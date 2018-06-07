Протрезвел за 17 дней: как следователь отстоял права

Суд оставил права военному следователю, заподозренному в пьянстве за рулем

Суд в Екатеринбурге не стал наказывать военного следователя Дмитрия Лунькина, который, по данным ГИБДД, отказался от медосвидетельствования. По данным местных СМИ, уже в ходе судебного разбирательства Лунькин, спустя 17 дней после инцидента, сдал кровь на алкоголь. Анализ естественно показал трезвость следователя, после чего суд закрыл дело. Эксперты утверждают, что такое решение могло быть принято не из-за справки, а из-за процессуальных неточностей при составлении протокола.

Гарнизонный военный суд Екатеринбурга принял решение закрыть административное дело в отношении замруководителя военного следственного отдела СК РФ по Екатеринбургскому гарнизону Дмитрия Лунькина, которого обвиняли в отказе от медосвидетельствования (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Инцидент произошел в шесть утра 6 мая. Сотрудники ГИБДД остановили Лунькина в Екатеринбурге на Московской улице. Как сообщает издание URA.Ru, гаишники заподозрили, что водитель был пьян и предложили ему пройти медосвидетельствование. Однако тот отказался, сославшись на то, что он не может этого сделать по состоянию здоровья. Тогда на него был составлен соответствующий административный протокол.

Стоит отметить, что Лунькин все же сдал кровь на биохимический анализ, однако произошло это, по данным издания, на 17 дней позже инцидента — 23 мая. Результат оказался предсказуемым — Лунькин на момент сдачи материала был трезв. Справку об отсутствии в организме запрещенных веществ он представил в суде. Сам процесс дважды откладывался, в частности один раз это произошло из-за того, что на заседание не явился один из понятых. В итоге 4 июня судья Антон Петюркин вынес решение, что следователь все-таки не нарушал закон и права ему сохранил.

«Принято решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Такое решение принято из-за отсутствия административного правонарушения», — сообщила «Газете.Ru» помощник председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда Юлия Гашкова.

Однако на каком основании дело было закрыто и что утверждали на заседании понятые, Гашкова пояснять наотрез отказалась.

В пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать письменный запрос.

В то же время автомобильный юрист и общественный деятель из Екатеринбурга Кирилл Форманчук в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что военный следователь по закону является спецсубъектом и в отношении него сотрудники ГИБДД просто так не могут составить административный протокол после остановки на дороге.

Все процедуры должны происходить только с согласия Следственного комитета, а на это обычно «уходят месяцы».

«Поэтому у меня тут уже есть вопросы, может журналисты что-то напутали», — отметил он.

Также Форманчук утверждает, что судья не мог вынести решение только исходя из результатов представленной Лунькиным экспертизы.

«Решения в этом военном суде, а я это хорошо знаю, принимают весьма объективно. Обычно административного протокола более, чем достаточно для лишения прав. И в данном случае такое решение не могло быть вынесено только на сновании медэкспертизы, сделанной к тому же на 17 дней позже. Несомненно, что здесь есть еще какая-то деталь, известная только суду. Скорее всего, были какие-то процессуальные нарушения, которые и дали повод судье закрыть дело».

Юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Александр Рыбалко в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что военный следователь является спецсубъектом и к нему должны применяться особые условия применения мер для привлечения к административной ответственности. Также он указал на то, что из-за процессуальных неточностей дело прекращено совершенно объективно.

«Если протокол был составлен после отказа от освидетельтвования на состояние алкогольного опьянения, конечно, в этом случае дело надо прекращать. Если водитель отказывается «дуть в трубочку» никаких последствий это за собой не влечет.

Протокол могли составить в случае, если он отказался от медицинского освидетельствования, то есть прохождения экспертизы у врача. По этой ситуации мы видим, что протокол был составлен за отказ «дунуть в трубочку», что является процессуальным нарушением», — подытожил Рыбалко.

Инцидент с Лунькиным — не единственное происшествие с высокопоставленными силовиками в уральской столице. На майских праздниках, 8 мая, также «отметился» заместитель начальника одного из отделов УМВД России по городу Екатеринбургу, подполковник Владислав Сергеев. Отмечается, что он, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в припаркованный во дворе дома автомобиль, расположенного на улице Большакова города Екатеринбурга.

При этом, по информации уральских СМИ, он был в форме и за рулем служебной машины Renault , без «раскраски» и спецсигналов. Однако от прохождения медицинского освидетельствования Сергеев отказался. В ГУ МВД России по Свердловской области уже пообещали провести тщательную проверку по данному факту, по результатам которой Сергеев, скорее всего, будет уволен из органов внутренних дел.

Напомним, что в марте этого года на всю страну прогремела скандальная история, участником которой являлся замглавы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов, который после мелкого ДТП и попытки скрыться от погони отказался от медосвидетельствования. По данным «Газеты.Ru», в тот вечер Юнусов «обмывал» получение звания полковника и был в состоянии сильнейшего опьянения.