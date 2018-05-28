Экзамен в ГИБДД: «сегодня» наступит не скоро

Читатель «Газеты.Ru» , ранее лишенный прав за повторный проезд на красный свет, столкнулся с неожиданными трудностями при возврате водительских прав. Оказалось, что для того, чтобы сдать необходимый теоретический экзамен в Москве нужно отстоять немаленькую очередь. Некоторые водители вынуждены ждать переэкзаменовку даже дольше, чем сам срок лишения. О проблеме уже рассказали главе ГИБДД России Михаилу Черникову . В ситуации разбиралась «Газета.Ru».

Житель Москвы Андрей Воронов (имя изменено по его просьбе — «Газета.Ru») зимой был лишен водительских прав на четыре месяца за повторный проезд на красный сигнал светофора. Права ему должны вернуть в начале лета, и автомобилист загодя озаботился сдачей теоретического экзамена — такая норма для всех «лишенцев» действует уже несколько лет.

Для успешной сдачи автомобилист ежедневно помногу раз с помощью мобильного приложения «сдавал экзамен» собственному смартфону и к предполагаемой дате переэкзаменовки был полностью готов.

«На самом деле подготовиться к экзамену, это еще полбеды. Гораздо сложнее попасть на саму пересдачу. К моему удивлению выяснялось, что проверка знаний ПДД для возврата водительского удостоверения после лишения не является государственной услугой, соответственно запись через портал «Госуслуг» не производится, — говорит Воронов. — Изучив интернет, я выяснил, что в Москве можно сдать экзамен после лишения можно всего по нескольким адресам. Я выбрал тот, который ближе к работе — 1 отделение по экзаменационной работе МОГТОРЭР № 5, которое находится по адресу Варшавское шоссе, дом 170Д. Начитавшись отзывов в интернете про это отделение, я понял, что