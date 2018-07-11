Кому отдадут госзнаки

Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей

Покупателям новых машин не надо будет ехать в ГИБДД для регистрации автомобиля — сделать это можно будет в дилерском центре. Соответствующие поправки собираются принять в Госдуме . При этом в Госавтоинспекции теперь будут только присваивать комбинацию букв и цифр, а сами госзнаки автовладелец будет получать у изготовителя.

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона «О государственной регистрации транспортных средств». Этот документ вносился в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром Федоровым , который до этого возглавлял ГАИ России. Проект был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. Так, например, в июле 2017 года свои поправки к документу направила ГИБДД.

В целом, как отмечает «Ъ» , проект существенно переработан, но его общая концепция сохранена.

Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Стоит отметить, что при продаже подержанного автомобиля по системе «trade-in» такой опции не будет.

Однако для того чтобы дилер мог предоставить новый сервис клиенту, он должен будет выполнить ряд условий: заключить договор с производителями (или с представителями автозавода), а также иметь помещение и нанять штат «квалифицированных сотрудников». Если данные условия соблюдены, то компания получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр.

Сотрудники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, после одобрения документов подразделением, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу.

Регистрация машины в салоне будет платной услугой, предельный тариф установит ФАС

Также нововведения касаются и самих знаков. Вводится два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки автовладелец будет получать самостоятельно — у изготовителя. К последним будут предъявляться особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в отдельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы.

Вместе с тем, в случае принятия закона бюджет лишится большого количества средств. Сейчас государство ежегодно получает в виде пошлин примерно 4–5 млрд рублей в год при первичной регистрации автомобилей с выдачей номера (2 тысяч рублей за каждое авто, 2–2,5 млн регистраций в год). После принятия закона эти суммы перестанут поступать в бюджет.

Примечательно, что в первой версии документа для автомобилистов предусматривалась возможность выбора «красивых» сочетаний букв и цифр для номера, однако в окончательном варианте какого-либо упоминания об этом нет.

Новый закон призван закрыть ряд законодательных пробелов. Сейчас, например, некоторые автовладельцы регистрируют машину на несовершеннолетнего подростка, а его невозможно привлечь к административной ответственности при фиксации нарушений камерами, это запрещено КоАП. В законопроекте сказано: «владелец транспортного средства» не может быть младше 16 лет.

Также предусмотрено решение для автомобилей, у которых сгнили или проржавели все идентификационные номера на кузове. Чтобы машину можно было дальше эксплуатировать, будет наноситься «дополнительная маркировка», однако в документе не уточнили, кто за это будет платить.

Впервые в документе появилось упоминание электронных паспортов транспортных средств: если машина ставится на учет с таким паспортом, то бумажный ПТС предоставлять не нужно.

Рассмотрение законопроекта во втором, ключевом, чтении запланировано предварительно на 17 июля, но окончательное решение по дате рассмотрения будет принимать Совет Госдумы.

Законопроект, скорее всего, вступит в силу уже в 2019 году: в течение этого срока МВД должно будет подготовить ряд подзаконных актов. Уже сейчас ясно, что законопроект коснется миллионов российских граждан.

Лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что такая инициатива — это возвращение к старой практике.

«Я думаю, что принципиально правильно, что у автомобилистов появится возможность зарегистрировать автомобиль непосредственно у дилера. Такая практика уже была в 1990 — 2000 годы. Я сам за это время неоднократно приобретал машину у дилера уже с номерами за дополнительную плату. Потом от этого отказались. Но сейчас решили вернуться к такой практике. Значит это правильно.

Я думаю, что цена за данную услугу сама установится на приемлемом уровне. Будет дорого — пользоваться ей никто не будет и цены придется снизить. Понятно, что все это будет оформляться по согласию автовладельца: захотел — сделал при покупке автомобиля, не захотел — поехал в соответствующее подразделение ГИБДД или в МФЦ и оформил там.

Это однозначно полезно для автомобилистов: теперь им не надо ехать и возиться с ГИБДД, тратить время. Многие ведь готовы дополнительно заплатить и сделать все в одном месте. Рост спектра услуг для автомобилистов однозначно хорошая тенденция, такой проект можно поддержать», — заявил Похмелкин.

Эксперт также объяснил, почему инициатива пока затрагивает только новые машины.

«На подержанные автомобили это трудно распространить. Дело в том, что сейчас существует практика и по всей видимости, она будет сохранена: бывший владелец имеет право сохранить бывшие регистрационные номера, но при желании может их заменить. Я думаю, впоследствии, при желании водителей, это будет распространено и на подержанные автомобили.