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Будет ли «Теслагейт»?
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Будет ли «Теслагейт»? 

BFM.RU 22 часа назад
Фото: Thomas Peter/Reuters
На этот раз компанию миллиардера Илона Маска обвинили в обмане инвесторов. С такими утверждениями выступил ее бывший инженер Мартин Трипп, который сам был уволен из Tesla со скандалом. Ждать ли «Теслагейта» и к чему он может привести?
Tesla якобы ставила на автомобили дефектные батареи и повторно использовала бракованные детали, чтобы выполнить производственный план, а также завышала почти на 50% число еженедельно производимых седанов третьей модели. Об этом, как сообщает The Washington Post, бывший технический специалист компании Мартин Трипп рассказал Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Могла ли компания Илона Маска делать то, в чем обвиняет ее уволенный сотрудник? Об этом рассуждает гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Практика, когда компания-новатор завышает свои производственные показатели, к сожалению, присутствует. Часто возникают недоработки, которые нужно устранять. Я думаю, говорить о том, что компания умышленно ставила бракованные или опасные аккумуляторы, крайне сомнительно. В настоящее время у Tesla и у других компаний, которые инвестируют и производят электромобили, основная задача — формирование высокого уровня доверия к этим автомобилям».
Ранее Tesla подала против Мартина Триппа иск, в котором утверждается, что бывший инженер причастен к взлому корпоративной сети, внедрении в нее вредоносных программ, краже конфиденциальных данных и распространении ложной информации, которая вредит репутации производителя электрокаров.
По данным Blооmberg, помощник генпрокурора штата Нью-Йорк Стюарт Мейснер не исключает, что компания сделала это, чтобы опорочить бывшего сотрудника и заставить его замолчать. Трипп же молчать не стал. Теперь этой историей займется комиссия по биржам и ценным бумагам США. Последствия могут быть самыми серьезными, отмечает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий:
«Если эти обвинения будут доказаны, Tesla ждет серьезное падение котировок акций и штраф. Если продавались еще и автомобили с опасными батареями, то однозначно будет отзыв всех автомобилей с необходимостью замены батарей. Их просто, может быть, еще не существует. В этом случае Tesla выкупит все автомобили, компания потерпит колоссальные убытки».
В последнее время компанию захлестнула новая волна скандалов. Так, в середине июня в Калифорнии вспыхнул автомобиль Tesla Model S, принадлежащий режиссеру Майклу Моррису. В конце того же месяца Илон Маск снова оказался в центре скандала: Tesla нарушила авторские права на изображение единорога, который нарисован на тачскрине бортового компьютера электрокара.
Теперь же новая история с бывшим инженером компании. Вряд ли все это обрушит до нуля акции Tesla, но проблемы у компании действительно есть, говорит президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган:
«Tesla — это фантастическая, замечательная, потрясающая, легендарная компания. Все здорово, только одна проблема: компания генерирует колоссальные размеры убытков. Я, честно говоря, не совсем понимаю, каким образом компания сможет выйти на безубыточность. Для этого она должна значительнейшим образом повысить, прежде всего, объемы производства. А вот здесь беда. Когда компанию сотрясают скандалы, ребята завышали объемы производства, мне лично понятно почему».
Илон Маск в своем письме сотрудникам, которое утекло в прессу и в итоге привело к нынешнему скандалу, сообщал, что многие желают гибели компании: от биржевых «медведей», которые мечтают заработать на обвале бумаг Tesla, до нефтяных гигантов, которым, понятное дело, электрокары не нужны.
Тут надо сказать пару слов о самом инженере Мартине Триппе. На завод Tesla в Неваде он устроился в октябре прошлого года, сам себя называет Whistleblower. Это люди, которые делают общественным достоянием секретную информацию о противозаконной, аморальной или общественно вредной деятельности какой-нибудь компании. В общем, разоблачитель. Все это наводит на определенного рода размышления. Может, теория заговора против Илона Маска вовсе и не теория, а уже реальность?
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