Похмелье убивает водителей

Водить автомобиль во время похмелья опасно. Результаты исследования группы ученых, пришедших к такому выводу, опубликованы в журнале Addiction.

Сотрудники британского Университета Бата проанализировали результаты 19 исследований на тему похмельного синдрома и обнаружили, что все их участники, которые выпивали за день до проведения экспериментов, хуже справлялись с заданиями на память, координацию и рабочие навыки, в том числе на способность управлять машиной.

По словам британских ученых, некоторые из последствий алкогольного опьянения характерны и для похмелья.

Тем временем специалисты из Канады, результаты работы которых были опубликованы в журнале Psychophysiology, пришли к выводу, что похмелье пусть и на относительно короткое время, но ухудшает работу мозга.

Ученые сравнили функционирование мозга испытуемых, которые проходили тесты с похмелья, с работой мозга, подвергшегося сотрясению.