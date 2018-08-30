Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой

Доведённое до абсурда противостояние между тольяттинским водителем Виктором Аллиным и местными органами Госавтоинспекции может благополучно разрешиться в пользу здравого смысла. Управление ГИБДД Самарской области готово отменить штраф шофёру, который нарушил не самое значимое правило дорожного движения в попытке уступить дорогу машине скорой помощи.

Инцидент произошёл в Тольятти, на пересечении улицы Фрунзе и улицы Маршала Жукова. Виктор, как и подобает ответственному водителю, остановился перед пешеходным переходом, когда на светофоре загорелся красный свет. Ожидая зелёного, разрешительного сигнала, он увидел сзади машину скорой помощи, которая ехала между двумя полосами, сигналя и мигая проблесковыми маячками.

Виктор понял, что ему следует пропустить медиков, спешащих на срочный вызов. Для того, чтобы подвинуть своё транспортное средство, ему пришлось проехать немного вперёд, в результате чего передние колёса заехали за стоп-линию. Аналогичный манёвр совершили водители соседних автомобилей. Один из них также заехал за сплошную черту — вероятно, ему тоже пришёл штраф.

«Все автомобили расступились, и я тоже сдал вперёд и влево, чтобы машина скорой помощи могла проехать», — рассказал Виктор News.ru.

Произошедшее запечатлела расположенная над дорогой камера, и 9 августа Виктору выписали штраф в 800 рублей. Сумма не то, чтобы значительная, но обидная: ведь водитель пересёк стоп-линию не по невнимательности и не по злому умыслу, а из лучших побуждений.

«На самом деле, я ожидал, что штраф придёт. Я знал, что на перекрёстке стоят камеры, но я же не мог не пропустить скорую», — рассказал Виктор в комментарии News.ru.

Он написал жалобу на сайте ГИБДД, но его доводы оставили без внимания. В документе за подписью и. о. начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального управления ГИБДД Евгения Магсумовича Шайдуллина (имеется в распоряжении News.ru) говорится, что Виктор должен был «заранее занять такое положение, чтобы обеспечить данному транспортному средству, а также сопровождаемым им транспортным средствам, беспрепятственный проезд».

При этом Виктор заявил, что со штрафом уже разобрался.

«У меня нет ни желания, ни времени ездить по судам из-за этого, поэтому я его оплатил. Первые двадцать дней можно оплатить его со скидкой в 50%, я заплатил 400 рублей», — рассказал он в беседе с News.ru. «Мне не совсем понятно это решение. Я не мог заранее перестроиться, потому что к моменту, когда я увидел машину скорой помощи, я стоял на светофоре уже около сорока секунд. Я не мог заранее предположить, что она появится», — недоумевает Виктор.

«Водитель во время движения в оживлённом городе, конечно же, не может при каждой остановке на перекрёстке учитывать возможность появления машины скорой помощи», — констатировал в беседе с News.ru представитель профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Он обратил внимание на то, что законодательство недостаточно конкретно регулирует правила поведения в такой спорной ситуации. И речь идёт не только о моментах, когда требуется пропустить скорую помощь.

Например, если таксист высаживает пассажира-инвалида на специальной стоянке, предназначенной только для такой категории граждан, его тоже может ждать штраф, поскольку такси не внесено в специальный реестр, куда вносятся автомобили людей с ограниченными возможностями.

«Тут остаётся либо высадить пассажира за два километра от нужного ему места и создать для него лишние трудности, либо потом платить», — сетует Евгений.

Однако, по его мнению, скорую помощь шофёр должен пропускать в любом случае, чтобы медики успели вовремя приехать на вызов: спасти человеческую жизнь — важнее любых штрафов.

Многие пользователи социальных сетей также поддержали тольяттинца Виктора Аннина.

Примечательно, что если водитель не уступает дорогу спешащей на вызов скорой помощи, его также ждёт штраф либо лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ст. 12.17 КоАП РФ). Но пропуская медиков, важно и не переусердствовать, чтобы не создать аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

«От водителя никто не ждёт, что он поднимет свою машину на вертолёте или уедет на красный свет», — пояснил News.ru представитель «Академии водительского мастерства» Александр Каминский.

Он указал, что благие намерения Виктора Аллина очевидны, но нарушение правил дорожного движения камера фиксирует абсолютно беспристрастно и механическое устройство не в курсе ситуации.

«Хотя, на разбирательстве я бы его оправдал», — сказал собеседник.

«В данном случае водитель обязан был пропустить карету скорой помощи. В связи с этим, и также в связи с малозначительностью нарушения [пересечение стоп-линии менее чем на полкорпуса машины, не создавшее помех или аварийной ситуации] он должен быть освобождён от ответственности на основании статьи 24.5 КоАП и 2.9 КоАП», — считает автомобильный юрист общественного движения STOP Нелегал Александр Лясковский.

«Я думаю, что штраф Виктору совершенно не оправдан», — высказал мнение в беседе с News.ru адвокат Дмитрий Сотников.

По его мнению, российское законодательство позволяет обжаловать такие спорные штрафы через суд, однако большинство водителей предпочитают не ввязываться в судебные тяжбы.

Правда, теперь деньги водителю могут вернуть: в самарском управлении ГИБДД, вероятно, усовестились и позвонили Виктору с предложением отменить несправедливое наказание.

«Он [позвонивший представитель Госавтоинспекции] мне сказал, что мне нужно обратиться в суд и он будет ходатайствовать об отмене штрафа со стороны ГИБДД», — указал Аллин.

Корреспондент News.ru направил запрос в МВД с просьбой пояснить произошедшее, но ответа пока не поступило (в МВД обещали прислать в редакцию News.ru письмо 30 августа).

Адвокат Дмитрий Сотников советует Аллину всё-таки пойти в суд: только путём регулярных исков удастся изменить правоприменительную практику в области штрафов.

«Постановление суда нужно будет отнести на исполнение в ГИБДД. Они вернут уплаченные в качестве штрафа деньги на счёт или на карту списания», — отметил юрист в комментарии News.ru.

Отметим, что произошедшее с Виктором — это отнюдь не единичный случай. В том же городе Тольятти в прошлом году водитель Вячеслав Строченков уступил дорогу реанимобилю и тоже получил штраф. Тогда в ГИБДД также посоветовали водителю обжаловать предписание. К сожалению, в ГИБДД не так часто сразу же исправляют свои ошибки.