предполагаемой дате переэкзаменовки был полностью готов.
«На самом деле подготовиться к экзамену, это еще полбеды. Гораздо сложнее попасть на саму пересдачу. К моему удивлению выяснялось, что проверка знаний ПДД для возврата водительского удостоверения после лишения не является государственной услугой, соответственно запись через портал «Госуслуг» не производится, — говорит Воронов. — Изучив интернет, я выяснил, что в Москве можно сдать экзамен после лишения можно всего по нескольким адресам. Я выбрал тот, который ближе к работе — 1 отделение по экзаменационной работе МОГТОРЭР № 5, которое находится по адресу Варшавское шоссе, дом 170Д. Начитавшись отзывов в интернете про это отделение, я понял, что
1328ой стаж правила за это время заметно изменились, да и сам экзамен сдать стало сложнее. Если раньше разрешалось сделать две ошибки из 20 билетов, и экзамен после этого считался сданным успешно, то теперь все стало строже. Ошибок, как и раньше, можно сделать две, но на каждую ошибку теперь дается 5 дополнительных вопросов, на которые надо ответить уже безошибочно. То есть, допустив две ошибки, вы в итоге должны будете ответить всего на 30 билетов».
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