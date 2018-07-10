Сына экс-мэра Махачкалы объявляют в розыск

Сын экс-мэра Махачкалы приговорен к 2,5 годам лишения свободы

Сына экс-мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева приговорили к двум годам и шести месяцам колонии по скандальному делу об оскорблении и насилии по отношению к полицейским. Ранее суд полностью оправдал представителя дагестанской «золотой молодежи», однако после апелляции местной прокуратуры Верховный суд региона направил дело на пересмотр. Процесс затянулся: каждый раз Мусаев не мог присутствовать на заседании из-за новых болезней. На оглашение приговора сын экс-мэра также не явился, и теперь его объявят в розыск.

Нашумевшее дело сына экс-мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева приобрело неожиданный поворот. Почти десять месяцев назад, 12 сентября 2017 года Советский районный суд Махачкалы полностью оправдал Мусаева, которого обвиняли в оскорблении полицейских и причинении им телесных повреждений одному из них. Однако прокуратура Советского района Махачкалы, просившая для подсудимого пять лет лишения свободы, подала апелляцию. В Верховном суде отменили приговор суда первой инстанции и направили дело на пересмотр.

В понедельник в Советском районном суде Махачкалы судья Джалу Джалалов признал Бадрудина Мусаева виновным по обоим пунктам предъявленного обвинения: ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорил сына экс-мэра к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу размером в 30 тысяч рублей.

При этом прокуратура вновь просила для него пять лет лишения свободы, а максимальная санкция по ст. 318 подразумевает заключение на 10 лет, так что сын мэра и в этот раз отделался достаточно легко.

Суд постановил взять Мусаева под стражу в зале суда. Однако на заседании подсудимый не присутствовал, поэтому с 10 июля он будет объявлен в розыск.

По данным СМИ, в срок отбытия наказания ему будет зачтен один день, когда Мусаев находился под стражей 26 июня 2016 года. Все остальное время, пока проводилось следствие и шел суд, в отношении Мусаева была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

Будет ли прокуратура вновь обжаловать вердикт, пока не ясно. 10 июля старший помощник прокурора Республики Дагестан по взаимодействию со средствами массовой информации Татьяна Голубова была недоступна для комментариев.

Мусаев болел за процесс

После апелляции прокуратуры Советского района города Махачкалы решение по делу Мусаева в Верховном суде Дагестана постоянно откладывалось. По странному совпадению у молодого сына экс-мэра Махачкалы находили все новые и новые заболевания, которые мешали ему являться в суд.

Первое заседание в Верховном суде было назначено на 26 ноября 2017 года, однако Мусаев на него не явился. Как пояснил адвокат Магомедов, подзащитный заболел ОРВИ. Однако каких-либо документов, подтверждающих его слова, предоставлено не было. Тогда заседание перенесли на 5 декабря.

Мусаев не явился и во второй раз. Его адвокат вновь заверял, что подзащитный находится на амбулаторном лечении и решается вопрос о госпитализации сына мэра из-за пищевого отравления и предоставил справки из поликлиники №3 города Махачкалы.

Тогда заседание вновь перенесли на 19 декабря. И опять Мусаев не пришел. По словам адвоката, молодой человек находится на лечении в Москве, но медицинские справки предоставлены не были. Тогда суд принял решение в который раз перенести рассмотрение дела на 16 января, а Мусаева принудительно доставить на процесс.

Уже 16 июня 2018 года адвокат Мусаева просил отложить заседание, так как по его словам, этим уголовным делом «какие-то силы пытаются повлиять и на самого подзащитного, и его отца, который является главой города». Прокуратура же просила отменить решение суда предыдущей инстанции. Коллегия, выслушав стороны, приняла решение отменить оправдательный приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Заново скандальное дело начали рассматривать в Советском районном суде Махачкалы 18 июня. Однако Мусаев вновь не явился. Адвокат заверял, что подзащитный находится в больнице, где ему проведут хирургическую операцию по удалению желчного пузыря.

«В ходе обследования были выявлены и другие заболевания: кровоточащая язва желудка», — добавил адвокат.

Тогда суд заявил, что следующее заседание пройдет девятого июля и, в случае, если Мусаев не явится, то на время рассмотрения дела он будет находится в камере.

Дерзкий сын мэра

Напомним, что, по версии следствия, в ночь на 31 мая 2016 года 22-летний Мусаев за рулем внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen устроил дерзкий заезд с грубыми нарушениями ПДД на перекрестке прямо в центре Махачкалы. Увидевшие нарушения сотрудники ГИБДД , остановили автомобиль Мусаева и попытались проверить у него документы, однако тот якобы стал вести себя агрессивно и оскорблял полицейских.

Когда же гаишники решили задержать молодого человека, тот применил физическую силу. В итоге у одного их инспекторов в ходе потасовки оказался сломан палец на руке.

Кроме того, охранники Мусаева-младшего, которые также находились в салоне автомобиля якобы стали угрожать инспекторам высоким статусом отца водителя, а когда сына градоначальника усадили-таки в патрульную машину, один из секьюрити, как утверждали полицейские, пробрался в нее и попытался угнать автомобиль. В итоге молодого человека доставили в отдел полиции, из которого вызволять его якобы приехали родственники.

Примечательно, что общественность узнала об инциденте лишь спустя несколько дней, в начале июня, когда видеозапись произошедшего появилась в сети и стала быстро набирать популярность. Вскоре после этого в сети появилась и запись самого лихачества представителя дагестанской «золотой молодежи», из-за которого к нему проявили интерес полицейские. На ней было видно, как внедорожник черного цвета выполняет заносы и ездит по встречной полосе на перекрестке в центре Махачкалы.

При этом расследование инцидента с самого начала вызвало немало вопросов со стороны общественности и представителей прессы. Так, обвинение Мусаеву СК Дагестана предъявил лишь спустя три недели после инцидента, затем ему в течение долгого времени не могли избрать меру пресечения. В итоге суд, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, не стал арестовывать молодого человека.

Сам Мусаев-младший вину свою полностью отрицал и в коротком разговоре с «Газетой.Ru» ранее заявлял, что «резонанс весь из-за того, что он сын мэра».