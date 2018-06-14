На съемку инспектор ответил пистолетом

В Ростове-на-Дону инспектор ГИБДД угрожал водителю пистолетом

В сети появилось скандальное видео перепалки гаишника и водителя в Ростовской области. Инспектору ГИБДД не понравилось, что автомобилист и его пассажир отказались выходить из машины по его требованию и снимали происходящее на телефон. Чтобы усмирить оппонентов полицейский пригрозил пистолетом и запретил звонить в дежурку. Эксперт считает, что инспектор совершенно не знаком с нормами закона и предполагает, что это мог быть даже переодетый самозванец.

В сети обсуждают опубликованное недавно скандальное видео из Ростовской области, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и инспектором ГИБДД которому не понравилось, что его действия снимали на видеокамеру мобильного телефона. Ролик, где запечатлен инцидент, выложил пользователь Andrew Sergeevich. В подписи он пояснил, что автором видео является некий Артур Тарасов, который якобы и находился за рулем остановленной инспектором машины.

В аннотации утверждается, что конфликт произошел на Энергетической улице в Таганроге 11 июня в 2:11. Сначала зрителям демонстрируется изображение, снятое видеорегистратором: автомобиль Lada едет по ночной улице. На противоположной стороне дороги припаркована служебная машина ГИБДД.

Идущий от нее человек в форме сотрудника ГИБДД, останавливает водителя автомобиля Lada, который, как оказалось, ехал с пассажиром. Далее автомобилист предоставляет гаишнику все необходимые документы. Однако тот начинает требовать, чтобы водитель все равно вышел из машины.

В ответ на это молодой человек заявляет, что никаких оснований покинуть машину у него нет и начинает называть главы из Конституции и нормы КоАП.

«Если вы считаете, что мои действия незаконны, можете обжаловать их в Следственном комитете или прокуратуре», — говорит гаишник.

В ответ на это водитель заявил, что может позвонить в полицию и пожаловаться, что инспектор ГИБДД принуждает его сделать то, что он по закону делать не обязан.

«Если ты позвонишь по «02» ты будешь однозначно оформлен», — говорит инспектор.

Далее он начинает искать причины, из-за чего можно было бы составить административный протокол на водителя и замечает непристегнутый ремень. После пояснения Тарасова о том, что он отстегнулся после остановки, гаишник возвращается к требованиям выйти из машины. После словесной перепалки, сотрудник ГИБДД решает, что он хочет осмотреть машину и утверждает, что протокол для этого не нужен. Далее водитель предлагает сделать, пока он сам находится в автомобиле, что не устраивает инспектора — этот диалог повторяется еще несколько раз, но согласия участники разборки так и не находят.

Тогда гаишник начинает фотографировать госномер автомобиля и документы водителя. В этот момент автомобилист начинает снимать происходящее на телефон. Он спрашивает у инспектора его удостоверение, которое тот предъявляет, однако запрещает снимать документы и снова требует выйти водителя из машины.

«Вы сейчас мне оказываете неповиновение. Я не собирался с вами в полемику вступать. Вы все равно выйдете из машины. В любом случае», — угрожает гаишник.

Тогда водитель и пассажир решают выйти из автомобиля и продолжить съемку, что окончательно выводит инспектора из себя.

На записи видно, как гаишник хватает за руки пассажира, в руках у которого телефон. Затем рвет на мужчине куртку. После чего инспектор достает пистолет из кобуры и со словами «к машине подошел» направляет оружие на пассажира.

Последнее, что можно разглядеть на записи — то, как гаишник ведет пассажира под руку к служебной машине на глазах опешившего водителя. Однако под опубликованным видео разместивший его от имени Тарасова пользователь рассказал, что ему, якобы, известно, что происходило дальше.

«Мы прошли к машине инспектора, и он приказал выложить все личные вещи на багажник машины, а также ощупал карманы. После мы прошли к моей машине, и он сказал мне открывать каждую дверь, просвечивал все фонариком в салоне и в двери и трогал все пакеты, тряпки, в общем все, что было в автомобиле… Так было со всеми дверьми и багажником, он, конечно же, ничего не нашел (на что рассчитывал?) и сказал что-то в духе: «Я бы мог закрыть вас и все, надеюсь, в следующий раз такого не повторится». Отдал документы, и все», — утверждает автор ролика.

ГУ МВД России по Ростовской области «Газете. Ru» подтвердили, что о ситуации знают, видео посмотрели, однако прокомментировать никак не могут. «Газета.Ru» направила в ведомство официальный запрос, но ответа пока не получила. Также «Газета.Ru» попыталась связаться с самим героем скандального видео — его профиль в соцсети «Вконтакте» был указан в аннотации к видео. Однако Тарасов наотрез отказался отвечать на вопросы и рассказывать, был ли в итоге на него составлен протокол и как именно закончилась дорожная разборка.

Молодой человек в разговоре намекнул, что верить всему, что написано в аннотации к видео нельзя, но не стал говорить, что, по его мнению, разместивший ролик пользователь написал неверно.

В свою очередь глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что остановивший водителя инспектор совершенно не разбирается в законах.

«Инспектор не в праве запрещать снимать его действия при исполнении. Это глупо. Он должностное, публичное лицо, находится в общественном месте и снимать его можно сколько душе угодно. Запрет на съемку — это превышение полномочий с его стороны. Требовать выйти из машины он также не вправе.

Он может только предложить водителю выйти, а не требовать. Однако, если автомобилист отказался, наказать его не за что, — рассказал эксперт «Газете.Ru». —

Демонстрация оружия совершенно ничем не оправдана, так как в этом не было необходимости. Дисциплинарное взыскание сотрудник полиции за это тоже должен получить. Поэтому необходимо провести служебную проверку, а также в это должна вмешаться прокуратура, так как здесь есть признаки превышения должностных полномочий, а значит и уголовного преступления».

Травин предполагает, что странное поведение человека в форме может быть вызвано тем, что полицейским он не является.

«Вообще очень смущает все поведение инспектора и складывается впечатление, что это вовсе не сотрудник ГИБДД. В основной своей массе гаишники уже неплохо разбираются в законах. Один может одного не знать, другой другого, а этот не знает все и сразу. Если этот инспектор говорит, что если вы сейчас позвоните в дежурную часть, то точно вас закроют, то это тоже лишний раз говорит о том, что это не сотрудник полиции, а скорее всего переодевшийся самозванец», — считает эксперт.

Также Травин рассказал «Газете.Ru», о том, что необходимо делать водителю, если он встретил на дороге такого сотрудника ГИБДД:

«Водителю необходимо немедленно звонить в полицию, сообщать дежурному о неадекватном поведении инспектора и вызывать наряд полиции».

Отметим также, что еще в конце 2017 года в МВД разъяснили правила съемки работы инспекторов ГИБДД. «Отсутствие в административном регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции „не препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством“ не ограничивает закрепленное в Конституции право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — рассказывали в МВД.

При этом инспектор может ограничить право водителя на съемку, если это мешает его работе, или если в районе проводятся оперативные мероприятия.