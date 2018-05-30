Смогут ли канатные дороги победить автомобильные пробки

В ближайшие три года в Москве откроются две канатные дороги. Первая — от смотровой площадки на Воробьевых горах до спорткомплекса «Лужники» — появится уже этим летом, вторую (между метро «Сходненская» и «Речной вокзал») планируется построить к 2021 году. Пока эксперты обсуждают, смогут ли «канатки» стать полноценной частью системы общественного транспорта столицы, «Газета.Ru» вспоминает необычные канатные дороги и фуникулеры в России и мире.

Канатная дорога над Москвой-рекой, строившаяся к чемпионату мира по футболу-2018, будет запущена уже этим летом. Дорога длиной 737 метров свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со спорткомплексом «Лужники». Вместо 20 минут, за которые раньше можно было преодолеть это расстояние на автомобиле, дорога займет не более пяти минут.

На маршруте расположены три станции: «Косыгина», «Воробьевская» и «Лужники». Кабинки будут следовать по двум маршрутам: большой круг (все три станции) и малый («Косыгина» — «Воробьевская»). По малому кругу запустят открытые кабины, для большого круга предусмотрены кабины на восемь человек. Там также можно будет перевезти детские коляски или велосипеды.

Стоимость проезда пока не утверждена, но, по предварительным данным, билет в обе стороны обойдется в 400-500 рублей. Спортсмены смогут приобрести абонементы. В будущем проезд там предполагается оплачивать картой «Тройка».

Еще одну канатную дорогу планируется запустить между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Она соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем и сократит время пассажиров в пути с 45 до семи минут. «Канатка» должна разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, а также ряд маршрутов наземного транспорта.

Предполагается, что этим видом транспорта будут пользоваться около 19 тыс. человек в сутки. Дорогу интегрируют в систему общественного городского транспорта, так что оплатить проезд можно будет картой «Тройка».

Транспортный объект предполагается построить на принципах государственно-частного партнерства, примерный объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей. После окончания строительства канатная дорога будет принадлежать Москве, но инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет.

А вот в Нижнем Новгороде проблемы с транспортом подтолкнули власти к строительству пассажирской канатной дороги еще в 2010 году. Жителям города Бора, расположенного на левом берегу Волги, приходилось тратить на дорогу до Нижнего Новгорода несколько часов. Сделать это можно было по единственному мосту через Волгу, на котором каждый день выстраивались многокилометровые пробки.

Запуск канатной дороги состоялся в 2012 году. Это самая длинная в Европе канатная переправа над водой: ее протяженность составляет 861 метр, что является официальным рекордом России. Вагончики пересекают Волгу за 12 минут, каждая кабинка рассчитана на восемь мест, в среднем за день «канаткой» пользуются около пяти тыс. человек.

Стоимость разового билета составляет 100 рублей, есть также абонементы, рассчитанные на 10-48 поездок, для студентов действуют льготы.

Важной частью города стала и канатная дорога в Светлогорске. С помощью нее можно подняться с песчаного пляжа на холмы с основной городской инфраструктурой — перепад высот в городе составляет 40 м. Путь длиной 175 м в одну сторону «канатка» преодолевает за пять минут.

С 2010 года светлогорская канатная дорога была закрыта на ремонт и открылась только спустя пять лет. Сейчас обновленная дорога, состоящая из 20 двухместных закрытых кабинок, исправно работает каждый летний сезон — с апреля по октябрь. Стоимость проезда составляет 25 рублей в одну сторону.

Единственный в Париже фуникулер представляет собой наклонный лифт из двух кабин, которые вмещают до 60 человек одновременно. Он отправляется с улицы Кардинала Дюбуа и заканчивает движение между площадями Сан-Пьер и Сюзанны Валадон. С его помощью можно добраться до самой высокой точки Парижа — Монмартра. Протяженность маршрута всего 108 метров, время в пути — не более двух минут.

Фуникулер находится в подчинении у парижского метрополитена, поэтому стоимость проезда на нем равняется стоимости одного билета на метро — 1,7 евро. Каждый год им пользуются почти 2 млн человек.

В Тбилиси работают две канатные дороги: парк Рике — крепость Нарикала и парк Ваке — Черепашье озеро. Протяженность первой, запущенной в 2012 году, составляет 600 метров. До смотровой площадки на самой вершине канатной дороги туристы могут добраться всего за две минуты.

Вся система состоит из семи стеклянных кабинок с форточками, вместительностью по восемь человек каждая. Стоимость проезда составляет 2,5 лари (63 рубля) в одну сторону. Для студентов и пенсионеров действуют скидки.

Деньги за проезд на канатной дороге списываются только с карточки Metromoney — универсального проездного, действующего практически во всем общественном транспорте города. Карточку можно купить на любой из станций метро за два лари (50 рублей).

Канатная дорога «Черепашье озеро» была недавно отремонтирована и открылась в конце прошлого года. Это самая длинная канатная дорога в Тбилиси — время в пути занимает шесть-семь минут. Проезд стоит один лари (25 рублей) с человека в одну сторону по карте Metromoney.

Отдельной достопримечательностью считается тбилисский фуникулер. Он имеет три станции: нижнюю, среднюю (Пантеон) и верхнюю (Мтацминда). Все расстояние с учетом остановки на промежуточной станции фуникулер преодолевает за пять минут. Стоимость билета составляет два лари (50 рублей) в одну сторону с человека до 00:00, после полуночи цена повышается до трех лари (75 рублей).

Для проезда на фуникулере в кассе на нижней станции необходимо приобрести специальную пластиковую карту за дополнительные два лари и уже на нее класть наличные. В отличие от Metromoney, эту карту нельзя сдать обратно.

Конечно, без городских подъемников нельзя обойтись и в Португалии, славящейся городами с холмистыми рельефами. Так, в столице страны эта особенность ландшафта постоянно вызывала трудности при перемещении местных жителей и туристов по районам, например, от нижнего округа Байша до верхнего Карму. Даже рядом расположенные улицы в Лиссабоне могут быть соединены крутыми лестницами, пройти по которым способны только горожане с хорошей физической подготовкой. Для удобства жителей и облегчения передвижения по Лиссабону там действует целых четыре фуникулера и канатная дорога.

Канатная дорога Лиссабона расположена в Парке Наций, вдоль реки Тежу. Первая ее остановка расположена около океанариума, вторая — возле башни Васко да Гама . Протяженность канатной дороги — 1,23 км, продолжительность поездки в одну сторону — восемь минут. Стоимость поездки в одну сторону обойдется в 3,95 евро, в обе — 5,90. Причем по всей Португалии билеты на канатные дороги и фуникулеры приобретаются отдельно, воспользоваться единым проездным не получится.

Цены на фуникулеры также составляют в среднем 4 евро. Два из них — Бика и Лавра — являются национальными памятниками, а фуникулер Санта-Жушта представляет собой единственный во всем городе вертикальный лифт.

Из-за холмистой местности Порту как будто расположен на двух ярусах, поэтому канатная дорога Teleferico de Gaia служит средством для перемещения людей с одного яруса на другой. Кабина в течение пяти минут следует над исторической частью города Вила-Нова-ди-Гайя. Конечная остановка — набережная Каиш-ди-Гайя. Билет для взрослого в обе стороны — 8 евро, для ребенка — 4 евро.

Горная местность португальского острова Мадейра делает наличие канатной дороги скорее необходимостью, чем развлечением. Там фуникулер был открыт в 2005 году, он состоит из 40 закрытых кабин по восемь мест в каждой. Время в пути — 15 минут. Билет в одну сторону стоит 10 евро, в обе — 15 евро. Для детей есть льготные билеты, которые можно приобрести за полцены.

Канатная дорога в Неаполе позволяет всем желающим за восемь минут подняться с берега моря на вершину горы Фаито. Высота подъема — один километр. Нижняя станция канатной дороги находится в коммуне Castellammare di Stabia на высоте девяти метров над уровнем моря, конечная — на вершине горы Монте Фаито на высоте почти 1,1 км.

Историческая канатная дорога Монте Фаито впервые открылась в 1952 году и с перебоями работала вплоть до 1990 года. В 2012 году канатная дорога была закрыта из-за недостатка в финансирования, однако в мае 2016 года все-таки возобновила работу.

Самый старый фуникулер в мире находится в Праге. Он стартует неподалеку от остановки трамвая «Уезд», является частью городского транспортного сообщения по маршруту Уезд — Небозизек — Петршин, на самом верху которого находится так называемая Голодная стена.

Две кабинки фуникулера на трассе длиной в 510 м преодолевают высоту 130 метров за четыре минуты. Открывшись в 1891 году, транспортная линия сначала работала на силе перевеса груза (воды), в 1932 году она была электрифицирована.

Фуникулер относится к категории городского общественного транспорта, соответственно, там действуют стандартные проездные билеты, которые стоят — в переводе на российские деньги — 90 рублей за долгосрочный тариф и 67 рублей за кратковременный.

И замыкает наш рейтинг пассажирская канатная дорога Emirates Airline в Лондоне, соединяющая район Королевских доков и Гринвич, которые разделены Темзой. Канатная дорога была построена к летним Олимпийским играм 2012 года. Пропускная способность дороги составляет 2,5 тыс. пассажиров в час в каждом направлении. Стоимость разового проезда составляет 4,3 фунта (350 рублей).

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что канатные дороги и фуникулеры при определенных условиях могут стать частью системы общественного транспорта, однако по популярности едва ли способны сравниться с автобусами или метро.

«Для каких-то пользователей это, возможно, и станет важной частью маршрута, так как наземный транспорт на этом направлении очень неудобен в использовании — дорога занимает час, а то и полтора, — говорит эксперт организации «Город и транспорт» Владимир Свириденков о проекте дороги от «Сходненской» до «Речного вокзала». — Появится удобная связь, которая в данный момент вообще никак не реализована.

Два больших жилых района отрезаны Химкинским водохранилищем друг от друга, и удобных способов перебраться через него просто нет. А канатная дорога позволит людям даже просто ездить за покупками на другой берег, чего они раньше себе позволить не могли».

«В такой модификации, в которой будут сделаны канатные дороги в Москве, это все-таки больше аттракцион, — считает ведущий научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. — На Воробьевых горах «канатка» даже не подходит к зданию МГУ и кончается на смотровой площадке. С другой стороны, ее можно было бы технически продлить до станции МЦК, но этого не сделали. Сейчас эта дорога будет связывать между собой чисто прогулочные объекты. Кроме людей, которые гуляют там в выходные дни, это никому не интересно».

Во всем мире канатные дороги все-таки представляют собой больше вспомогательный транспорт — либо там, где большой перепад высот, либо там, где необходимо преодолевать какие-то водные преграды. Провозная возможность у них все равно небольшая, уверен эксперт центра Probok.net Александр Чекмарев : «она сравнима разве что с одним рейсом маршрутного такси».

При этом Трофименко считает, что у государства нет цели окупить канатные дороги при помощи продажи билетов — они делаются скорее как объект туристической инфраструктуры. «Вообще канатные дороги должны быть дешевле в эксплуатации, чем традиционный общественный транспорт», — считает он.