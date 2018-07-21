Чудесное выздоровление: Багдасарян качает права

Чудесное выздоровление: как Мара качает права

Скандальная нарушительница ПДД Мара Багдасарян подала апелляцию с требованием вернуть ей водительские права. Багдасарян утверждает, что ГИБДД незаконно отказывает ей в получении желанного документа, что никак не мешает стритрейсерше ездить за рулем Mercedes и собирать новые штрафы. Совсем недавно автомобилистка доказывала, что больна эпилепсией, но, чтобы вернуть права ее адвокат сам рассказал, что все медсправки были признаны «несостоятельными».

Скандально известная столичная стритрейсерша и неплательщица штрафов ГИБДД Мара Багдасарян продолжает удерживать внимание общественности. Лишенная по причине заболевания эпилепсией водительских прав автомобилистка в очередной раз добивается возврата документа. Как сообщает РИА «Новости», защита Багдасарян подала жалобу на решение суда не выдавать ей водительские права. Жалоба уже зарегистрирована.

По имеющимся данным, в иске к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД по городу Москве и столичному главку МВД России Багдасарян «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».

Примечательно, что отсутствие прав не мешает Багдасарян садиться за руль.

При этом она наверное привыкла, что практически при каждой попытке прокатиться, ее задерживают инспекторы ГИБДД: в последний раз, когда это произошло, Багдасарян даже «подсказала», как правильно ее оформить. Так, в начале июля инспекторы ГИБДД поздно вечером остановили на 3-й Магистральной улице автомобиль Mercedes, за рулем которого сидела Багдасарян: предъявить водительское удостоверение она конечно же не смогла. На опубликованном видео, снятом инспекторами Мара объяснила, чтобы ей сразу выписали штраф, раз в ГИБДД «не хотят отдавать права отдавать законным путем».

«У меня права незаконным путем отобрали», — заявила Багдасарян удивленному инспектору.

На его вопросы о том, что же она имеет ввиду, автомобилистка вопрошает, неужели он не смотрит новости и объяснила, что судится с Госавтоинспекцией.

В итоге автомобиль как всегда отправили на штрафстоянку, а на Багдасарян составили привычный протокол по ч.2 ст.12.7 КоАП России «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», что влечет наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Напомним, что еще совсем недавно автомобилистка была должна государству примерно примерно миллион рублей в виде неоплаченных штрафов ГИБДД.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол. Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя — у нее эпилепсия.

И тут Багдасарян просчиталась — ведь с таким диагнозом управлять автомобилем запрещено по закону и суд действие прав стритрейсерши временно приостановил: до полного выздоровления.

В ноябре 2017 года автомобилистка опубликовала на своей страничке в инстаграм нечто напоминающее манифест, в котором она обвинила Госавтоинспекцию в ущемлении ее прав как гражданина России. Она заявила, что ей не выдают права, несмотря на то, что ей, согласно выводам врачей, ничего не мешает управлять транспортными средствами.

В подтверждение своих слов Мара опубликовала справку, выданную московским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ГП №209 ДЗМ». Документ о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств, кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами оформлен стандартным образом и подписан врачом Мариной Козловой 30-го октября 2017-го года. Однако выводы врача на фотографии не видны. Тем не менее девушка утверждала, что никаких противопоказаний и эпилепсии, из-за которой девушку пожизненно лишили водительских прав, у нее нет.

В итоге Багдасарян обратилась в Дорогомиловский суд Москвы с иском против ГИБДД, в котором просила вернуть ей ранее отобранные водительские права на основании действующего медицинского заключения. Представитель Мары Багдасарян напомнил суду во время заседания 18 мая, что его подопечную не лишили прав, а лишь приостановили их действие. Согласно действующему законодательству, она имеет право прийти в отделение Госавтоинспекции, предоставить соответствующие документы и получить водительское удостоверение.

Он пояснил, что здоровье его подопечной пришло в норму: она обратилась в районную поликлинику №209 города Москвы, прошла медкомиссию, в том числе психолога и нарколога, и направилась в Госавтоинспекцию. Там ей пояснили, что удостоверения, которое она сдала в Твери 17 августа 2017 года, у них нет — его отправили в Москву в отделение, которое занимается приостановкой действия прав.

Представители ГИБДД также четко высказали свою позицию, заяив, что Багдасарян было отказано в возвращении прав на основании недействительного медицинского заключения об отсутствии противопоказания для управления ТС.

То есть справка, по версии ГИБДД, опять оказалась «липовой». В итоге суд постановил оставить административный иск Мары Багдасарян без удовлетворения.