«Мы все были в шоке, но молчали»: Кущевка в своем репертуаре

Жертва Кущевского поста рассказала подробности обыска на посту ГИБДД в Кущевке

Гаишники на скандально известном посту ДПС в Кущевке не только отправляют за решетку автомобилистов, у которых неожиданно находят наркотики, но и умело «разводят» тех, кто готов не доводить дело до суда. «Газета.Ru» побеседовала с женщиной, семью которой в 2014 году остановили на посту и которой пришлось откупаться за несуществующее преступление, чтобы поехать дальше без разбирательств. Тот день пенсионерка помнит до сих пор. По ее словам, более коррумпированных гаишников, чем на посту в Кущевке, нет нигде.

С каждым днем все больший больший резонанс получает скандал с с массовыми обысками водителей на посту ДПС в районе станицы Кущевская на трассе М-4 «Дон». Зачастую доскональные досмотры автомобилистов неожиданно для них заканчиваются обнаружением наркотиков в машине. «Газета.Ru» побеседовала с человеком, который напрямую столкнулся с беспределом со стороны полицейских. Ольга Александрова (все имена изменены по ее просьбе — «Газета.Ru»), сейчас уже на пенсии. В 2014 году она работала главным бухгалтером и летом решила на автомобиле отправиться с семьей на море. После того, как о жалобах на полицейских рассказали СМИ она решила рассказать свою историю. Александрова до сих пор помнит тот день до мельчайших подробностей.

— Расскажите, пожалуйста, что произошло в тот день, когда вы проезжали Кущевский пост.

— В 2014 году, 13 июня мы ехали всей семьей вчетвером в Дивноморск из Москвы. Я, мой сын, Андрей, который работает инженером, невестка Аня и внук-подросток, 16 лет. Мы ехали на Toyota Rav 4, сын был за рулем и дорогу за один день ему было не осилить, поэтому нам пришлось остановиться переночевать в Ростове-на-Дону. Уже утром, когда мы въехали в Краснодарский край, нас остановили на Кущевском посту. У Андрея проверили документы и сразу попросили выйти из машины. Когда он вышел, сотрудники ГИБДД увели его в помещение поста, чтобы он «дунул в трубочку», в это время мы тоже вышли из машины.

Когда сына увели, гаишник начал обыскивать автомобиль. Мы очень удивились, не понимали в чем дело, почему он это делает. Один из них даже в сумку к Ане залез, порылся в ней, паспорт тряс, обложку снял. Мы все были в шоке, но молчали.

Потом инспектор подошел к ребенку. Тут уж невестка не выдержала и говорит: «Не трогайте моего сына». И он как-то немножко растерялся и обыскивать детский рюкзачок не стал.

— Вы не требовали понятых?

— Нет, растерялись, они, наверное, на это и рассчитывают. Тем более не хочется их злить, а то действительно надолго задержат. Скорее хотелось избавиться от этого. Если бы второй раз нас так остановили, то конечно бы требовали все, как полагается.

— Как они вели себя?

— Нахально, но не грубо — права не качали. Разговаривали вежливо, поражала только наглость, с которой они лазили по всей машине.

— Что происходило потом?

— Все это время мы стояли у багажника, а гаишники лазили на переднем сиденье.

Рядом стояла машина с московскими номерами, там компания молодых ребят. Они смотрели, как нашу машину досматривали и сказали: «Вы осторожнее, смотрите, как бы вам наркотики не подбросили». Я тогда подумала, почему инспекторы проводят обыск без нас, мало ли что. Мы в таком шоке были, что даже не догадались начать снимать все на телефон.

Тогда гаишник полез под козырек и якобы достал оттуда какой-то пакетик. Он им потряс, сказал: «Вот, ну как же так». При этом полицейский ничего конкретного не предъявлял, ничем не грозил. Лишь сказал сыну, который только что вернулся после освидетельствования, пройти с ним и направился к посту. Потом и я пошла туда.

Они были на втором этаже. Зашла туда, они там все молча стояли. Андрей взял меня за руку и вывел, гаишник за нами пошел. Уже на улице Андрей мне рассказал, что не знает, откуда этот пакетик взялся. В нем курительная смесь «спайс» и инспекторы требуют 10 тысяч рублей, чтобы не было никаких разборок, иначе повезут в отделение. Сын сразу хотел ехать разбираться, говорил, что не собирается им платить. В этот момент гаишник стоял в стороне и наблюдал за мной.

— О чем вы подумали в тот момент?

— Я сразу вспомнила, что у нас бронь, тем более мы уже опаздываем. Дорога была тяжелая, с нами ребенок, а если ехать разбираться, все еще больше затянется. У меня сразу мысль: человеку 40 лет, он едет с женой, матерью и ребенком и какие-то наркотики. Какая-то глупость, просто смешно.

Я готова была отдать сколько угодно, лишь бы нас скорее бы отпустили. Я достала нужную сумму, подошла к инспектору, чтобы не было видно, что я что-то ему передаю. Он стоял скромно, глаза опустил, как мальчик-пионер прям, стоял, мялся. Я пихнула ему в руки деньги, мы развернулись, сели в машину и уехали. Даже разрешения не спрашивали у них. Потом нас трясло всю оставшуюся дорогу.

Потом уже сын в интернете почитал и оказалось, что «спайс» в то время был легален (Соответствующие поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» Владимир Путин утвердил в феврале 2015 — «Газета.Ru»). Если бы мы знали, тогда бы могли с ними поспорить. Но уже было поздно. Невестка тогда сказала: «Да пусть подавятся».

— Много ли машин останавливали на посту?

— Нас всегда поражает, как много машин там стоит. Такое количество, как будто что-то случилось, авария, например. Они просто тормозили всех подряд. С кого можно взять чего.

Стояли только Москва и Питер. Зато мимо проезжали машины с ростовскими, краснодарскими номерами — никого не останавливали. А те мчались на бешеной скорости, обгоняли. Они превышали скорость, нарушали. Всех абсолютно спокойно пропускали.

Отдыхающих тормозят, потому что знают, что они нервничают, торопятся. Дорога на машине тяжелая. Поэтому не дай бог пойдем куда-то разбираться. Там будут держать. Они ведут себя как хозяева.

—Первый раз вы проезжали этот пост?

—До этого мы ездили в Приморско-Ахтарск, тоже по трассе «Дон». Позже сын с невесткой в 2016 году ездили в Сочи, тоже как-то проскочили. Я переживала, они мне звонили и говорили, что все хорошо. Тогда стояло уж очень много машин, им, наверное, уже некуда было останавливать.

— После того, как вы так «попали», не думали объезжать пост по бесплатному участку дороги?

— Нет, сын всегда едет как быстрее, по навигатору. Если объезжать, так дольше получится. Тем более нормально проскочили.

— Что вы в целом думаете по ситуации на этом посту?

— Они обнаглели до предела. Это какой-то беспредел. Когда мы уже ехали по Краснодарскому краю дальше, после обысков, сын сказал, что более коррумпированных гаишников не видел нигде. Там наглость высшей степени.