Маневр в отрицательную плоскость: бензину и дизелю установили «коридор для роста»

В рамках налогового маневра в нефтяной отрасли в России появятся отрицательные акцизы на нефть, которые должны запереть рост стоимости бензина и дизельного топлива в коридоре 1% в год. Эксперты отмечают, что прямая зависимость от внешних рынков с запуском налогового маневра снизится, но нагрузка на нефтяную отрасль в целом только возрастет.

Параметры налогового маневра

В СМИ попали параметры завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Отрицательный акциз на нефть в размере примерно 3 тысяч рублей на тонну получат только НПЗ, выпускающие бензин, сообщает «Коммерсант». Одновременно планируется ввод плавающего акциза, согласно которому возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой будет бюджет.

По замыслу автором документа, такой подход позволит смягчить рост цен на топливо для потребителей, ограничив его 1% в год для бензина и дизельного топлива. Маневр, предполагающий поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть до нуля с одновременным повышением НДПИ, будет проведен с 2019 по 2024, а бюджет получит от него дополнительно 1,6 трлн рублей.

«Налоговый маневр ведет к увеличению нагрузки на нефтяную отрасль, но как поступят нефтяные компании — будут перекладывать на потребителя или сократят свои операционные издержки — предугадать сложно. Скорее всего, рост в рамках 1% удержать не удастся, поскольку дополнительное давление оказывает инфляционная составляющая. Кроме того, могут пострадать небольшие НПЗ, которые производят не бензин, а только темные нефтепродукты, либо продукты, схожие по своим свойствам с дизельным топливом, но таковым не являющиеся.

Доля такого топлива на рынке варьируется от 10% до 30%, и в пиковый период влияет на стоимость дизтоплива. Поскольку сырье дорожает, то и эти продукты будут дорожать, что может вызвать незначительный прирост к дизельному топливу. В этом документе говорится, что появятся возвратные акцизы, но механизм их работы до конца не ясен, к тому же здесь стоит учитывать временной лаг», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев.

Отрицательный акциз

Что касается введения отрицательного акциза, то его главная цель — поддержать отечественный НПЗ. После повышения НДПИ нефть станет более дорогим сырьем, и чтобы ее удорожание не привело совсем к отрицательной марже в нефтепереработке, решено использовать такой подход, объясняет наш собеседник.

По большому счету отрицательный акциз является скидкой, но скорее всего, она будет распространяться только на крупные НПЗ. В то же время ориентированные на экспорт небольшие НПЗ, которые производят мазут, битум, судовое топливо или только дизель без бензина ее не заметят. Еще один момент налогового маневра связан с модернизацией НПЗ, к которой изменения должны стимулировать участников рынка.

«Под модернизацией НПЗ тут подразумевается увеличение глубины переработки, то есть количество выработанных продуктов с тонны нефти. Здесь мы пока отстаем от мировых стандартов, от Европы и США, где глубины переработки достигает 95%, у нас это показатель приближается к 80%», — отмечает Андрей Гордеев.

Напомним, что ранее правительству удалось оперативно договориться с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо. Прорабатываются и другие меры для решения вопроса стабилизации ситуации на топливном рынке.