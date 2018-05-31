Бензин округляет глаза

Рост цен на бензин и другое топливо в РФ стал рекордным с 2011 года. Основные причины — существенный подъем мировых цен на нефть при одновременном ослаблении рубля. В этих условиях резко возросла рентабельность экспортных поставок нефтепродуктов, тогда как продажи на внутреннем рынке стали для нефтяных компаний невыгодны. В итоге возник дефицит, результатом которого стал аэрокосмический взлет ценников на заправках.

Неконтролируемое повышение оптовых цен, составившее в этот период порядка 30%, нашло отражение в более чем 15-процентном росте розничной цены. Все это заставило правительство забить тревогу и начать, хоть и с опозданием, принимать какие-то меры. Так, предупреждения нефтяным компаниям начала рассылать антимонопольная служба , а когда это не помогло правительство все же решилось на такой шаг, как снижение акцизов на топливо.

С нефтяниками провели воспитательную беседу

Пообещав с 1 июля уменьшить акцизы, правительство призвало нефтяников направить ответные усилия на стабилизацию рынка нефтепродуктов. Экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями провел в среду курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак

«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка», — сказал по итогам совещания представитель Козака Илья Джус (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее Козак сообщил о решении правительства снизить акцизы на дизтопливо на 2 тыс. рублей на тонну, на бензин — на 3 тыс. рублей на тонну. Аналитики нефтяной отрасли называли эту меру недостаточной для обуздания ценового ралли и предлагали властям повысить для нефтяников обязательную долю продаж на внутрироссийском рынке. В частности, по мнению экспертов независимого агентства «Аналитика товарных рынков», ФАС России в сложившейся ситуации может повысить нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже до 15% и 7,5% соответственно с нынешних 10% и 5%.

Какие нынче цены

Согласно последним данным Росстата, опубликованным в среду, средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% до 40,3 рубля. Таким образом, темпы роста втрое превысили аналогичный показатель 2017 года. Наибольший рост ведомство зафиксировало в Москве и Питере, где средние цены достигли 42,3 рубля и 41,5 рублей соответственно.

Более актуальную информацию опубликовала Московская топливная ассоциация. По ее данным, только за прошедшую неделю средняя стоимость бензина на московских АЗС подскочила почти на 1 рубль — до 42,2 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. По России рост цен составил 70–80 копеек — до 40,8 и 43,6 рубля за литр соответственно. На сайте Ассоциации можно обнаружить шокирующие цифры: на некоторых АЗС Москвы с 28 мая появились ценники, где нарисовано 47 рублей за литр 95-го бензина.

В свою очередь, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже , где заправщики в основном закупают топливо, рост оптовых цен за неделю составил более 3%: до 55,95 тысяч рублей за тонну АИ-92 и до 56,7 тысяч за тонну АИ-95. Это новые исторические максимумы, а с начала года рост оптовых цен составил уже более 30%.

Экспортный паритет

Как уже неоднократно отмечалось, в бензиновых бедах автомобилистов виновата растущая нефть. Рост котировок европейской нефти Brent, к которой плотно привязана российская Urals, с начала года составил 20%, а относительно минимумов февраля — более 25%. В итоге, в мае цены достигали 3,5-летнего максимума на уровне $80 за баррель.

Причин для такого бурного роста было несколько: четкое выполнение соглашения ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи, резкое падение поставок из Венесуэлы, возврат американских санкций против Ирана и все это на фоне растущего спроса со стороны Китая и других азиатских стран. В результате, на рынке «черного золота» был ликвидирован излишек запасов сырья и, более того, наметился даже некоторый дефицит.

А что же в это время делал российский рубль? А российский рубль, который традиционно растет вместе с нефтью, на этот раз неуклонно дешевел. Под влиянием американских санкций девальвация национальной валюты с начала года составила порядка 10%.

В итоге разрыв между внутренними ценами и ценами внешнего рынка очень существенно увеличился, то есть произошло резкое отклонение биржевой цены от экспортного паритета. Попытка обратного движения к экспортному паритету — это и есть тот мощный рывок цен на нефтепродукты, который мы наблюдали последние месяцы.

Для нефтяных компаний сильное отклонение внутренней цены от паритета означает, что продажа нефтепродуктов внутри страны становится абсолютно невыгодной, и тогда они всеми правдами и неправдами начинают увеличивать поставки за рубеж, игнорируя российских покупателей и тем самым создавая дефицит. Именно такая ситуация наблюдается на российском рынке в последнее время.

И тут вступает ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ, конечно же, не смогла без слез смотреть, как от стремительно дорожающего бензина страдают несчастные автомобилисты. Ведомство выпустило заявление, в котором обвинило нефтяные компании России в монополизме и злостном снижении объемов продаж нефтепродуктов внутри страны.

По данным ведомства, в период с 9 января по 23 мая биржевой индекс цен на бензин вырос на 33%, а на дизельное топливо — на 23%. Следствием этого стал рост розничных цен. «Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах», — отмечается в информации ФАС. Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке топлива конечным потребителям.

Антимонопольная служба потребовала прекращения действий или бездействия, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», призвав компании «обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок».

Начальник управления ФАС по регулированию ТЭК Дмитрий Махонин в среду констатировал, что цена начала расти «из-за проявления фактора доминирования на рынке, монополизма».

«Это связано с определенным сокращением предложений товара на бирже и в мелкооптовом сегменте. Всем этим мы сейчас и занимаемся в плане увеличения объема продаж на российском рынке», — заявил Махонин в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель ФАС видит необходимым обеспечить «приоритет внутреннего рынка». С этой целью в территориальных органах уже проводятся расследования, по которым возбуждено несколько антимонопольных дел. Кроме того, в Москве крупным нефтяным компаниям выданы «необходимые предупреждения и рекомендации», неисполнение которых будет означать возбуждение антимонопольных дел, добавил Махонин.

"Динамика цен на бензин в последние недели беспокоит каждого, кто имеет дело с транспортом. Розничная стоимость литра топлива поднимается с космической скоростью — пожалуй, максимальной за всю историю новой России. Однако перспективы мрачные: бензин и дизель продолжат дорожать в силу совершенно объективных причин. Разговоры о том, что крупные нефтяные компании готовы удерживать розничные цены на бензин и дизель фактически имеют мало общего с реальностью. До мартовских президентских выборов топливо почти не дорожало — работал предвыборный фактор, в котором вся плоскость, так или иначе соприкасающаяся с кошельком избирателя, должна быть нейтральной. В то же самое время оптовые цены на бензин и дизель росли активными темпами — нефть шла в разгон. Что происходило на розничном рынке? Все было очень просто: крупные компании продавали топливо себе в убыток, потому что в пересчете на литр оптовая цена была выше розничной. Мелкие топливные компании и дистрибьюторы на время «завязывали пистолеты» или приостанавливали работу заправочных комплексов, потому что не могли позволить себе работать без прибыли. Теперь цены на бензин отыгрывают четырехмесячный простой. За две майские недели стоимость литра Аи-95 поднялась в разных регионах на величину от 3 до 4 рублей и вплотную подошла к отметке 47 руб. Такими темпами и до 50 рублей — рукой подать. Есть несколько вопросов по поводу происходящего. Например, почему ФАС допустила столь масштабный рост стоимости топлива повсеместно? Почему розничные компании поднимают цену резко, скачками, а не плавным пересмотром цены: это было бы логично, население бы «проглотило» такую динамику спокойнее. И финальный — почему финансовые ведомства не комментируют данные по инфляции, которая «бумажно» за майскую неделю росла на 0,1%, а фактически — на все полпроцента? Этот вопрос, впрочем, носит риторический характер. Решение властей снизить акцизы сокращения цены не принесет. Максимум, на что можно рассчитывать в данном случае — на стабилизацию стоимости. Новая волна подъема цены — если, конечно, глобальный рынок нефти не преподнесет сюрпризов в виде новых ценовых рекордов — придется на начало осени. Для того чтобы в России перестали расти цены на бензин, нужно, чтобы правительство перестало качать максимум из кошельков потребителей".

Александр Сидоров , ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал»: