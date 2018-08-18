Нет сдачи или багажник платный: уловки водителей такси

В соцсетях есть особый жанр «разговор с таксистом»: люди, часто известные, делятся историями, которые им якобы поведали водители такси. Насколько они правдивы и достойны внимания — разговор отдельный. Вот уж, о чем точно не расскажут таксисты, так это об уловках, к которым прибегают, чтобы выманить из клиентов побольше денег. Изучив вопрос, в том числе, на личном опыте, мы составили список популярных способов отъёма средств у доверчивых пассажиров. Самые распространённые хитрости городских автоперевозчкиов — в материале News.ru.

Сдачи нет и не будет

«Нет сдачи», — эту фразу при попытке расплатиться наличными в такси, приходилось слышать, наверное, большинству пассажиров. Это уже классика жанра. Редкий таксист откажется от этого старого как мир приёмчика взять с пассажира побольше. Элегантный способ выпросить чаевые, так сказать. Элегантный он лишь в представлении самих таксистов. Потому что это, как минимум, незаконно. Отсутствие мелких денег для сдачи — проблема водителя, но никак не пассажира. Сообщая об отсутствии сдачи, водитель как бы даёт понять, что вы её и не увидите. Нет, конечно, вам могут предложить способы получить свою сдачу, но такие, что вы скорее всего, махнёте рукой. На это и расчёт.

Поэтому, когда вы слышите предложение выйти и разменять деньги, в ближайшей аптеке за пять километров или купить жвачку в ночном киоске, который, «можно поискать», можете смело посылать водителя подальше. К тому же, часто подобная тактика приправлена махровым хамством. Хорошо, если водитель лишь сделает недовольную физиономию. Некоторые позволяют себе в отрытую заявлять, что, дескать, несколько десятков рублей, это мелочи, которые не стоят того, чтобы из-за них разбираться.

Между тем, даже 20−30 рублей — это деньги, ваши деньги. Решать за вас, какая сумма значительна, а какая нет, со стороны водителя, как минимум, неприлично. Автору материала, например, приходилось слышать такое:

«Братан, ну ты чего, будешь поднимать шум из-за полтинника? Да больше проездим, пока будем искать размен».

В общем, водитель до последнего не хотел отдавать сдачу. К тому же намекал, что просить свои же деньги это «не по-пацански». Стоит помнить, что вы не в колонии для малолетних, и поддаваться на подобные провокации не стоит. При малейшей попытке утаить сдачу, стоит дать понять, что вы не отступитесь и не станете искать размена, а, тем более, дарить деньги ушлому водителю.

Самые упёртые могут предложить перевести сдачу на телефон, но только не сейчас, потому что, именно сейчас нет возможности, естественно. Соглашаться на это или нет, каждый может решить сам. Любопытно, что, если пассажир попросит перевести недостающую сумму на телефон водителя, почти все они отказываются. Так что, не стоит идти на поводу в этом вопросе у таксиста. Видя настойчивость клиента, водители, как правило, чудесным образом находят сдачу. Проверено!

Окольными путями

Следующий способ содрать три шкуры с доверчивого пассажира, рассчитан, прежде всего, на приезжих, тех, кто плохо знает город. Хотя, и не только на них. Суть в том, что водитель везёт вас по максимально длинному маршруту. Пока пассажир ни о чём не догадывается, можно и дальше ехать в «Люблино через Химки». Когда же пассажир начинает задавать неудобные вопросы, например, почему мы делаем крюк в 25 километров, если есть более короткий путь или зачем до поворота ехали несколько километров назад, это нужно как-то обосновать. Самые опытные и хитрые как раз своим опытом и прикрываются. Например, водитель в летах может запросто заявить:

«Сынок (ну или доча), я ездил ещё при Хрущёве. Зачем мне этот навигатор. Знаю Москву как свои пять пальцев».

Если жертва не унимается и сомневается в квалификации ветерана, в ход пойдут более изощрённые объяснения.

Всегда можно сказать, что навигатор сломался или:

«Он (навигатор) сам выбрал такой путь. Ему виднее. Техника!».

Например, от водителей-азиатов автору приходилось слышать, что навигатор его «не понимает». Действительно, что здесь возразишь. При попытке вывести их на чистую воду многие водители начинают защищаться.

«Да зачем мне это надо. Быстрее отвёз, больше народу обслужил».

Выходит, что всё-таки, надо. Некоторые идут дальше и переводят стрелки на пассажира. «Вот вы знали, а не сказали», «Я зазевался, а вы не предупредили, что здесь поворачивать». В общем, всеми способами создают у наивного пассажира чувство вины. Еще один приём увеличить время поездки — тащиться еле-еле.

Объяснения могут быть самыми разными. От попыток хохмить:

«Тише едешь, дальше будешь. Ха-ха», до навешивания разной лапши на уши пассажирам из серии «Слышал, в центре запретили быстро ездить».

Третий способ удлинить время поездки, и, соответственно, увеличить цены — собрать все пробки. Конечно, никто их специально с помощью навигатора не ищет, тем более, в присутствии пассажира. Опытный водитель и так знает, где бывают крупные заторы. Их можно найти даже ночью. Например, в пятницу и субботу возле ночных клубов. Если у вас есть основания подозревать, что вас намеренно везут по наиболее длинному маршруту, стоит об этом сообщать водителю и воспользоваться навигатором в своём телефоне.

Накрутка прайса

В арсенале водителей такси, особенно, опытных, есть ещё масса способов набавить цену поездки. Очень распространённый — добавка за ожидание. Некоторые могут прямо в наглую врать, что ждали больше 10 минут, некоторые идут на различные уловки. Например, могут сказать, что приехали рано, и прямо-таки заждались вас, а смс вам поздно пришла. Если вы уверены, что вас ждали не более 10 минут, стоит позвонить диспетчеру и уточнить, во сколько точно приехал водитель. Конечно, он мог приехать и за полчаса до вызова, но это уже его проблемы и доплачивать за такое никому не нужное рвение, вы не обязаны.

Другой способ обмануть пассажира связан с безналичной оплатой. Если ваша карта привязана к какому-то сервису и соответствующему электронному приложению, вы можете стать жертвой следующей схемы. Если ваша поездка не была закрыта, вам могут её «продлить». Соответственно, денег снимут гораздо больше, чем планировалось изначально. Некоторые водители могут намеренно завысить цену, объяснив это тем, что сначала была указана примерная цена, а в итоге она больше потому что то-то и то-то. Скорее всего, вас обманывают. Стоит разобраться. Если, например, тариф зависит от километража, то изначально так и сообщают: 100 рублей, а далее — 10 рублей, например, за километр. Посчитать итоговую сумму будет не трудно. Её можно уточнить у диспетчера. Если речь не идёт о расчёте за километры и вам назвали цену поездки сразу, нужно настаивать на том, что больше вы не заплатите.

Навязчивый сервис

При поездке в аэропорт многие само собой едут с багажом. В этом случае стоит быть осторожным. Водитель может накинуть 50−100 рублей за «багажник». Знайте, что это незаконно. В отраслевых правилах перевозчиков и в соответствующих законах (ФЗ-№ 259) об этом прямо написано. Более того, Роспотребнадзор разъяснил, что оплата такси предполагает пользование всем автомобилем, в том числе, и багажником. Есть из этого правила, и исключения. Например, запрещено провозить негабаритный багаж, который не проходит в двери авто или мешает закрытию багажника. Такой груз запрещено провозить даже за деньги. В данном случае, водители рассчитывают на незнание пассажирами правил перевозок, что, часто соответствует действительности. Кроме того, тем, кто отправляется в аэропорт, просто не до разборок с водителем. Наверное, когда вы опаздываете на самолет, вы вряд ли станете спорить из-за 50 рублей «за багаж». Но, только в том случае, если не знаете требований закона на этот счет. Поэтому, их и стоит знать.

Ещё одна уловка, связанная с багажом: помочь погрузить или выгрузить чемодан, а потом взять за это деньги. Конечно, водитель не обязан работать еще и грузчиком, тем более, бесплатным. Если вы попросили его помочь с погрузкой вещей, то стоит заплатить. Это правило хорошего тона. Можно дать на чай и в случае, если водитель сам вызвался помочь. Но, это уже на ваше усмотрение. Почему бы не отблагодарить человека за помощь. Но, если эта так называемая помощь была хитростью с целью выманить деньги, не стоит это поощрять. Ещё одна уловка из разряда подобных — вместо вызванной машины эконом-класса вам «по ошибке» присылают авто комфорт. Часто такой способ работает с теми, кто плохо разбирается в автомобилях. Так что, если на цену поездки повлиял класс машины, и вам прислали авто, которое вы не заказывали, стоит поспорить.

И прочее, и прочее

Как уже говорилось, способов обмана пассажиров со стороны водителей существует очень много. С развитием рынка и технологий, увеличивается и их количество. Мы рассказали лишь о самых распространённых приёмах. Стоит упомянуть, например, об уловках, связанных с оплатой поездки через телефон. Внимание! Водитель просит перевести вас деньги на счёт, привязанный к его номеру. Вам говорят, что на счёт придёт на 50 или 100 рублей меньше, дескать, комиссия. Соответственно, просят заплатить больше на эту сумму. Даже, если с водителя снимут деньги за перевод, вы-то здесь при чём? Не вы ведь снимаете деньги. Способ рассчитан на тех, кто торопится и «войдёт в положение». Особая тактика применяется к пьяным пассажирам. Поехал на такси и заснул — такой расклад настоящий подарок для хитрого таксиста. Что можно сделать, чтобы его обдурить? Да всё что угодно.

Выбор способов зависит от степени бессовестности таксиста и от степени опьянения пассажира. С теми, кто совсем «не гребёт», могут не церемониться и назвать цену наобум, ничего не объясняя. Из других способов обмана заснувших (чаще пьяных) пассажиров, можно назвать такие: накрутка счётчика, езда «по кругу» или окольными путями или просто стояние на месте до тех пор пока клиент не проснётся и не увидит счёт. Можно вспомнить и такой прием, как «воздействие» на пассажиров, отменивших поездку. Особо наглые водители могут звонить и требовать «компенсацию», угрожая занесением в чёрный список. Стоит помнить, что вы вправе отказаться от не оказанной услуги. Подобные действия со стороны водителя являются настоящим вымогательством. Для того, чтобы их прекратить, можно предупредить его, что вы пожалуетесь в компанию, с которой он сотрудничает. Если же он не уймётся, можно припугнуть полицией.

Татьяна Семёнова , адвокат, партнёр коллегии адвокатов «Истомин, Рокоссовский и партнеры»:

Как правило, для получения компенсации, возврата переплаченных денежных средств (если они были списаны с карты) достаточно обращения в службу заказа такси, в котором нужно максимально подробно и корректно изложить возникшую ситуацию. В том случае, если не удаётся разрешить конфликт со службой такси, следует обратиться в Роспотребнадзор, который принимает жалобы, в том числе, через официальный сайт. В жалобе необходимо максимально подробно описать все детали заказа, включая его номер, номер машины и другие подробности, поскольку Роспотребнадзор в отличие от службы заказа такси не имеет доступа к указанным данным. Роспотребнадзор не может взыскать со службы такси компенсацию в ваш адрес, но может оштрафовать её за нарушение прав потребителя, что само по себе стимулирует рассмотреть вашу претензию повторно и более тщательно. Если и это не помогло, тогда с иском о защите прав потребителя стоит обратиться в суд, однако, в основной массе споров этого не потребуется.

Что касается часто якобы отсутствующей сдачи, то организация, оказывающая транспортные услуги, и принимающая плату за них должна обеспечить пассажирам возможность внесения такой оплаты, поскольку такие услуги потребителям оказываются на регулярной основе и имеют предпринимательский характер. Таким образом, водитель такси должен иметь денежные средства для выдачи сдачи пассажирам, либо самостоятельно обеспечивать их размен. В соответствии с постановлением правительства о порядке осуществления наличных денежных расчётов уполномоченное лицо организации (в данном случае водитель) называет сумму сдачи и выдает её. Таким образом, при отказе водителя выдать сдачу нужно связаться со службой такси и сообщить об этом, при этом заезд и остановка не по маршруту для размена денежных средств не должны тарифицироваться, а в случае тарификации, служба такси по требованию должна производить возврат денежных средств.