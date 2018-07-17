«Тошно от пробок»: водителей обманывают всем селом

На трассе М-4 «Дон» в это воскресенье около села Лосево Воронежской области была зафиксирована рекордная пробка длиной 45 км. По словам автомобилистов, местные жители сами устраивают заторы, а потом наживаются на водителях, предлагая за деньги показать объезд. При этом в администрации села утверждают, что многолетние пробки им самим мешают жить. Объезд одного из самых «пробочных» мест на всей магистрали обещают достроить только во второй половине 2019-го года.

Путешествие к Черноморскому побережью для автомобилистов, как оказалось, превращается в настоящий ад не только на получившем печальную славу «Кущевском» посту ДПС , но и из-за гигантских пробок в селе Лосево Воронежской области. Автомобилисты уже многие годы жалуются на многокилометровые заторы на трассе М-4 «Дон» в этом районе. Особенно сложной ситуация становится в период летних отпусков, когда водители вынуждены по несколько часов ждать возможности проехать злосчастный населенный пункт, где происходит сильное сужение дороги.

Например, по данным местных СМИ, в воскресенье, 8 июля, пробка растянулась на 20 км, а уже через неделю, 15 июля, был зафиксирован новый рекорд — 45 км.

Если раньше заторы образовывались в выходные, то теперь автомобилисты стоят и в будни. В итоге водители теряют в пробке в среднем 3-4 часа. Основной причиной считается сужение трассы с трех до одной полосы в каждую сторону, однако не все так просто.

Пользователи соцсетей жалуются на местных жителей, которые нередко сами провоцируют пробку, а потом наживаются на автомобилистах.

mamonovich/Twitter.com

«Ушлые жители придумали следующую схему: ставят на «аварийке» машину посреди поселка, через него не проехать напрямую, и все встают в пробках. А за несколько километров до Лосево стоят следующие личности с табличками «Объезд», — рассказывают пользователи. — Кто сам туда едет, натыкается на арматуру и рвет себе колеса, гвозди в досках. Работает в этой теме народу очень много, перегораживают любые объезды на аварийке».

Однако даже для тех, кто заплатил, не всегда все заканчивается хорошо, отмечают автомобилисты. Показывать путь будут «местные пацаны на мопедах». Объезд проходит по сельской заросшей дороге с ухабам, и машина с низким клиренсом останется на ближайшей кочке, а проводники, заранее получившие свои деньги, быстренько уедут.

А в это время продолжается бой за дорогу в пробке. Некоторые автомобилисты не выдерживают и начинают сгонять с дороги «случайно» сломавшихся местных.

«В прошлом году с пацанами из Тулы отталкивали такой шлак на аварийках с дороги под ругань аборигенов», — рассказывает один из пользователей в сети.

Глава администрации Лосево Анатолий Бугаев в беседе с «Газетой.Ru» утверждает, что устраивать пробки не в интересах местных жителей и они сами от этого страдают.

«Это не правда, эти пробки нам мешают жить. В основном пробки скапливаются под выходные дни, потому что едет много людей на юг. Жители тут ни при чем.

Нам самим уже тошно от этих пробок. Эта проблема государственная.

На данный момент по сельским дорогам едет транспорт, дороги разбиты. Никто нам их ремонтировать не собирается. К тому же те, кто объезжают пробки, создают аварийную ситуацию на улицах села, где гуляют дети. Водители едут на большой скорости и даже пытаются друг друга обгонять. Так что у нас самих проблемы с этими пробками», — заявил Бугаев.

losevoprobka/Twitter.com

В то же время он утверждает, что в будни, когда пробок нет, страшно находиться вблизи дороги из-за большой скорости машин.

«Наше село Лосево разделено трассой М-4 «Дон» на две части. Мы выехать не можем на дорогу, а также переходим с трудом, потому что машины летят. На пешеходных переходах каждый год погибают люди», — рассказал он.

Пробка в Лосево стала настолько «народной», что у нее, по примеру знаменитого петербургского «моста глупости», даже появился аккаунт в твиттере. Рано утром там появляются сообщения «по секрету скажу, меня пока нет. Даю вам фору!», «пользуйтесь, пока не поздно», а днем — «кто не успел проехать с утра, тот попал. Удачи в вечной битве!))».

На странице публикуются фотографии длины пробки с комментариями: «десятикилометровая!», «уже 14 км!», «22 км! Сегодня я страшна», а также комментарии о ДТП. Перед началом курортного сезона среди подписчиков был проведен опрос, куда они поедут отдыхать этим летом, с комментарием «мне вас ждать?» А 10 июня аккаунт даже праздновал свою годовщину. Также подписчики делятся данными с навигатора, где сервис предупреждает их: «риск образования глухой пробки». После этого на страничке был опубликован пост с подписью «Даю подсказку. Разворачивайтесь! 123 км в объезд через Бобров вы проедете в два раза быстрее, чем 28 км через Лосево!».

Новая трасса

В августе 2012 года стало известно, что трасса М-4 «Дон» будет реконструирована к зимней Олимпиаде в Сочи. К тому моменту на ней уже собирались многокилометровые пробки. Однако «узкое место» дороги вблизи села Лосево по каким-то причинам к 2014-му году переоборудовано не было. О работах на данном участке трассы вновь заговорили в марте 2013 года. Однако после того как в июле 2014 года тогда еще губернатор Воронежской области Алексей Гордеев сам попал в многокилометровую пробку во время поездки в Павловский район, он раскритиковал руководителя областного отделения госкомпании «Автомобильные дороги» и потребовал от него составить план реорганизации дорожного движения на участке рядом с селом. Спустя два года был представлен план объездного пути.

Как рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь ГК «Автодор» Екатерина Варенова, в декабре 2016 года ГК «Автодор» и ООО «Трансстроймеханизация» подписали долгосрочное инвестиционного соглашение. И уже в 2017 году начали строительство дороги в обход села Лосево и города Павловска на км 633 — км 715 трассы «Дон», длина которой составит 85,17 км. Стоимость проекта составила 62,27 млрд рублей.

Тогда предполагалось завершить строительство к декабрю 2020 года, однако из-за того, что с каждым днем на проблемном участке дороги собирается все больше и больше пробок, строительство решили завершить с опережением срока и открыть новую дорогу уже во второй половине 2019 года.

Пути объезда

Пока строительство новой трассы не завершено, водителям приходится самостоятельно искать пути объезда, избегая платных «советов» местных жителей села Лосево.

На данный момент таких вариантов существует три — все они увеличивают путь водителя в среднем на сто километров, однако нередко его получается проехать быстрее, чем пробку в Лосево.

Первый вариант для тех, кто заранее решил объехать затор. Для этого необходимо на 588 км М-4 «Дон» уйти на город Лиски, потом через Каменку, Россошь, Кантемировку и с выездом на 740 км М-4 «Дон» за город Богучар, за 37 км до границы с Ростовской областью.

Вариант объезда пробки в Лосево, коллаж «Газеты.Ru»

Второй вариант объезда предлагается для тех, кто уже находится непосредственно перед селом и уже попал в пробку. В таком случае надо на 595 км М-4 «Дон» уйти на город Бобров через Бутурлиновку с выездом в город Павловск на 671 км М-4 «Дон» или в город Богучар на 740 км М-4 «Дон».

Третий вариант для тех автомобилистов, кто не боится сделать длинный крюк и с «запасом» объехать легендарную пробку. На 492 км М-4 «Дон» идти на Воронеж, дальше на окружную Воронежа (указатель на Курск), дальше по проспекту Патриотов, переходящему в Курскую трассу Е-38, и до поворота на город Острогожск. И дальше через город Острогожск, Каменка, Россошь, Кантемировка с выездом на 740 км М-4 «Дон» за город Богучар, за 37 км до границы с Ростовской областью.