В Крыму объявили войну пробкам

Глава Крыма поручил ликвидировать постоянный затор около Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил за неделю ликвидировать многокилометровые пробки в районе Феодосии, где автомобилистам на узких дорогах приходится часами стоять на жаре. Ранее власти предполагали, что этот участок дороги станет проблемным с началом курортного сезона и еще в мае предлагали пути объезда. Пока же автомобилисты самостоятельно ищут пути объезда и ждут завершения строительства трассы «Таврида» и начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Многие автомобилисты жалуются в соцсетях на многокилометровые пробки в Крыму отмечая, что они портят хорошее впечатление, которое создала поездка в Крым по новому мосту. Самым проблемным участком дороги оказался отрезок от поселка Приморский до Феодосии, где каждый день в жару образуются глухие пробки в обоих направлениях. Причина образования затора в интенсивном потоке отдыхающих и фур, с которыми местные дороги просто не справляются. Однако даже после завершения новой трассы «Таврида» полностью избавиться от пробок не получится. По всей вероятности, это удастся только в 2020 году, когда будет открыто железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, что позволит переправлять большую часть грузов именно по железной дороге и не загружать трассы фурами.

После того, как на ситуацию в районе Феодосии отреагировали федеральные СМИ, комментировать неприятную ситуацию пришлось и руководству республики.

В связи со сложившейся ситуацией глава Крыма Сергей Аксенов в течение недели поручил предоставить план о ликвидации самой проблемной автомобильной пробки, которая образуется неподалеку от Феодосии с началом курортного сезона.

«Мы с муниципальными властями, с ГИБДД проводили совместную работу, определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты, потому что там есть ряд точек, где происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд. Буквально завтра, во вторник, еще раз для журналистов вице-премьер Республики Крым Виталий Нахлупин озвучит план, согласованный с ГИБДД. В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию», — рассказал Аксёнов «Крыминформу».

Стоит отметить, что из-за строительства трассы «Таврида» власти полуострова готовились к пробкам, однако, по всей видимости, наплыв туристов превысил их ожидания, в результате чего образовались многокилометровые пробки, к которым они явно не были подготовлены.

Еще до начала курортного сезона министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на заседании регионального правительства 22 мая рассказал об альтернативных вариантах объезда возможных пробок, которые возникли из-за строительных работ.

Первый вариант объезда Феодосии проходит по маршруту село Батальное — Каменское — Владиславовка — Первомайское. Кроме того, автотуристам, которые планируют поездку на западное побережье полуострова — в Саки, Евпаторию, Черноморское или Раздольное — рекомендуется воспользоваться объездом по Джанкойской трассе, минуя симферопольское направление.

Для того, чтобы автомобилисты не заблудились в поиске объезда, планировалось установить соответствующие дорожные указатели и знаки туристской навигации.

Кроме того, власти республики договорились с «Яндексом» , чтобы в картах при построении маршрута в приоритете указывались маршруты объезда пробок.

«Проводилась информационная кампания, в которой планировалось размещение оперативной транспортной информации о ситуации на Крымском мосту и подъездах к нему, а также загруженности трасс на всех возможных источниках информации, специализированных сайтах, социальных сетях, радио— и телеканалах», — заявлял Волченко.

Между тем, многие автомобилисты самостоятельно ищут пути объезда глухих пробок в надежде пораньше доехать до долгожданного моря.

«Ехали с семьей в Феодосию по новому мосту. От Крымского моста до Приморского дорога заняла 6 часов. Сразу после моста навигатор пророчил нам 6 ч 45 мин в пути. Удалось свернуть у СНТ Парус на грунтовку и 45 минут сэкономить. Сейчас пробка в Приморском с 7:30 и до 20:45», — рассказывает Владимир «Kafanews».

Также впечатлениями от поездки поделились и те, кто едeт в Крым на общественном транспорте.

«Ехали с семьей на отдых к родне из Ростова-на-Дону в Феодосию, ехали на автобусе. Мост произвел впечатление, но дальнейшая дорога его полностью убила. Особенно участок от Приморского до Феодосии: скорость автобуса не больше 10 км/час. Автобус опоздал на 3 часа, и родня, которая встречала нас на автовокзале, уже вся извелась и перегрелась на солнце», — рассказала Тамара.

Известный автоэксперт Петр Шкуматов , не раз приезжавший Крым на автомобиле и хорошо знакомый с дорожной ситуацией на полуострове, уверен, что исправить ситуацию за неделю у местных чиновников все равно не получится.

«Основная проблема этой дороги в районе Феодосии — это большое количество нерегулируемых пешеходных переходов, — говорит Шкуматов. — Сотни отдыхающих идут к морю, потом обратно, отправляются в магазин, в общем там нескончаемый поток людей, которых автомобилисты вынуждены пропускать. Ситуацию несколько усугубляют сотрудники ГИБДД, которые, по отзывам отдыхающих, нередко дежурят как раз за «зеброй». В таких условиях водители не рискуют «отжимать» пешеходов и пропускают всех. Вторая составляющая это припаркованные автомобили, зачастую самих же отдающих. Кто-то останавливается у магазина, кто-то у кафе, кто-то у туалета. Но так как вся инфраструктура построена очень близко к дороге, то часто создается бутылочное горлышко. Радикально там что-то улучшить до окончания строительства первого участка «Тавриды» нельзя, тем более за неделю. Здесь у меня даже нет никаких претензий к властям — ну вот такие дороги им достались в наследство от Украины и СССР. Хотя я бы на месте Аксенова не отвлекал бы людей такими распоряжениями, а сделал бы все, чтобы ускорить строительство «Тавриды». С ее вводом проблема пробок там будет решена».

По словам эксперта, в пробках в Крыму ситуацию значительно осложняют обочечники, которые из-за особенности дорожного покрытия поднимают клубы пыли и «обдают людей камнями». «Это вызывает жуткое раздражение и порой даже драки», — отметил Шкуматов.

Напомним, что трассу «Таврида» планируется достроить к 2020 году. Она соединит Керчь с Севастополем и Симферополем. Общая длина трассы составит 250,7 км. По проекту, это будет четырехполосная дорога первой категории, на которой автомобили смогут разгоняться до 120 км/ч. Пропускная способность магистрали должна достигнуть 40 тыс. транспортных средств в сутки (пропускная способность будет такая же, как и на Крымском мосту и на автоподходах к нему). Ее строительство стартовало 12 мая 2017 года. В мае 2018 года строители отчитались о том, что трасса готова на 30%.