«Цены на заправках удивят»: как изменится стоимость бензина после налогового маневра, объяснил эксперт

Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Игорь Юшков. В стабилизации цен на топливо большую роль сыграла договоренность властей с вертикально интегрированными компаниями попридержать цены на заправках. Плюс к этому с первого июня был понижен акциз, и позитивный эффект сейчас доходит до розницы, но окончание налогового маневра в отрасли может внести свои коррективы, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Стабилизация цен на топливо На совещании президента с членами правительства глава ФАС Игорь Артемьев отметил стабилизацию оптовых и розничных тарифов на топливном рынке, а также падение биржевых индексов. По его словам, в ближайшее время цены расти не будут «даже в пределах существующей и растущей инфляции». Но дальше нас ждет налоговый маневр, и последующие действия зависят уже от него, предупредил Артемьев. «Налоговый маневр ведет к тому, что больше всего от него пострадают нефтеперерабатывающие предприятия, стоимость нефти в цене повысится именно для сегмента переработки. Естественно, переработчики заложат это повышение в стоимость конечного продукта, передадут его дальше по цепочке и топливо подорожает. Об этом предупреждает ФАС, транслируя мнение нефтяников и одновременно предупреждая критику в свой адрес. Когда стартует второй этап налогового маневра и начнется подорожание топлива, то возникнут вопросы в том числе к ФАСу, и в ведомстве заранее хотят предупредить президента об отсутствии своей вины. По сути антимонопольное ведомство становится участником борьбы нефтяников и Минфина за пересмотр параметров налогового маневра. И хотя Минфин уже одобрил решение довести экспортную пошлину до нуля, нефтяники активно включились в борьбу и предлагают либо разрабатывать какие-то компенсации для собственников НПЗ, либо пересматривать механизм налогового маневра», — объясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня». Влияние налогового маневра Напомним, что за последнюю неделю цены на автомобильный бензин в среднем по России снизились на 0,1%, стоимость дизельного топлива сохранилась на прежнем уровне. По данным Московской топливной ассоциации, на столичных заправках за то же время АИ-95 подешевел на три копейки до 45,79 рублей за литр. Как накануне предположил младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев , главными причинами стабилизации цен стали окончание плановых ремонтов на НПЗ и увеличение предложения на внутреннем рынке. «Ключевую роль сыграла договоренность властей с вертикально интегрированными компаниями, крупным бизнесом в лице «Роснефти», «Газпромнефти», «Лукойла» и ряда других компаний придержать цены на своих заправках. В крупных городах мера сработала быстрее всего, потому что там эти компании широко представлены. Но в более мелких населенных пунктах и отдаленных регионах ситуация хуже. Вдобавок с 1 июня был понижен акциз и позитивный эффект сейчас доходит до розницы. Что касается влияния налогового маневра, то он будет виден в рознице только через год или больше. Текущие процессы с ним никак не связаны, но именно налоговый маневр в ближайшие три года будет играть ключевую роль в формировании цен на бензин в рознице», — резюмирует Игорь Юшков.