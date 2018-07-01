Проверь свою экологичность: что изменилось в ПДД

В России с 1 июля вступили в силу новые поправки в ПДД

С 1 июля в России заработала новая редакция ПДД, которая вводит новые знаки для автомобилистов. Среди них заперт на въезд транспорта с грязным выхлопом, а именно с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» на определенные участки. Ограничения будут использовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.

С 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Благодаря этому на дорогах в ближайшее время появятся новые дорожные знаки. В частности, они будут устанавливать ограничения на въезд транспорта с так называемым «грязным выхлопом»: речь идет об автомобилях с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, среди новых знаков, в частности, указатель «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых (есть в документах на машину) ниже значения, указанного знаком.

Вводится также информационная табличка «Экологический класс транспортного средства»: она устанавливается в комбинации со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и т.д.

Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД , где содержится информация об экологическом классе автомобиля. Инспектор может проверить экологический класс в свидетельстве о регистрации (СТС). Штраф, скорее всего, за несоблюдение требований знаков (ст. 12.16 КоАП, ч. 1) составит 500 руб. Официальных разъяснений на этот счет от ГИБДД пока не поступало.

Экологический класс в автомобильных документах указывается с 2010–2011 годов. По данным ГИБДД, в России зарегистрировано 7,7 млн легковых машин возрастом 10–15 лет и 14,5 млн автомобилей старше 15 лет — все они почти наверняка без экологического класса.

Между тем новые знаки появились пока только на бумаге.

Технические требования и правила применения новых указателей должны быть закреплены в ГОСТах — Р52289 и Р52290. Новую их редакцию готовит институт «РосдорНИИ» (входит в систему Минтранса ), даты выхода документов пока не называются, в Минтрансе заявили, что работа находится «в завершающей стадии». Разработка стандартов заложена в программе национальной стандартизации 2018 года, добавляют в Росстандарте, но сроков также не называют.

Отметим, что, как ранее писала «Газета.Ru» , премьер-министр России Дмитрий Медведев еще в июле 2017 года утвердил ряд изменений в ПДД, предполагающие появление новых знаков. Согласно постановлению от 12 июля 2017 года №832, для защиты окружающей среды от вредных выбросов в ПДД появились новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства».

Наличие того или иного нововведения в ПДД зачастую остается только на бумаге из-за отсутствия соответствующего пункта в ГОСТе. И наоборот. Так, в утвержденном Росстандартом ГОСТе совсем недавно появилась желтая и синяя разметка, которая может появиться на российских дорогах в дополнение к привычной разметке белого цвета. Желтый цвет будет обозначать зоны, где нельзя совершать обгоны или выезжать на встречную полосу. А синим предполагается рисовать полосы движения на перекрестках и размечать места для парковки. Но появления новой разметки не стоит ждать в самое ближайшее время — сначала должны пройти все процедуры согласований, а правила пользования разметкой должны закрепить в ПДД.

Отметим, что в жизни автомобилистов практически каждый месяц происходят очередные изменения. Так, с 28 апреля 2018 года в Правилах дорожного движения появилась ответственность за выезд на так называемую «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Теперь пункт 13.2 ПДД звучит следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Признание «вафель» на федеральном уровне означает, что местные власти в любом городе совершенно официально могут нанести специальную разметку и не заниматься оформлением эксперимента на местном уровне. Размер штрафа будет для всех един — 1 тыс. руб.

Еще одним из наиболее заметных недавних событий в автомобильной жизни стала корректировка положений пункта 2.6.1 ПДД, которые регламентируют поведение автомобилистов. В случае ДТП без пострадавших, оформить аварию самостоятельно станет проще: лимит выплат по Европротоколу для регионов с 50 тыс. руб. подняли до 100 тыс. руб. (для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербург и Ленобласти лимит в 400 тыс. руб. не изменится).

Это нововведение связано со вступлением в силу изменений в закон об ОСАГО с 1 июня. При этом оформить Европротокол теперь можно даже если участники автоаварии не нашли согласия в вопросах о том, кто истинный его виновник, а также в описании обстоятельств произошедшего — главное подробно указать все противоречия на бланке извещения о ДТП. А чтобы страховая компания согласилась произвести выплату, необходимо зафиксировать все обстоятельства ДТП с помощью технических средств контроля.