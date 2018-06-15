ЦБ рассказал о новых тарифах ОСАГО

Центробанк обнародовал проект изменения базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Документ предполагает расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх. Кроме того заметно изменится система использования коэффициента «возраст-стаж». Для кого в итоге подорожает ОСАГО, а для кого тарифы будут ниже, разбиралась «Газета.Ru»

Проект указания, определяющего порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), опубликовал Центробанк.

О том, что в ближайшие пару лет рынок ОСАГО ждет серьезная реформа совсем недавно заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин и публикация проекта стала первым шагом в этом направлении, но сначала его должен утвердить совет директоров Центробанка. Предполагается, что все запланированные изменения будут осуществляться в три этапа: каждый последующий будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего.

Документ предполагает расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх: максимальная ставка вырастет с 4118 руб. до 4942 руб., минимальная ставка будет понижена с 3432 руб. до 2746 руб.

В то же время для мотоциклов полис станет дешевле: максимальная ставка для них уменьшится до 1407 руб., минимальная — до 694 руб. Для транспортных средств (ТС) категории B юрлиц базовая ставка страхового тарифа будет находиться в диапазоне от 2058 руб. до 2911 руб. Для ТС категорий D с числом пассажирских мест до 16 включительно полис будет стоить от 2 246 руб. до 4 044 руб., а с числом пассажирских мест более 16 — от 2 807 руб. до 5 053 руб.

Скидки за безаварийное вождение

Реформы также коснутся системы скидок и надбавок в случае безаварийной езды.

С 1 января 2019 года, после изменения коэффициента бонус-малус (КБМ), страховая история будет закрепляться за каждым водителем. Она также не будет обнуляться при перерыве в вождении.

Так, в случае если коэффициент страхового тарифа на предыдущий год у автомобилиста был равен 1, то в текущем году он составит уже 0,95 и в случае каждого последующего года будет снижаться на 0,05. Так, если пять лет проездить без аварий, коэффициент КБМ для такого автомобилиста будет составлять 0,75. А если проездить без аварий десять лет, то этот показатель снизится до 0,5. И наоборот. Если при коэффициенте КБМ один водитель попадет в две и более аварий, этот показатель составит для него уже 2,45.

В отношении юридического лица планируется присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ. С 1 января 2019 года, после изменения КБМ, страховая история будет закрепляться за каждым водителем. Сейчас, к примеру, в ряде случаев у гражданина могут быть совершенно разные КБМ — как у водителя и как просто у владельца транспортного средства. История также не будет обнуляться при перерыве в вождении.

Коэффициент, применяемый в отношении транспортных средств, находящихся в собственности физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в случае если количество водителей ограничено, составляет 1, а если количество водителей, которые могут сесть за руль, не ограничено, то 1,87. Коэффициент, применяемый в отношении транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц установлен на отметке 1,8.

Возраст-стаж: 50 градаций

Заметно изменится система использования коэффициента «возраст-стаж». Вместо пяти значений будет введено 50 новых градаций. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством, называется коэффициентом КВС. Так, наиболее высокий коэффициент — у водителей без стажа в возрасте от 16 до 21 года — 1,87. Самый низкий коэффициент, на который могут рассчитывать автомобилисты без стажа — 1,63, но он применяется только для граждан от 30 лет. Самый низкий коэффициент, который можно получить — 0,96: он доступен для водителей от 30 лет со стажем 10-14 лет, либо для водителей от 35, которые наездили за рулем 7-9 лет.

При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КВС в следующем размере: 1,7 — для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином основании физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям); 1 — для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином основании юридическим лицам.

При этом коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ), сохраняется. Наиболее высокий КТ для транспортных средств за исключением самоходных дорожно-строительных и иных машин в Мурманске — 2,1, а также в Москве, Казани и Сургуте — 2.

Напомним, что по итогам 2017 года средняя выплата в ОСАГО выросла на 10% и составила 75 763 рублей, а средняя премия показала падение на 4% — до 5 819 рублей. Как рассказывал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин, новый комплекс выработанных мер будет направлен на стабилизацию ситуации с ОСАГО.

«Ключевой элемент наших предложений, нашей реформы — это защита прав потребителей и в первую очередь добросовестных автовладельцев», — говорил он.

Регулятор готовится к новым мерам, одной из которых станет либерализация тарифов этим летом.

В частности, предлагается установить «справедливую» цену полиса ОСАГО для каждого водителя, используя принцип «каждый отвечает сам за себя».

«Сегодня страховая компания выбирает ставку тарифа для отдельных категорий водителей. В измененном подходе будет устанавливаться индивидуальный тариф», — объяснял Чистюхин.

При этом он фактически признал, что либерализация тарифов приведет к тому, что конечная стоимость для среднестатистического водителя вырастет и довольно ощутимо.

«Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей за полис. По дешевому полису стоимость составит 1,7 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей», — объяснял зампред Центробанка.

Первый этап, как и обещал Чистюхин, стартовал летом 2018 года: он включает в себя три меры — корректировка коэффициента возраст-стаж, реформа КБМ и расширение тарифного коридора.

Второй этап потребует законодательных изменений. Планируется, что он будет реализован осенью с тем, чтобы вступление в силу задуманных мер произошло летом 2019 года. Третий этап может быть реализовыван не ранее середины 2020 года.