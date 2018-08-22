Зачем на Аляске заставляют автомобили летать

Полярные развлечения: как и зачем на Аляске в День независимости запускают машины в воздух

«Она разгонится до сотни только с горы Арарат» — издевательски говорят об особенно дохлых повозках. А на Аляске, в крошечном городке Глейшер-Вью к востоку от местной столицы Анкориджа, каждое лето занимаются именно этим: запускают машины с горы.

Все нормальные американцы 4 июля, в День Независимости, смотрят парад, устраивают барбекю, наслаждаются фейерверками… В Глейшер-Вью все как у взрослых: тоже пролетают самолеты (целых пять «кукурузников»), проходит парад (один конный всадник, трактор, грузовик, и два джипа).

Природа здесь потрясающая, нетронутая. Кстати, название приполярного городка переводится как «Вид на ледник» — потому что почти из любой точки видно… Верно, ледник. Вот только с развлечениями в этой глубинке на краю земли туго.

Поэтому потом все двести пятьдесят жителей отправляются на берег реки Матануска, к огромному обрыву — смотреть, как с него летают тачки. Традицию завели недавно, в 2005 году, когда владелец местного аукциона строительной техники Арни Грнчирж решил устроить всем зрелище: купил полугнилую развалюху, построил бульдозером небольшой трамплинчик на краю 90-метрового обрыва… И все завертелось.

Сам запуск выглядит настоящим триумфом бомж-инжиниринга. К педали газа крепят обрезок альпинистского троса либо стяжной ремень с карабином (такими дальнобойщики крепят груз). Поскольку все машины с «автоматом», то этого достаточно. А чтобы автомобиль сохранял прямолинейное движение, сын Арни, Дастин Грнчирж, придумал еще одно присопосбление. К поворотному кулаку подвески приваривают обрезок трубы с крючком на конце, через который продевают натянутый вдоль «трассы» трос.

Между прочим, схема на удивление надежная: например, в 2016 году запускали четыре машины, и три из них успешно улетели в никуда. Статистика лучше, чем у Роскосмоса ! И только черный микроавтобус Chevrolet не пожелал ехать куда велено — его размотало, и он врезался прямиком в отвал многотонного бульдозера.

Праздник пользуется большим успехом. Как отчитался Арни Грнчирж, со всей округи собралось целых пятьсот пятьдесят зрителей, и «было съедено больше 220 килограммов говядины, курицы и свинины».