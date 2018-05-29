Россиянам запретят владеть грузовиками

Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту и экспедированию разослал по участникам рынка законопроект, который запретит перевозку грузов для личных и семейных нужд автомобилями массой более 2,5 тонны. Также обслуживать грузоперевозки предлагается запретить негражданам РФ.

Глава фермерского хозяйства «Доброе поле» Ярослав Звягин в целом поддерживает это предложение, указывая, что оно уберет с рынка перевозок нелегальных перевозчиков и повысит деловую и финансовую дисциплину легальных.

«У меня в хозяйстве есть грузовики массой более 2,5 тонн, но на нас нововведения никак не отразятся, потому что мы, будучи крестьянским хозяйством, зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и уже платим налоги. А затронет он тех владельцев грузовых автомобилей, кто возит грузы под видом личных нужд и налоги, соответственно, не платит», — сказал он «Ридусу».

По мнению Звягинцева, именно вывод таких частников из тени и является главной целью предлагаемого законопроекта.

Нелегалы грязи не боятся

Сейчас законом формально не запрещено, чтобы частное лицо приобрело КАМАЗ и возило на нем щебень. То есть осуществляя фактически производственную деятельность, владельцы таких транспортных средств не платят никаких налогов, не регистрируются в системе «Платон», так как расчеты с клиентами осуществляют наличными.

На сегодня в России подобным «серым» бизнесом занимаются не только частные лица, но и некоторые логистические фирмы. Часть парка таких компаний оформлена совершенно легально, но какую-то часть грузоперевозок эти компании предпочитают не показывать, нанимая для таких целей «внештатных сотрудников» — иногда даже на машинах с логотипом компании, рассказывает фермер.

Это достаточно грязный — в буквальном смысле слова — бизнес, с которым поэтому не хочется иметь никаких дел, говорит он.

«Мы иногда в особо урожайные годы не справляемся с вывозом продукции своими силами и нанимаем перевозчика у какой-то из транспортных компаний. И бывает, что приезжают какие-то подозрительные люди, на каких-то потрепанных грязных грузовиках, порой даже без документов. Они иногда даже не имеют права легально работать в России», — вспоминает Звягин.

По мнению фермера, было бы правильным, чтобы при регистрации грузового автомобиля его владелец одновременно — или заранее — регистрировался бы как ИП. Это бы одномоментно убрало бы с рынка грузоперевозок России всех «теневиков» и нелегалов.

На расценки на услуги грузоперевозок такая «зачистка» отрасли никак не повлияет, уверен Звягин.

«В конечной стоимости услуг по перевозкам тарифы транспортных компаний составляют весьма малую часть. А вот когда солярка дорожает на 10 рублей — это сразу бьет по карману и фермера, и конечного потребителя продукции», — говорит он.

За неделю с 21 по 27 мая в России цены на бензин АИ-92 увеличились на 90 копеек до 42,21 рубля за литр, а цена бензина марки АИ-95 поднялась на 88 копеек и составила 45,5 рубля.

Грузовые облака

Принятие такого закона устранит недобросовестную конкуренцию, потому что поставит всех участников рынка грузоперевозок в равные стартовые условия, считает председатель петербургского НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин

«На сегодня незарегистрированные частники имеют экономически более выгодное положение, чем легальные компании и ИП. Частник не обязан оплачивать патент, он не обязан следить за техническим состоянием автотранспортного средства перед выходом на линию, не должен официально проходить предрейсовый медосмотр и т. д. Зарегистрированные же перевозчики вынуждены на все это тратить время и деньги», — объяснил он «Ридусу», почему все официальные перевозчики приветствуют инициативу ТПП.

Благодаря пробелу в законодательстве, в России очень безоблачно чувствует себя толстый слой диспетчерских компаний-однодневок, которые сводят таких незарегистрированных грузоперевозчиков с производителями товаров.

По данным Матягина, свыше 50−60 процентов всех перевозок «производитель — оптовик» осуществляется именно «в серую».

«Диспетчеры-посредники забирают себе до половины оплаты, которую поставщик платит перевозчику. При этом все затраты на бизнес у диспетчеров — это затраты на стол, табуретку и телефон, с которого они обзванивают поставщиков и перевозчиков. Понятно, что в легальные логистические компании эти диспетчеры не звонят никогда: весь их бизнес идет черным налом, а сами диспетчерские компании — это фирмы-однодневки, создаваемые часто для осуществления одной-единственной перевозки», — говорит эксперт.

По словам Матягина, подавляющее большинство нелегальных перевозчиков — это бывшие водители, оказавшиеся по каким-то причинам не трудоустроенными. Им не до «красот», им надо выживать здесь и сейчас, поэтому они соглашаются на такие условия, на которые официально зарегистрированные логистические фирмы никогда не пойдут.

Именно поэтому услуги нелегалов привлекательны для посредников — в первую очередь в финансовом смысле. А вопросы безопасности перевозок — у «серых» диспетчеров голова от этого не болит. Не говоря уже о том, что голова у них не болит из-за того, что государство недополучает налоговые поступления от такого бизнеса.