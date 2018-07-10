Получится ли поймать с поличным владельцев фиктивного техосмотра

Штрафы для водителей за езду без техосмотра повышаются до 2 000 рублей. Одновременно «подпольным» станциям техобслуживания (не зарегистрированных в РСА) за проведение ТО будет грозить ответственность до пяти лет лишения свободы.

Легальные СТО тоже могут попасть под санкции, если выдадут талон ТО владельцу заведомо неисправного автомобиля. За выдачу диагностической карты на неисправную машину или вообще без проведения осмотра им придется заплатить от 5000 до 10 тыс. рублей.

Такие меры предусмотрены пакетом доработанных поправок в КоАП, УК и закон о техосмотре, попавшим в распоряжение «Известий»

Улыбайтесь, вас снимает камера

Автомобильный юрист Лев Воропаев , как и многие другие эксперты, сомневается в том, что предложенные меры хоть в какой-то степени изменят ситуацию с аварийностью по причине неприемлемого технического состояния автомобилей.

"Ежегодный техосмотр — это вообще очень странная процедура, потому что она никоим образом не гарантирует исправность автомобиля. Автомобиль может пройти ТО, сломаться на следующий день и ездить оставшиеся 364 дня с этой поломкой, но формально ни владелец, ни СТО ничего не нарушили", — сказал он «Ридусу».

Бесполезность ТО как меры предупреждения аварийности состоит еще и в том, что подавляющее большинство вменяемых автовладельцев следят за состоянием своих машин добровольно: никто, кроме людей с суицидальными наклонностями, не выедет на дорогу с неисправными тормозами или с неработающими дворниками. Но даже и такие наклонности в любом случае отслеживаются не на СТО, а на медкомиссии при продлении водительского удостоверения (если что, это черный юмор).

Таким образом, даже если предложенные наказания обретут силу закона, они никак не ликвидируют рынок фиктивного ТО, уверен автоюрист.

"Что может зафиксировать камера на дороге? Только факт наличия или отсутствия диагностической карты. Но она никоим образом не может установить, загоняли ли данный автомобиль на яму на СТО, проверяли ли там тормозную систему, угол светового пучка фар и т. д. Ведь автомобиль, в конце концов, можно и поставить на эту яму, и формально проверить все системы — но именно что формально. Водителю порекомендуют «устранить неисправности», но в карте все равно напишут «годен для эксплуатации», и доказать фиктивность такого ТО никакие камеры слежения не смогут", — убежден он.

Не битая, не крашеная

Новое — это хорошо перекрашенное старое. Практику видеофиксации технического осмотра уже пытались внедрить, когда функцию оператора выполняла ГИБДД , в качестве антикоррупционной меры. Основной причиной тогда официально назывался высокий уровень коррупции в автоинспекции.

По тогдашним оценкам, 80% автомобилистов покупали талончик техосмотра. Видеофиксация этому никак не препятствовала, и в 2011 году ее отменили.

С чего чиновники сейчас вновь решили, что видеокамера в цеху техосмотра сумеет побороть коррупцию — особенно учитывая, что обе стороны (автовладельцы и автомеханики) искренне заинтересованы в максимально формальном и быстром прохождении этой никому не нужной процедуры?

Потому что эксперимент оказался неудачным, отвечает бывший директор Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Борис Ласкин

"Когда отменялись штрафы, вводилось разрешение на онлайновую выдачу диагностических карт и прочие послабления, то намерения были самые благие — сэкономить людям время и нервы на всевозможные процедуры, устранить излишнюю бюрократию и т. д. Но скоро оказалось, что эти изменения пошли на пользу не только ответственным водителям, но различные нечистые на руку операторы тоже воспользовались новыми правилами", — сказал он ранее «Ридусу».

Среди таких полулегальных приемов шире всего распространена как раз практика фиктивного ТО — когда автовладелец пригоняет свой автомобиль на станцию техобслуживания, и ему там выдают самую настоящую диагностическую карту.

"Формально всё, вроде бы, сделано по всем правилам. Нарушение здесь только одно: сотрудники СТО не проводят осмотр машины на самом деле. Где-то ее могут «для вида» загнать на яму, попросить помигать фарами и т. д. Но даже если окажется, что стоп-сигнал не горит, дворники не движутся и омыватель не работает, все равно владельцу выдают карту с резолюцией «Эксплуатация возможна» под обещание «сегодня же» все недостатки исправить. То есть водитель неисправной машины может еще год кататься без стоп-сигналов", — описывает эксперт.

В 2017 году в России действовали 4161 оператор (легальные) и 4689 пунктов технического осмотра. Сколько по России существует пунктов «мобильного техосмотра» (в виде «Газелей», весь «техосмотр» в которых состоит из распечатывания на принтере диагностической карты и занесения ее в базу данных), вряд ли кто-то считал.

"В таких случаях вообще никому не известно, что представляет из себя автомобиль, данные которого вводятся в систему. Такие агенты просто раздобыли каким-то способом пароль для доступа в автоматизированную систему учета", — говорит Ласкин.