Мясорубка на дорогах Украины

Почему в Украине растет количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом

Новости украинских сайтов создают впечатление, что на дорогах страны идет кровавая и безжалостная война. Вот только несколько заголовков, опубликованных в течение нескольких часов:

«В Черкассах на пешеходном переходе столкнулись иномарки, погибла женщина с четырехлетним сыном». «На трассе Киев-Одесса очередное смертельное ДТП с участием грузовиков». «Под Ровно неизвестные попали на угнанном авто в ДТП и сбежали». «В Киеве мужчина пытался покончить с собой, бросаясь под колеса проезжающих авто». «В Киеве водитель на Hummer убил ребенка, протащив его полсотни метров».

Последний случай получил особенный резонанс. Молодой мажор, директор компании, сын известного основателя ООО «Европейский путь», который мчался по центру Киева на дорогом джипе с блатными восьмерками на номерах — к слову, заметим, что эти цифры вполне могут указывать на его идейные взгляды — сбил переходившую на зеленый свет женщину и ее девятилетнюю дочку, скончавшуюся на глазах своей матери. А потом попытался скрыться с места аварии.

А всего за несколько часов до этого на Дорогожичах произошло столкновение машин, в результате которого погиб стоявший на обочине киевлянин. И в этом случае причиной аварии также стало превышение скорости, вкупе с другими нарушениями самых базовых и обязательных правил дорожного движения, соблюдать которые сейчас никто особо не собирается.

Все это произошло на фоне громких заявлений национальной полиции, пообещавшей усилить контроль за безопасностью на украинских дорогах — после того, как 19 августа страшные аварии унесли жизни 21 украинца — больше, чем погибло на Донбассе за целый месяц военных действий. Кошмар продолжается, и чиновники привычно отрицают ответственность за растущее количество ДТП, привычно возлагая вину на человеческий фактор. Однако, вполне очевидно, что речь идет о целом комплексе системных проблем, в которых, как в зеркале заднего вида, отражаются проблемы постмайдановской Украины.

Для начала, нужно напомнить о катастрофическом состоянии дорожно-транспортной системы нашей страны, которая местами не ремонтировалась и не развивалась десятилетиями. К этому стоит приплюсовать такое же аварийное состояние транспорта — в первую очередь, устаревших маршруток, которые все чаще превращаются в братские могилы для пассажиров. По мере углубления кризиса владельцы автопарков повсеместно стараются экономить на ремонте и закупке машин, а министерство инфраструктуры слишком занято строительством гиперлупа и сетевым джихадом против Москвы, не особо озадачиваясь этой проблемой.

Но еще хуже то, что нарушители правил прекрасно осознают: в случае трагедии на дороге они всегда смогут без особых проблем уйти от заслуженного наказания — при условии, если у них есть солидный счет в банке, а также хорошие друзья в новой и честной власти. Шум вокруг аварий постепенно стихает, и виновники самых страшных дорожных катастроф достаточно быстро выходят на свободу, благодаря тотальной коррумпированности правоохранительных органов и судебной системы. Так, сейчас адвокаты добиваются освобождения Елены Зайцевой , которая спровоцировала страшное ДТП на центральной улице Харькова, задавив шестерых случайных прохожих. Хотя украинские чиновники торжественно обещали, что ее ждет справедливое наказание за смертельный наезд на ничего не подозревающих пешеходов.

Водителя «Хаммера» тоже начали отмазывать — буквально сходу, по горячим следам аварии. Украинские СМИ многозначительно пишут, что убитая им девочка была россиянкой, которая зачем-то встала на европейском пути образцового украинского юноши. А некие влиятельные люди уже хлопочут за пролетевшего на зеленый свет светофора мажора.

«Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцей в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, третьи просто хорошо знакомы и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить кто виноват в этом ДТП. Дошло до того, что по этому поводу даже позвонили несколько коллег народных депутатов. Они, правда, подчеркнули, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего об этом случае», — признался на своей странице депутат Игорь Мосийчук.

Эту информацию также подтверждает известный медиа-блогер Анатолий Шарий , по словам которого за виновника аварии вступились представители строительного лобби, тесно связанного с первыми лицами украинской столицы.

«Я уверен, что и в этом случае никто сидеть не будет. Ни Зайцева, ни этот козел, ни другие. Боулинг на дорогах продолжается. Под фоточки министра из Швейцарии, под мычание тупых свиней о «выдающихся реформах» и под восторженные речи залетающих на пару часов с другой планеты лицемерных мразей-политиков… Каждый, кто приложит руку к отбеливанию убийцы ребенка в Киеве — соучастник убийства. Имена всех этих мразей, которые уже начали процесс отмазывания, мы обязательно по возможности выясним и придадим огласке. Эти имена известны народу. Это «общественные деятели» и народные депутаты», — сообщает Шарий.

А это значит, что представители украинской элиты и дальше будут разгонять на бешеных скоростях свои лимузины, не обращая внимания на переходящих дорогу простолюдинов. Тем более, что после ликвидации ГАИ , представителей которой безнаказанно расстреливали после евромайдана зигующие нацисты, контроль за движением на украинских дорогах остается почти что символическим и условным.

Мясорубка на украинских трассах — очередной симптом тяжелой болезни украинского общества.

«Каждый день новости о трагедиях на украинских дорогах. Каждый Божий день. Невыносимо больно узнавать о смертях и осознавать, что украинские дороги, перекрестки, улицы стали настоящими дорогами смерти. Вчера в Киеве не стало маленькой девочки. Что-то мне подсказывает, что сбивший ее и сбежавший молодчик на «Хаммере» безнадежно болен, возможно патриот, активист, и все справочки уже рисуются. У каждой трагедии свои причины, но есть и одна общая. Нет дорожной полиции. Нет хороших дорог. Разрушены судебная и правоохранительная системы. Нет никакого контроля, и нет неотвратимости наказания. Нарушение закона — норма как для власти, так и для гражданина. Утихнет боль, пройдет общественный интерес — взятка решит вопрос и сафари продолжится. Смерти и увечья — цена преступного бездействия, дешевого пиара, тупости и беспомощности власти. Дороги для них строятся не в Украине, а в офшорных зонах и странах ЕС», — справедливо констатирует это положение дел юристка Елена Лукаш.

Страна попала в настоящую катастрофу, но те, кто сидят за рулем государственной политики, уверены в своей безнаказанности. А значит, ничего не изменится. И открывая новости, надо быть постоянно готовым к сообщениям о новых жертвах очередного смертельного ДТП.