Кто «нарисовал» аварию, или Как мецената довели до суда

Нарисованная авария: мецената довели до суда

Известному столичному меценату и коллекционеру Александру Гремитских грозит лишение прав за оставление места ДТП, которого, как он утверждает, даже не было. Гремитских обвинили в том, что он задел на парковке другой автомобиль и скрылся. Водитель провел независимую экспертизу ТС, которая показала, что на его Nissan нет свежих повреждений. Но сотрудники ГИБДД не приняли ее во внимание и отправили дело в суд. Что делать в такой ситуации, разобралась «Газета.Ru»

Известного московского коллекционера и мецената Александра Гремитских обвиняют в оставлении места ДТП, в которое, как утверждает мужчина, он даже не попадал. Все началось с того, что 23 апреля около 12.00 автомобилист на своем Nissan Qashqai приехал на стоянку ГКБ им. М. П. Кончаловского в Зеленоградском округе Москвы, чтобы забрать дочь из больницы. Найдя парковку рядом с медучреждением, Гремитских ушел за дочерью. Вместе они вернулись к машине примерно через полтора часа. Ничего подозрительного, как рассказал «Газете.Ru» сам водитель, он не заметил — его кроссовер стоял на месте без каких-либо повреждений.

Однако на следующий день ему позвонил сотрудник ГИБДД, и потребовал, чтобы мужчина явился 26 апреля в отделение для объяснения, почему он скрылся с места ДТП.

Гремитских вызвал независимого эксперта для осмотра машины.

Специалист установил, что свежие повреждения лакокрасочного покрытия, бамперов и оптики, которые свидетельствовали бы о ДТП, отсутствуют. Единственное повреждение эксперт нашел на заднем бампере. Но оно появилось на автомобиле еще в прошлом году.

Когда мужчина приехал в ГИБДД, инспектор осмотрел его машину и также не нашел следов ДТП. К материалам дела он приобщил экспертизу, сделанную по заказу Гремитских.

Стоит отметить, что в материалах дела на 26 апреля не было никаких фотографий машин, якобы участвовавших в ДТП. Следующую встречу назначили на 10 мая. Понимая странность ситуации, Гремитских решил нанять на один день адвоката, чтобы тот выступал как свидетель происходящего. На встречу на этот раз помимо самого водителя явились потерпевший — владелец автомобиля Chery Михаил Лазарев — и откуда-то взявшийся свидетель Артем Исупов. Свидетель заявил, что видел, как Nissan ударил машину Chery в 12:25, а уже в 13:00 было составлено объяснение в машине ДПС (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Однако Гремитских считает, что это невозможно.

«Я уехал с парковки во втором часу, и никакой машины ГИБДД на стоянке за все это время не было», — рассказал он «Газете.Ru».

Далее Гремитских попросил показать доказательства, которые представлены в деле.

«Мою просьбу показать машину потерпевшего Лазарева проигнорировали. Зато показали в высочайшем разрешении фотографию моей машины, при этом снимок отсутствовал 26 апреля. Судя по фотографии, сделана она была в солнечный день. Моя машина была покрыта какими-то крупными пятнами. Как пояснил Агарков, это и были повреждения от столкновения с Chery», — рассказал мужчина.

Когда Гремитских напомнил о независимой экспертизе, инспектор сказал, что она доказательством не является.

«А вы не выкручивайтесь, не выйдет. Вы уже давно все покрасили и заполировали! Совершили ДТП, скрылись, так не юлите, не получится у вас! Очень вам сочувствую», — уверял полицейский в присутствии адвоката попавшего в западню автомобилиста.

В этот момент Гремитских вспомнил, что, когда он искал парковку, какой-то парень подбежал сзади, быстро что-то сфотографировал и исчез. В нем водитель узнал свидетеля Исупова. Однако в материалах дела тот утверждает, что фотографировал Nissan из окна своей машины и на улицу не выходил.

«Самого момента наезда я не видел, а заметил только, что автомобиль Nissan Qashqai синего цвета отъезжает от серого Chery», — рассказывал свидетель.

Гремитских утверждает, что у него не было никаких оснований скрываться с места ДТП. Его бампер уже и так был поврежден. И, поскольку автомобиль был застрахован по КАСКО, это был бы лишний повод его отремонтировать.

«Помимо расширенного до 1,5 миллионов рублей ОСАГО, что примерно в два раза превышает даже стоимость автомобиля Сhery, а не то, что его ремонт, есть еще и КАСКО. Я мог бы отремонтировать еще и собственный автомобиль. Исходя хотя бы из этих соображений, мне было бы выгоднее вызвать ГИБДД или написать записку водителю автомобиля Chery с признанием в совершении ДТП и моим номером телефона», — поясняет мужчина.

Гремитских утверждает, что инспектор ГИБДД не прикреплял к делу ксерокопию КАСКО, а ведь этот документ мог бы косвенно свидетельствовать о том, что в побеге с места ДТП не было никакого смысла. Однако гаишник при сборе материалов заявил, что ему нужна только копия полиса ОСАГО.

Несмотря на все аргументы, в отношении водителя возбудили административное дело по ч.2. ст.12.27 «оставление места ДТП», что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет В суде, который прошел 24 мая, были уже другие фотографии автомобиля Гремитских. Как утверждает мужчина, они были сделаны в пасмурный день и «отфотошоплены»: на них были совершенно другие повреждения.

В настоящее время водитель продолжает ходить по судам, доказывая свою невиновность. Он предполагает, что сотрудники ГИБДД могут находиться в сговоре со свидетелем и владельцем автомобиля Chery, поэтому написал заявления в УСБ по Москве и пока ждет ответа. Чтобы доказать свою правоту, мужчина намерен дойти до Верховного суда.

«Газета.Ru» отправила запрос в ГИБДД, ответа пока не поступило.

Мнение независимого эксперта

У адвоката Марата Аманлиева поведение сотрудников ГИБДД не вызывает никакого удивления.

«В ГИБДД есть определенное количество сотрудников, которые не понимают, что надо рассматривать все материалы дела, а не только те, которые им удобно. У нас никто не отменял презумпцию невиновности.

Здесь возникает вопрос к сотрудникам правоохранительных органов, как они составляли материал и есть ли у них умысел. Они ищут не объективную истину, а козла отпущения. Вся ситуация говорит о низком уровне профессионализма полицейских. Возможно, они просто хотят показать начальству свою эффективность: наглые водители с места ДТП сбегают, а гаишники их ловят.

Очень хорошо, что мужчина провел экспертизу на выявление повреждений. На его месте я бы ходатайствовал о проведении экспертизы на предмет повреждения на двух автомобилях: совпадают ли они по высоте, например. Зачастую это сразу показывает, участвовали они в одном ДТП или нет», — посоветовал адвокат.

Аманлиев рассказал, как вести себя человеку, который попал в подобную ситуацию.

«Желательно обзвонить всех людей, с которыми человек встречался, поднять все чеки, которые могли свидетельствовать о нахождении человека в другом месте или записи с камер видеонаблюдения в тот день. А также всегда надо вызывать эксперта, который укажет, что нет свежих повреждений на автомобиле», — рекомендует эксперт.

«Газета.Ru» не раз писала о схожих случаях. Так, в 2017 году припарковавшегося у собственного дома столичного автомобилиста на год лишили прав за оставление места ДТП, которого он не устраивал. Суду оказалось достаточно рапорта сотрудника ГИБДД и упоминания о видеозаписи с домофона, которую суд даже не смотрел. Лишь спустя три месяца водитель смог оспорить вердикт, с трудом доказав, что сначала нужно опрашивать свидетелей и изучать доказательства, а уже потом выносить вердикт.