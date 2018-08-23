Предъявите чип: водителям дадут новые права

МВД рассказало о новых водительских правах с чипом

МВД внедрит новые образцы документов для водителей, которые оснастят микрочипом. Они будут снабжены новыми степенями защиты и иметь надписи на английском и французском языках. Внедрение новых образцов водительских прав и СТС, как прямо указывают в МВД, связано с необходимостью поддерживать российскую промышленность. Еще до официального объявления о внедрении документов нового поколения в МВД добились введения госпошлины за их оформление.

В МВД рассказали о разработке указа, которым утверждаются образцы документов нового поколения для автомобилистов и устанавливаются требования к их оформлению. Проект приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) с электронными носителями информации» опубликован на портале regulation.ru «Предусматривается, что отличительной особенностью документов нового поколения станет наличие в них микроэлектронного устройства (микрочипа), а также ряд дополнительных степеней защиты. Указанные документы будут изготавливаться на пластиковой основе, верхний и нижний слой которой лазероактивны, а выдача будет осуществляться в подразделениях Госавтоинспекции , имеющих необходимые технические возможности для их оформления», — прокомментировала инициативу официальный представитель ведомства Ирина Волк

На новых документах их наименования будут дублироваться на английском и французском языках. Защита от подделок также будет усилены. Так, в частности, в правом нижнем углу новых водительских прав появится изображение руля, меняющее цвет с розового на зеленый в зависимости от изменения угла зрения.

В МВД подчеркнули, что действующие сейчас образцы водительских прав и СТС по-прежнему после внедрения новых образцов будут действительны и водители смогут самостоятельно выбирать, какой документ получить.

В пояснительной записке к опубликованному проекту приказу не скрывается, для чего в ведомстве решили внедрить документы нового поколения.

«Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью введения в действие образцов водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Планом гарантированных закупок гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу, разработанного во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 сентября 2015 г.», — отмечается в тексте.

Таким образом, в ведомстве фактически признали, что внедрение прав и СТС с микрочипом не обусловлено каким-либо объективным фактором, а связано лишь с поддержкой российской микроэлектронной промышленности.

А помогать ей планируется путем закупок специального оборудования для выдачи новых документов в ГИБДД на местах

«Реализация требований нормативного правового акта не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений Министерства. Выдача указанной специальной продукции предусматривается исключительно в подразделениях Госавтоинспекции, имеющих техническую возможность для ее изготовления на оборудовании, поставка которого предусматривается указанным выше Планом», — говорится в документе.

Примечательно, что согласно данному плану, утвержденному в апреле 2016 года правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, документы нового образца уже тогда были готовы к внедрению. Закупать их в МВД планировали уже с 2017 года. В частности, планировалось ежегодно приобретать по 18 млн комплектов бланков водительских прав нового образца и микрочипов к ним на сумму 7,3 млрд рублей.

Таким образом, закупка одних водительских прав нового поколения обойдется в МВД примерно в 405 рублей. Водителям новые документы обойдутся почти в восемь раз дороже.

В пояснительной записке к проекту приказа МВД отмечается, что закупать новые документы начнут лишь в этому году, причем на 2018-й запланировано приобретение партии в 10 тысяч водительских удостоверений. Потратить на них планируется 2,6 млн рублей, то есть исходя из цены в 260 рублей за один комплект документов.

Столько скромный объем закупки новых бланков связан, скорее всего, с проведением пилотного проекта по их внедрению в центрах Госуслуг. Когда и где именно он пройдет, пока неясно.

Об этом, в частности, упоминалось еще в феврале 2018 года на совещании у Дмитрия Медведева . «Представить в Правительство Российской Федерации предложения с проектом необходимых нормативных правовых актов о проведении пилотного проекта по выдаче водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения на базе региональных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», — отмечалось в поручении МВД по итогам встречи.

С 2019 по 2024 год в МВД планируют закупать уже по 18 млн удостоверений нового образца. Причем если на следующий год на эти цели планируется потратить 4,9 млрд рублей, то в 2024-м, видимо, с учетом инфляции, уже 6,13 млрд рублей.

Общие затраты на закупки новых прав с микрочипом в ближайшие годы составят более 35 млрд рублей.

Напомним, что в начале июля Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс. Была введена государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения и СТС нового поколения в размере 3000 и 1500 рублей соответственно. Вопреки панике, которую подняли ряд СМИ, госпошлина за выдаваемые в настоящее время аналогичные документы, как объясняла «Газета.Ru» , не изменилась.

При этом в правительстве, внедряя пошлины на новые документы, отмечали, что это позволит лишь «частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации».

Когда начнется реальная выдача документов нового поколения, пока неизвестно. В МВД лишь сообщили, что это произойдет «только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры».