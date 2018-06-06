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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом
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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Мне кажется, что стоит еще раз разъяснить по поводу платных дорог.
Появились платные дороги в РФ не потому, что кто-то хотел снять сверхприбыли (напомню, что в проекты с окупаемостью в 25 лет в России денег привлечь решительно невозможно), а потому, что дорожная отрасль на тот момент (2009 год) насквозь погрязла в коррупции и воровстве.
Дороги строились на отвали, воровали всё и немного больше, а чтобы можно было сдать объект привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат.
Вы же (и я) ездили по этим дорогам, разбивали автомобили, разбивались сами, погибали, калечились. И вот «он вам не Димон» сделал ход конем: привлек в дорожную отрасль частный капитал. Это вообще было сложно сделать, так как, еще раз подчеркну, длинных дорог в Росии нет! Проект со сроком окупаемости больше года — не для России. А тут окупаемость 25-30 лет и выше!
Но привлечь деньги получилось. Правда местами на кабальных условиях, что мы видим сейчас по головному участку М11, где французы что хотят, то и воротят. Но сейчас речь не об этом.
Частные деньги привлекали в строительство дорог не потому, что у государства их не было в период нефтяного изобилия, а потому, что частник нацелен на максимальное качество дороги, чтобы она не требовала потом денег на ремонт дыр, ям и всего такого, так как это снижает затраты и увеличивает ROI.
Следовательно, когда к нему приходит подрядчик и на ломаном русском говорит, что построит ему дорогу из мусора и палок за откат, концессионер, если он не сошел с ума, посылает такого подрядчика в необозримую даль… И пользуется услугами компаний, которые строят качественно и с реальной гарантией. Дорого, быстро, качественно. Выберите любые два пункта.
Это совершенно разные мотивации. Принципиально разные.
В случае государственных дорог всем выгодно сделать дорогу дорого, но так, чтобы она развалилась максимально быстро, желательно за срок, за который можно обанкротить подрядчика, давшего гарантию. В случае платных дорог с привлечением частного капитала всем выгодно, чтобы дорога служила максимально долго не теряя своих эксплуатационных характеристик.
Именно поэтому и появился проект платных дорог. Потому что государство признало тактическое поражение в борьбе с многочисленными жуликами, которые на строительстве и эксплуатации дорог воруют всё или почти всё, а потом ямы кирпичами забивают.
И вот за 8 лет у нас появились прекрасные участки дорог. Да, платные, но они есть. По ним можно проехаться сейчас, сегодня, а не тогда, когда у нас по всей стране настанет коммунизм (то есть после нашей смерти). И этот труд людей надо ценить. Потому что все эти дороги делаются для нас и сегодня, а не когда рак на горе свистнет.
Да, не быстро. Да, по сравнению с Китаем — слезы. Но хочу напомнить, что в России за всю историю нашей страны дорог как таковых не было. Почитайте Радищева того же. Наши деды, прадеды и так далее ходили и ездили между городами сезонно, когда грязь или засохла, или замерзла.
По щелчку пальца ничего не меняется. Для всего нужно время. Но я лично очень благодарен тем, кто строит в России современные и безопасные дороги. Пусть пока их мало, но со временем станет больше.
Главное — таких людей, которые улучшают нашу страну, поддерживать, а не куями крыть. С куями, простите, каши не сваришь и дорог не построишь.
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