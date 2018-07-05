Между тюрьмой и кладбищем: профессия водителя отомрет как класс

Развитие технологий беспилотного транспорта может оставить без работы сотни миллионов водителей во всем мире. И думать о том, где эти люди найдут себе применение, нужно уже сейчас.

Беспилотники наступают

Неделей ранее Яндекс продемонстрировал видео, в котором беспилотный автомобиль проехал из Москвы в Казань. В 99% дорожных ситуаций поездка прошла в полностью автономном режиме. Еще немного и все подобные поездки смогут проходить без вмешательства человека.

Еще в 2015 году автомобиль Тесла в беспилотном режиме проехал по ТТК в Москве. Уже ведутся разговоры об ограниченном применении автопилота в реальном дорожном движении в сервисах каршеринга, это поможет сэкономить время, ведь автомобиль подъедет максимально близко к клиенту, прежде чем управление будет передано человеку. Ведущие автопроизводители уже встраивают так называемый «адаптивный круиз-контроль» в коммерчески доступные автомобили, следующим шагом будут технологии, которые будут управлять автомобилем без участия человека.

Назад дороги нет

Несмотря на то, что уже произошло несколько смертельных аварий с участием автомобилей, которые пилотировались компьютерной программой, прогресс видимо уже не остановить. Гонка технологий захватила, похоже, всех и в развитие автопилотируемого наземного транспорта уже вкладываются огромные деньги. Всё это говорит, что рано или поздно, а я думаю, что это произойдет уже скоро, автопилот вытеснит человека из-за руля автомобиля. Во всяком случае на простых маршрутах.

Применение автопилота открывает колоссальные выгоды для тех, кто будет подобными технологиями обладать. Ведь самое дорогое сейчас в перевозках — это человек. Именно водитель съедает большую часть стоимости перевозки. Человек болеет, устает, должен поспать. Автопилот лишен всех этих недостатков и может работать круглосуточно и семь дней в неделю.

Водитель — профессия отмирающая?

Судьба человека за рулем предрешена, вопрос лишь во времени. Поэтому уже сейчас государствам стоит задуматься, а чем будут заниматься те миллионы водителей, которые неминуемо потеряют работу? Только в России число таксистов (как в легальном такси, так и в нелегальном) оценивается в 2 миллиона человек. Если же смотреть по миру, то под угрозой оказываются приблизительно 250 миллионов рабочих мест. И это только прямые потери. А есть и косвенные, связанные с изменением технологии. Беспилотные автомобили, скорее всего, будут электрическими. Следовательно, вся индустрия по обслуживанию классических авто тоже претерпит резкие изменения и значительные сокращения. Специалисты говорят о возможной потере 5 миллионов рабочих мест только в России.

Социальная катастрофа?

Самое неприятное в том, что занят в пассажирских перевозках в основном рабочий класс. То есть те самые «синие воротнички». Это люди, которые не получили в своё время должного образования, не сформировали базис, который позволит им быстро перестроиться в сложившихся условиях. Обычно, если водитель теряет работу, то он идет работать не в другую сферу, а тоже водителем, но в другую организацию. Здесь же идти будет некуда. Думает ли кто-нибудь об трудоустройстве 5-ти миллионов человек? Это десятая часть всех рабочих мест в России.

Ультра либералы говорят, что «невидимая рука рынка расставит всех по своим местам». Однако они не договаривают, что одним из таких мест, где может оказаться водитель — это тюрьма или кладбище. Цинично? Думаю, что да.

Я думаю, что уже сейчас необходима широкая дискуссия, что делать с этими людьми. Какие меры поддержки им оказывать? Куда они в принципе смогут трудоустроиться, чтобы хотя бы сохранить свой уровень жизни. Пока ответов на эти вопросы ни у кого нет.