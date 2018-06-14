Пути лишений: как доказать, что не выезжал на встречку

Столичный автомобилист через суд доказывает, что не выезжал на трамвайные пути встречного направления: за это нарушение его лишили прав на четыре месяца. Свидетелями выступили инспекторы ГИБДД , заметившие нарушителя с расстояния 200 метров темным снежным декабрьским утром. Эксперты считают, что если у попавшего в подобную ситуацию водителя не окажется видеорегистратора, доказать свою невиновность будет практически невозможно.

В Москве мировой суд, разбирая дело о выезде на трамвайные пути встречного направления в отношении высокопоставленного специалиста в области страхования Андрея Крапивина (фамилия изменена по просьбе героя статьи, — «Газета.Ru» ), встал на сторону инспекторов ГИБДД, оформивших протокол. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Крапивина Дмитрий Зацаринский, в неприятную ситуацию его подзащитный попал 7 декабря 2017 года в 8:15. В то утро он на своем BMW X6 M поворачивал налево с улицы Благуша на Щербаковскую улицу в сторону Семеновской площади. В постановлении суда (материалы имеются в распоряжении «Газеты.Ru») есть объяснения всех обстоятельств дела со слов обладателя иномарки.

«Поскольку утром движение на Щербаковской улице достаточно плотное, автомобили двигались, в том числе, по трамвайным путям попутного направления. Также на улице Благуша из-за того, что машины не могли быстро встраиваться в поток, образовался затор.

Совершив поворот, я находился по отношению к потоку под углом примерно 45 градусов, а затем продолжил путь в сторону Семеновской площади, не выезжая на пути встречного движения», — объяснил свои действия Крапивин.

Автомобилист обратил внимание, что у дома №8 по Щербаковской улице в противоположном направлении был припаркована машина ГИБДД, находившаяся примерно на расстоянии 200 метров от перекрестка. После того как Крапивин проехал еще 100 метров вперед, его остановили инспекторы и сообщили, что он прямо на их глазах выехал на трамвайные пути встречного направления. При этом никаких доказательств фото— или видеофиксации инспекторы не предоставили.

Как утверждает водитель, видеть траекторию его движения полицейские не могли из-за расположения их автомобиля. К тому же в декабре утром достаточно темно.

Тем не менее инспекторы не вняли доводам автомобилиста. В воспитательной беседе они заявили, что из их служебной машины BMW нарушителя был отлично виден, поскольку данный участок дороги хорошо освещался. В отношении Крапивина составили протокол за нарушение, предусмотренное ч.4 ст 12.15 КоАП «выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», наказание за которое предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Согласно составленной гаишниками схеме, водитель выехал на встречную полосу трамвайных путей, чтобы объехать мешающий ему трамвай.

Дело ушло в мировой суд, где судья решил, что оснований не доверять словам сотрудника полиции у него нет, и лишил Крапивина права управлять ТС на четыре месяца.

При этом суд учел наличие у водителя пусть и оплаченных, но многочисленных штрафов ГИБДД за превышение скорости за последние несколько лет. Однако автомобилиста, чья работа носит разъездной характер, такое решение не устроило, и он обратился в вышестоящий суд с апелляцией.

Его адвокат, Дмитрий Зацаринский, обнаружил многочисленные нарушения в приложенном к материалам дела рапорте, что лишает его юридической силы, а также уверяет, что с указанного расстояния инспекторы видеть траекторию движения водителя не могли.

«Составленная схема места совершения ДТП не может являться надлежащим доказательством по делу, поскольку она составлена сотрудником, не видевшим самого нарушения, и Крапивин с ней не согласен, о чем на схеме имеется соответствующая запись», — говорится в составленной адвокатом жалобе на постановление мирового судьи.

Кроме того, по словам адвоката, свидетельские показания инспекторов ДПС не могут быть положены в основу решения судьи о привлечении к административной ответственности.

«Дело в том, что они имеют непосредственную заинтересованность в исходе дела и санкция за дачу заведомо ложных показаний не является надежной гарантией соблюдения законодательства, — говорит Зацаринский «Газете.Ru». — Важно, что инспектор также не может свидетельствовать против себя, согласно Конституции.

И получается, что в основу судебного акта положены лишь подставленные сотрудниками ГИБДД доказательства, а доводы моего подзащитного не учитывались».

По словам адвоката, в круг рабочих обязанностей его подзащитного входят срочные выезды на крупные инфраструктурные объекты, на которых произошла авария, для принятия решения по страхованию. Если функции разъездного характера будут переложены на другого сотрудника, это может не только привести к уменьшению заработка, но и увольнению водителя, что существенно ухудшит материальное положение его семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка, отмечает Зацаринский.

Мнение независимого эксперта

Адвокат Александр Липатников в беседе с «Газетой.Ru» говорит, что в такой ситуации у суда всегда находится достаточно доказательств для того, чтобы вынести решение.

«Если сотрудники полиции утверждают, что нарушение видели, этого достаточно, чтобы водителя признать виновным. Это совершенно правомерно, потому что в случае если инспекторы даже визуально зафиксировали правонарушение, то они обязаны это нарушение пресечь и составить соответствующий административный протокол.

Кроме него они составляют схему совершения правонарушения и рапорт об обнаружении этого правонарушения. Соответственно, уже как минимум четыре доказательства есть: три письменных и их устное объяснение», — утверждает Липатников.

Также адвокат объясняет, что шансы Крапивина доказать невиновность близки к нулю.

«Если водитель действительно не двигался по трамвайным путям встречного направления и совершил поворот, как и положено, то ему необходимо представить какие-либо доказательства, например видеозапись с регистратора либо свидетельские показания.

Если таких объективных бесспорных доказательств нет, то просто голословные утверждения водителя в суде ему никак не помогут. Судья не может только на основе слов водителей признать его невиновным.

Таким образом, решение выносится исходя из того, что показания сотрудников полиции являются достоверными, ведь у них нет необходимости оговаривать водителя. Не знаю, насколько это правильно или нет, но практика такова. Водителям можно только порекомендовать приобрести видеорегистратор, запись с которого будет достаточно весомым аргументом в суде», — подытожил Липатников.