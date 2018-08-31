Как «Яшка-полтинник» отделался полтинником

Почему в Саратове суд закрыл дело в отношении экс-командира полка ДПС

Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего командира полка ДПС ГИБДД Саратова Якова Муравьева. За превышение должностных полномочий ему грозило четыре года колонии, но после признания вины дело в отношении экс-гаишника суд неожиданно прекратил, выписав ему штраф в 50 тыс. руб. В прошлом году анонимный сотрудник городской ГИБДД, обращаясь к руководству МВД , и вовсе обвинял Муравьева во множестве уголовных преступлений. Его подчиненным якобы приходилось платить взятки начальству даже за возможность отлучиться на похороны.

В Саратове, который в последнее время регулярно попадает в поле зрения федеральных СМИ благодаря резонансным ДТП с участием местных силовиков, суд принял неожиданное решение в отношении экс-главы полка ДПС города Якова Муравьева. Он обвинялся в двух эпизодах должностных преступлений, якобы за помощь в избежании наказания знакомой и родственника подчиненного. Бывшему полицейскому грозило до четырех лет колонии, но суд на первом же заседании по существу прекратил в отношении него дело.

К полностью признавшему вину экс-командиру полка, которого, бывшие подчиненные за тотальные поборы якобы прозвали «Яшкой-полтинником», применили меру уголовного-правового характера, назначив ему смехотворный штраф в 50 тыс. руб.

В региональном управлении СК России, из сообщения которого и стало известно о вердикте, отметили, что он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, с которой в итоге согласился Муравьев, «летом 2017 года обвиняемый, являясь командиром полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Саратову, находясь в служебном кабинете, превысил свои должностные полномочия, дав указание подчиненному сотруднику о вынесении необоснованного постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении по факту нарушения ПДД его знакомой».

Второй раз Муравьев «отмазал» нарушителя осенью.

«Обвиняемый, совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, по просьбе подчиненного сотрудника при отсутствии законных оснований дал указание о списании в брак как ошибочно составленный протокол об административном правонарушении в отношении родственника указанного сотрудника, что привело к непривлечению его к административной ответственности», — сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Саратовской области.

Таким образом, судя по всему, в спецслужбе некоторое время могли целенаправленно следить за деятельностью Муравьева, фиксируя его противоправную деятельность.

Вполне возможно, что на Муравьева в ФСБ могли обратить внимание из-за ситуации, которая сложилась в городской ГИБДД к лету прошлого года. О чудовищных нравах, царящих в местной дорожной инспекции, в анонимном обращении к руководству МВД рассказал в августе прошлого года один из сотрудников ДПС. Кстати, попытки «Газеты.Ru» узнать, чем окончилась начавшаяся в МВД проверка по факту его заявления, ни к чему не привела — даже спустя длительное время в пресс-службе областного главка не могли ничего сообщить об ее итогах.

По утверждению автора видеообращения, которое просмотрели больше 100 тысяч человек, Муравьев организовал в полку ДПС целый ряд коррупционных схем почти на всех участках работы ведомства.

«Сразу отмечу, что я отнюдь не положительный персонаж, поэтому вынужден скрывать свое лицо. Терпеть эту ситуацию сил больше нет ни у меня, ни у моих сослуживцев. Самодурство, самоуправство и коррупция превысили все мыслимые пределы. Прошу считать это официальным обращением во все инстанции и лично к министру внутренних дел России генералу полиции Владимиру Колокольцеву и начальнику ГУ МВД по Саратовской области генерал-лейтенанту полиции Сергею Аренину », — заявлял сидящий спиной к камере крупный мужчина в начале ролика.

Он подробно рассказал о системе поборов, которую ввело руководства полка на новом мосту через Волгу, сами гаишники называют это сооружение «золотым».

При этом тех, кто не справляется с «планом» по взяткам, могут сослать в менее «хлебные» места — старый саратовский мост или, что еще хуже, на пост у здания ГИБДД Саратова и управления областной ГИБДД. Там, уверял автор обращения, «зарабатывать» просто не на ком.

Аноним также рассказал о поборах в сфере эвакуации автомобилей. По его словам, ранее каждый гаишник с одной эвакуированной машины получал от штрафстоянки 350 рублей, но после назначения в Саратов Муравьева 50 рублей из этих денег якобы стал забирать уже начальник. Мужчина уверяет, что за эту долю подполковник и получил прозвище «Яшка-полтинник». Общий нелегальный доход со штрафстоянок автор ролика оценил в 200 тыс. рублей. При этом любой автомобилист за мзду якобы может легко и быстро вернуть свою машину без лишних формальностей.

Кстати, из-за вопиющей ситуаций на штрафстоянках города, Муравьевым, возможно, всерьез и заинтересовались в ФСБ и СК. Во всяком случае, обыски в его доме и служебном кабинете, которые проводились в конце января, были связано именно с этим направлением.

Все началось с того, что на штрафстоянки несколько раз в затонированных салонах машин увозили маленьких детей. Проводя проверку по данному факту, оперативники наткнулись на куда большие нарушения — в ДПС нашли более 500 протоколов о задержании машин, ни по одному из которых штраф никто не заплатил, а сами документы были списаны. Оказалось, что штраф водитель оплачивал на самой штрафстоянке без всяких документов. Часть денег естественно шла в ГИБДД. Тогда кстати оперативники нагрянули с обысками и к предшественнику Муравьева на посту комполка ДПС, а также к другим полицейским.

Впрочем, судили Муравьева вовсе не за это, а за организацию «серой» схемы — что стало с уголовным дело о работе штрафстоянок остается неизвестным. Кстати, вскоре после обысков у полицейских три из пяти городских штрафстоянок закрылись.

Также в видеообращении аноним заявлял, что полицейским приходится постоянно за все платить начальству. Чтобы уйти в законный выходной, нужно отдать командиру 1 тыс. руб.

«Людей даже на такие мероприятия, как похороны, отпускают лишь за деньги. Сотрудники элементарно не знают свой график работы и когда у них выпадет выходной», — уверял он.

Заправка служебных автомобилей, их ремонт после ДТП, даже если не виноваты в нем, также оплачиваются в основном из кошелька автоинспекторов. Проверить свои слова относительно расходов на бензин автор ролика предложил с помощью камер на АЗС, где видно, что инспекторы расплачиваются наличными.

«Те, кто не занимается поборами, выполняют всевозможные служебные поручения. Те, кто платят, освобождены от этих обязанностей», — рассказал «сотрудник ГИБДД».

Кроме того, руководство полка обвинили в оформлении фиктивных ДТП для получения страховых выплат, принятие решения в пользу того или иного участника аварии. Кроме того, в городской ГИБДД, со слов автора ролика, действует жесткая «палочная система» — инспекторы порой вынуждены ловить водителей по «нужной» статье до тех пор пока не поймают — независимо от того, что их смена давно закончилась.

В итоге Яков Муравьев стал фигурантом уголовного дела и лишился работы, но проверены ли указанные в обращении факты о многочисленных уголовных преступлениях, остается неизвестным.

Бывший комполка пошел по двум относительно «легким» эпизодам и в итоге фактически вышел сухим из воды.

По какой причине суд принял столь гуманное решение о штрафе в сообщении СК России не указано. На сайте Волжского райсуда на этот счет также нет никаких подробностей, но есть отсылка к ч.1 ст. 25 УПК РФ, на основании которой и было принято решение о прекращении уголовного дела.

Данная статья гласит, что «суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».

Таким образом можно сделать вывод, что Муравьев каким-то образом возместил ущерб или загладил причиненный вред и следователь с этим согласился — без его согласия прекращение дела было бы невозможным.