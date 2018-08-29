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Похмелье убивает водителей
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Похмелье убивает водителей 

Рамблер + ещё 1 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Водить автомобиль во время похмелья опасно. Результаты исследования группы ученых, пришедших к такому выводу, опубликованы в журнале Addiction.
Сотрудники британского Университета Бата проанализировали результаты 19 исследований на тему похмельного синдрома и обнаружили, что все их участники, которые выпивали за день до проведения экспериментов, хуже справлялись с заданиями на память, координацию и рабочие навыки, в том числе на способность управлять машиной.
По словам британских ученых, некоторые из последствий алкогольного опьянения характерны и для похмелья.
Тем временем специалисты из Канады, результаты работы которых были опубликованы в журнале Psychophysiology, пришли к выводу, что похмелье пусть и на относительно короткое время, но ухудшает работу мозга.
Ученые сравнили функционирование мозга испытуемых, которые проходили тесты с похмелья, с работой мозга, подвергшегося сотрясению.
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