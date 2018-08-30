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Главная «тайна» Московского автосалона-2018 раскрыта
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Автосалон, которого не было 

Motor.ru + ещё 94 30 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Два года назад мы уже представляли, как на стендах Московского автосалона выглядели бы новейшие тогда Toyota C-HR и Ford GT, а теперь до ММАС 2018 (согласны, звучит не очень) не довезли новый перечень горячих премьер. Хотя небольшая площадь салона сделала его камерным и комфортным, а премьеры Renault, Lada и Aurus обеспечили весомый повод для его посещения, мы так и не увидели в Москве Suzuki Jimny, Toyota RAV4, Jeep Wrangler, Audi Q8, BMW 8 серии и многое другое. С другой стороны, что нас останавливает?
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