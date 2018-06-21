Маневрирует правительство — платит население?

Правительство завершит налоговый маневр в нефтяной отрасли. Об этом в четверг заявил вице-премьер Дмитрий Козак . Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты сейчас 30%. За 6 лет она постепенно обнулится. Параллельно повысится налог на добычу полезных ископаемых.

Все это принесет в бюджет примерно полтора триллиона рублей. Вот только за чей счет? Экспортная пошлина — это разница между ценой на внутреннем и внешнем рынке. Главное последствие — в России может снова возникнуть дефицит бензина, и топливо будет дорожать.

То есть заплатит, как обычно, население. Все факторы уже сложились. У нас слабый рубль, и он уже вряд ли будет дорогим. Цены на нефть высокие, и коллапса никто не ждет. Продавать топливо за рубеж выгодно, а единственный барьер, который защищает внутренние цены, уберут. О чем, кстати, предупреждали и сами нефтяники.

Павел Баженов, президент Независимого топливного союза:

«Польза для экспортеров — да. Польза для наполнения бюджета —да. Но абсолютно негатив и вред для внутреннего рынка. То есть заведомо создаются условия, когда экспортная альтернатива будет более привлекательной на системной основе, чем цены внутреннего рынка. Соответственно, цена неизбежно будет стремиться к мировым стандартам. Причем не самым лучшим мировым стандартам. Таким образом, будут популизмом заниматься дальше, а руками сдерживать, тем самым создавая диспаритет и дисбаланс».

Конечно, нефтяной маневр затевался с благими намерениями. Правительство хотело подтолкнуть нефтяные компании модернизировать НПЗ и экспортировать топливо. И этих целей достигли. Но реформа затевалась еще в благополучном 2011-м. Тогда и рубль был другим и, главное, уровень жизни.

Налог на добычу формирует себестоимость бензина внутри страны, и если его повышать, то и бензин подорожает. Плюс еще один внутренний налог — акцизы, которые все эти годы тоже повышали. А дальше у компаний стоит выбор: или продавать с прибылью за рубеж, да еще и без пошлины, или — по рыночной цене внутри страны, или — на внутреннем рынке себе в убыток.

Последний вариант годится только для сумасшедшего. Итог — дорогой бензин, примерно как в Европе, иного не дано. Бизнес уже называл цифру в 100 рублей за литр. Можно еще раз повторить, потому что с математикой не поспоришь, говорит гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев

«Сейчас бензин в Европе стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем в России. Если мы возьмем цену в 40 рублей ориентировочную, то это будет 100 рублей за литр. Арифметика — вещь такая, понимаете, с ней спорить совершенно безнадежно, поэтому цифры у всех получаются одинаковые. После падения рубля для того, чтобы мы могли нормально жить, нам, к сожалению, пока необходимы таможенные барьеры, поэтому налоговый маневр сейчас несвоевременен».

Власти, конечно, уверяют, что будут беречь цены внутри страны, и для этого готовят дубинку — возможность повышать экспортную пошлину при очередном форс-мажоре — до 90%. Но какой в этом смысл, когда правительство фактически своими руками создает эти форс-мажоры? Зачем регулировать то, что может прекрасно регулировать сам рынок, если ему назначить понятные правила?

И разговоры о квотах — из той же серии. Тогда уж проще национализировать все нефтяные компании, ввести госплан и искусственно занижать цены. И все будут какое-то время счастливы, мы это уже проходили.