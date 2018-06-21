«Цены на заправках удивят»

В стабилизации цен на топливо большую роль сыграла договоренность властей с вертикально интегрированными компаниями попридержать цены на заправках. Плюс к этому с первого июня был понижен акциз, и позитивный эффект сейчас доходит до розницы, но окончание налогового маневра в отрасли может внести свои коррективы, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Стабилизация цен на топливо
На совещании президента с членами правительства глава ФАС Игорь Артемьев отметил стабилизацию оптовых и розничных тарифов на топливном рынке, а также падение биржевых индексов. По его словам, в ближайшее время цены расти не будут «даже в пределах существующей и растущей инфляции». Но дальше нас ждет налоговый маневр, и последующие действия зависят уже от него, предупредил Артемьев.
«Налоговый маневр ведет к тому, что больше всего от него пострадают нефтеперерабатывающие предприятия, стоимость нефти в цене повысится именно для сегмента переработки. Естественно, переработчики заложат это повышение в стоимость конечного продукта, передадут его дальше по цепочке и топливо подорожает.
Об этом предупреждает ФАС, транслируя мнение нефтяников и одновременно предупреждая критику в свой адрес. Когда стартует второй этап налогового маневра и начнется подорожание топлива, то возникнут вопросы в том числе к ФАСу, и в ведомстве заранее хотят предупредить президента об отсутствии своей вины.
По сути антимонопольное ведомство становится участником борьбы нефтяников и Минфина за пересмотр параметров налогового маневра. И хотя Минфин уже одобрил решение довести экспортную пошлину до нуля, нефтяники активно включились в борьбу и предлагают либо разрабатывать какие-то компенсации для собственников НПЗ, либо пересматривать механизм налогового маневра», — объясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Влияние налогового маневра
Напомним, что за последнюю неделю цены на автомобильный бензин в среднем по России снизились на 0,1%, стоимость дизельного топлива сохранилась на прежнем уровне. По данным Московской топливной ассоциации, на столичных заправках за то же время АИ-95 подешевел на три копейки до 45,79 рублей за литр. Как накануне предположил младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев, главными причинами стабилизации цен стали окончание плановых ремонтов на НПЗ и увеличение предложения на внутреннем рынке.
«Ключевую роль сыграла договоренность властей с вертикально интегрированными компаниями, крупным бизнесом в лице «Роснефти», «Газпромнефти», «Лукойла» и ряда других компаний придержать цены на своих заправках. В крупных городах мера сработала быстрее всего, потому что там эти компании широко представлены. Но в более мелких населенных пунктах и отдаленных регионах ситуация хуже.
Вдобавок с 1 июня был понижен акциз и позитивный эффект сейчас доходит до розницы. Что касается влияния налогового маневра, то он будет виден в рознице только через год или больше. Текущие процессы с ним никак не связаны, но именно налоговый маневр в ближайшие три года будет играть ключевую роль в формировании цен на бензин в рознице», — резюмирует Игорь Юшков.