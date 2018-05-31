История трусов: министру не простили блондинку в боди

«Пьяный» заезд в трусах погубил карьеру министра

Ставший известным всей стране министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев уволен со своего поста. Скандальный «пьяный» заезд в трусах с чиновницей вынудил «одаренного человека», как еще месяц назад называл его один из местных депутатов, написать заявление по собственному желанию, которое было подписано губернатором. Дальнейшая карьера участницы инцидента пока под вопросом, зато ей точно грозит лишение прав за пьяную езду.

В Саратовской области логичным образом завершился скандал вокруг местного министра финансов Александра Выскребенцева. Как и предсказывала «Газета.Ru» , после задержания сотрудниками ДПС на дороге его служебной машины чиновник не доработает и до конца недели. По данным информированного источника «Газеты.Ru», увольнение должно было произойти в пятницу, 1 июня, после выхода министра из отпуска, однако в итоге местные чиновники решили не затягивать процесс.

Выскребенцев отделался достаточно легко — его не уволили за дискредитацию органов власти или по какой-то другой неблаговидной причине, а позволили покинуть должность «по собственному желанию». Идти против воли Выскребенцева губернатор региона Валерий Радаев не стал и подписал указ о снятии его с должности.

«Постановлением губернатора с 31 мая министр финансов Александр Юрьевич Выскребенцев освобожден от должности по собственному желанию. Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого заместителя министра Гаврилову Веронику Викторовну», — говорится в сообщении областной пресс-службы на сайте администрации области.

В четверг в качестве и.о. министра Гаврилова дебютировала на заседании областного правительства, где отчитывалась о финансовом состоянии региона.

«В должность я вступаю завтра. Но сегодня я буду докладывать на заседании. Это планировалось и ранее, так как министр еще в отпуске», — рассказала она корреспонденту ИА «Взгляд-инфо».

Заезд

Карьера Выскребенцева пошла под откос после того, как саратовские гаишники около четырех утра в пятницу 25 мая решили проверить ехавший по дороге с выключенными фарами автомобиль Suzuki Grand Vitara с госномером Х918РУ64RUS. После остановки полицейские сразу заметили, что от девушки-водителя сильно пахло спиртным, а на заднем сиденье спит мужчина, также предположительно в нетрезвом состоянии. Им оказался министр финансов Саратовской области Выскребенцев. По информации СМИ, мужчина спал после бурной вечеринки.

Девушка была одета в боди, нижняя часть которого оказалась расстегнута и виднелась поверх штанов. Она не имела при себе документов и представилась «заместителем главы администрации Октябрьского района Саратовской области». Однако, как позже выяснилось, она оказалась всего лишь специалистом по опеке и попечительству администрации Октябрьского района Саратова Марией Мищенко.

Когда у нее попросили документы, девушка заявила, что документов у нее сейчас нет, так как они находятся в ее машине, и подруга «буквально через десять минут» все привезет.

Тогда инспекторы попросили водителя выйти из автомобиля для прохождения медосвидетельствования, на что Мищенко ответила отказом.

«У меня нет документов. Вот будут документы –— тогда я выйду и пройду медицинское освидетельствование», — заявила она.

После этого девушка начала звонить кому-то по телефону. Разговаривая, она обернулась на заднее сиденье и пыталась разбудить мужчину, трогая его за ногу, при этом говоря: «Саша, Саша».

Девушка уверяла, что когда спящий попутчик проснется, у инспекторов будут проблемы.

В этот момент от шума как раз проснулся министр и с заднего сиденья передал документы на машину. Затем он вышел из салона и пояснил, что машина служебная. После этого Выскребенцев срочно потребовал закурить.

У вышедших из машины чиновников полицейские пытались добиться объяснений обстоятельств произошедшего: как нетрезвая девушка оказалась на водительском сиденье министерской машины. Ведь если Выскребенцев посадил ее за руль сам, лишиться прав придется обоим.

«Как она попала за руль? Нам надо же установить все обстоятельства», — спрашивали сотрудники ДПС.

Вопреки угрозам девушки, мужчина не стал заступаться за нее, а, напротив, попытался бежать. Несмотря на обещания водителя, документы ей так никто и не привез. Мищенко предложили проехать в отделение для установления личности,

однако Мария Витальевна, как называли ее инспекторы, все еще отказывалась пройти в машину полицейских, но теперь уже по новым, сугубо эстетическим причинам: ей не понравился автомобиль инспекторов.

Затем девушка все-таки согласилась проехаться в «ужасной» машине, из которой позже она вдруг не захотела выходить. Гаишникам даже пришлось уговаривать плакавшую чиновницу пройти в отделение

«Не пойду я туда, там преступники сидят», — рыдала девушка на плече у полицейского.

«Да нет там никаких преступников. Мы к ним не пойдем! Давайте выходите», — уговаривали девушку правоохранители, когда вели ее под руку в участок.

Что было внутри отдела полиции, осталось за кадром.

Вернувшись, девушка продолжала плакать, пока инспекторы готовились провести медосвидетельствование.

«Не затягивайте процесс, пожалуйста», — говорили гаишники.

«Я не затягиваю, это вы все на меня давите. Вам всем хочется получить галочку, я понимаю», — говорила чиновница.

Когда инспектор сказал, что она имеет право отказаться от освидетельствования, та громко заявила о своем решении.

«Отказываюсь! Я лучше пройду в настоящем медицинском учреждении, где есть медики», — сказала водитель Suzuki, отдавая запечатанную одноразовую трубку от алкотестера обратно инспектору.

Мищенко не является женой Выскребенцева, и как она попала за руль служебной машины, пока неясно. Родные девушки рассказали местным СМИ, что та «никогда не пьет» и сейчас находится в декретном отпуске. Что девушка делала за рулем машин женатого министра, неизвестно. Сейчас ей грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Скорее всего, наказание ждет и самого экс-министра, пустившего Мищенко за руль.

После скандала в СМИ губернатор Радаев создал комиссию для разбирательства инцидента. Ее возглавил один вице-губернаторов, который за месяц до этого был инициатором назначения тогда еще и.о. министра Выскребенцева на должность.