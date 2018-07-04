Платим за воздух: на каких АЗС недоливают топливо

На российских АЗС выявлен массовый недолив топлива: в этом уличили 76% заправок в стране. Авторы исследования отмечают, что из-за недолива потребитель порой покупает топливо по завышенной цене, которое к тому же не соответствует нормативам. При этом меньше всего обманывают на АЗС, которые реализуют топливо от крупных нефтяных компаний. Причиной массового недолива эксперты называют экономическую ситуацию в стране, которая вынуждает мелкие заправки обманывать потребителей.

Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование, результаты которого показали, какой процент АЗС обманывают потребителей, не доливая топливо. Мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС в 13 субъектах России. В ходе мониторинга было проверено пять интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 25 федеральных и региональных сетей и восемь мелкосетевых и частных АЗС. Для исследования ФАР разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя», который позволяет определить фактическое количество опущенного топлива в бак автомобиля, а также проводить отбор топлива для проверки качества на соответствия по техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС).

«Согласно нашему методу, за недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», — сообщается на сайте ФАР.

«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Татнефть», «Славнефть», «Башнефть», Отмечается, что недолив среди ВИНКов (к ним относятся «Роснефть» «РуссНефть» ) составил 20%, один из пяти (недолив 1,63% — на уровне погрешности), среди федеральных и крупных региональных сетей выявлен в 81% случаев (средний недолив 4,97%, максимальный 19,03%).

Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, максимальный 8.03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

Как отмечают в ФАР, недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции.

Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям ТР ТС.

Так, например, АЗС в Краснодарском крае реализовывала АИ-95 по 44,70 рублей за литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобретал топливо за 55,21 рублей за литр.

В Московской области по тому же принципу потребитель переплачивал более четырех рублей за литр. АЗС реализовывала топливо по 39,90 рублей за литр, недолив составил 12,8% и фактически потребитель платил 44 рубля за литр.

В ФАР отмечают, что причиной недолива могут быть экономические причины.

«Если оптовая цена за бензин выше розничной, то это неминуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить «за воздух», — говорится в сообщении.

«Обычный потребитель, к сожалению, сейчас никак не может повлиять на эту ситуацию, — заявил «Газете.Ru» глава ФАР Сергей Канаев . — Доказать что-то на месте, даже если факт недолива очевиден, не получится, да и совет заливать на сомнительных заправках 10 или 20 литров, как советовал Петр Шкуматов , на мой взгляд вряд ли поможет. Это точно не будет гарантией от недолива.

Исправить ситуацию можно путем разработки методики определения количества топлива в режиме закупки тайным покупателем и дальнейшего определения точных количественных показателей. Методику должно разработать государство, но контроль за работой АЗС должен быть государственно-общественным»

Массовый недолив топлива на АЗС в России прокомментировал Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских

«Это действительно полное безобразие. Раз есть такие прецеденты, нужно разбираться. Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций. Следует поручить нашим государственным корпорациям заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности», — заявил Ананских RT.

Первый вице-президент Российского топливного союза (РТС), президент НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин прокомментировал новость о массовом недоливе топлива на российских заправках.

«Это частные случаи, а не тенденция сегодняшнего рынка розничной продажи нефтепродуктов. К сожалению, то, что выявила ФАР, имеет место. И это является наследием, доставшимся нам от Советского Союза.

Владелец автозаправочной станции не заинтересован в том, чтобы автовладельцу недоливали. Это чаще происходит на уровне оператора, мастера. Я знаю ситуацию изнутри. Знаю, как владельцы компаний уделяют этому большое внимание, этим занимаются службы безопасности. Но там, где есть возможность где-то что-то взять, «наши» люди это делают.

Если вы приедете на эту станцию с канистрочкой бензина и зальете в нее, то вы увидите, доливают вам или нет. Это хищение, которое труднонаказуемо. И этим должна заниматься полиция. Но в таком случае надо сразу же сделать претензию оператору станции для того, чтобы они проверили топливораздаточную колонку (ТРК) на подачу, чтобы обозначить тот момент, что вы видите, что вам не доливают. И не бояться обращаться к руководству компании», — отметил Ашихмин.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров рассказал о способах борьбы с недоливом топлива на АЗС России.

«Инцидент связан с тем, что недобросовестные хозяева бензозаправочных станций и сотрудники, за которыми не смотрят, очевидно, используют самые разнообразные приёмы и обманывают автомобилистов.