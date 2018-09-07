Смерть в конце игры: 5 опасных забав на дороге

Топ-5 опасных игр на дороге

Ежегодно на дорогах погибают десятки тысяч человек, в этом числе и те, кто выбрал трассу как площадку для игр. Многие при этом идут на риск ради лайков в соцсетях, совершенно не думая о том, что в случае печального исхода отвечать за опасные развлечения придется ни в чем не повинным водителям. «Газета.Ru» напоминает о самых опасных играх на дорогах, которые могут стоить жизни.

Автомобильные дороги, особенно в России, сами по себе являются весьма опасным местом. Однако в последнее время все больше людей то ли ради того, чтобы «показать себя» и набрать как можно больше лайков в соцсетях, то ли просто, чтобы заслужить одобрение со стороны сверстников, решаются на безрассудные выходки, нередко попадая затем в статистические сводки смертности ГИБДД . «Газета.Ru» рассказывает об опасных играх на дороге.

Выйди из машины и танцуй

Самым новым и в то же время одним из самых популярных подобных развлечений стал флешмоб «Kiki Challenge». По всему миру автомобилисты снимают видео, как на ходу выходят из машины и начинают танцевать под песню репера Дрейка «In my feelings».

Однако некоторые из участвующих во флешмобе выбирают оживленные трассы или, сконцентрировавшись на камере, не замечают автомобиль, который едет прямо на них. В сети можно найти видео, где вполне безобидный танец заканчивается травмами от наезда автомобиля.

Есть люди, которые и вовсе хотят попиариться на собственной смерти. Так, одна из пользователей инстаграмма Kari Miller выложила видео о том, как она выходит из машины, танцует, а затем ее якобы насмерть на большой скорости сбивает автомобиль. Однако через несколько дней на ее странице появилось другое видео, свидетельствующее о том, что она жива. Кроме того, девушку даже никто не сбивал. При этом до шокирующего видео на фотографиях девушки было в среднем 450-500 лайков. Само видео набрало более 350 тысяч просмотров. После чего количество лайков увеличилось до тысячи, а некоторые посты набирали даже и две.

Также в сети можно найти и смешные видео, в которых некоторые автомобилисты, не рассчитав скорость, выходят из машины, однако потом им уже приходится не танцевать, а догонять свой автомобиль. У некоторых это не получилось. Видео заканчиваются тем, что водители цепляются за дверь, пытаясь влезть в салон автомобиля, однако падают, и им лишь остается наблюдать, как их транспортное средство уезжает вперед, где на ближайшем перекрестке рискует столкнуться с другими автомобилями.

Стой и ложись

Жители Волгоградской области стали свидетелями опасной игры. Очевидцы стояли на остановке, ожидая автобус, и заметили, как несколько подростков странно себя вели. Происходящее сняла на видео одна женщина. Сначала подростки выбежали на дорогу на пешеходном переходе и потом некоторое время стояли на нем, не обращая внимания на сигналящие автомобили, которые успевали объехать детей в последний момент. После этого один из мальчиков что-то крикнул, и они ушли с дороги. Однако после этого последовала новая игра: подростки легли на обочину по обоим краям «зебры». Какое-то время ребята переглядывались, а потом встали и ушли. Цель игры взрослые так и не поняли.

Отжимающиеся лежачие полицейские

Еще одна опасная для жизни забава попала на видео . На кадрах видно, как три девочки-подростка ставят камеру на обочине, говоря при этом: «всем привет, ребята. Сегодня снимаем влог.» После этого они выбегают на дорогу перед машиной и один раз отжимаются. На видео слышно, как водитель начинает громко сигналить, а потом слышен визг тормозов. В последнюю минуту подростки успевают выбежать из-под колес автомобиля. Сколько лайков набрало подобное видео в профилях экстремалок, осталось неизвестным.

«Беги или умри»

Суть опасной детской забавы заключается в том, чтобы перебежать дорогу перед машиной. Дети встают на краю тротуара и, выждав момент, когда машина подъедет максимально близко, по команде «беги!» выскакивают прямо перед колесами автомобиля. При этом свой «подвиг» они снимают на видео, а позже выкладывают в специальную группу, где поступок оценивается единомышленниками и основателями группы. Пользователи сети утверждают, что эта игра далеко не новая. Такое якобы развлечение было широко распространено еще в 90-х годах, но тогда не было гаджетов и интернета для выкладывания видеоролика — все сводилось лишь к фразе «а тебе слабо?».

Многие автомобилисты рассказывают о еще одной разновидности подобного развлечения. Некоторые подростки собираются группами у регулируемых перекрестков и перебегают дорогу на «красный» за деньги. Кого не сбили — тот и получает 100 рублей.

В связи с участившимися случаями во многих городах родители и автомобилисты рассылали друг другу предупреждения в мессенджерах.

«Есть такая игра среди подростков: они выскакивают перед авто, а другие остаются на обочине и снимают это на видео. Уважаемые водители, просим вас при приближении к подросткам на обочине сбросить скорость до 25 км/ч во избежание проблем», — сообщается в рассылке.

А проблемы у водителей, если они собьют ребенка, действительно будут серьезные. В случае причинения ребенку тяжкого вреда здоровью или смерти автомобилиста ждет уголовная статья и лишение свободы.

Многополосный адреналин

Еще одна опасная игра, которой увлекаются не только подростки, но и молодежь связана с высокоскоростными трассами. Некоторые люди, желающие получить адреналин, перебегают многополосные дороги на оживленных магистралях. При этом они, по всей видимости, и не задумываются, что в случае, если их собьют, ответственность за их травмы или жизнь ляжет на водителя. Многие региональные СМИ после таких участившихся случаев предположили, что на подобные действия в реальной жизни подростков якобы вдохновила онлайн-игра «перебеги высокоскоростную дорогу». В аннотации к ней сказано, как точно надо действовать: «на дороге весьма быстрое движение, и перебежать ее будет проблемно. Выждите нужный момент и перебегите ее. Если же не удастся, то всегда есть кнопка повтора». Однако порой подростки забывают или еще не понимают, что в реальной жизни кнопки повтора не будет.

Известный автожурналист и эксперт Игорь Моржаретто уверен, что с подобными выходками на дорогах нужно бороться максимально жестко.

«Вообще вопрос к этим людям, прежде всего, с точки зрения психиатрии. Что ими движет, почему они себя так ведут, должны объяснять врачи. Что касается каких-то действий по поводу таких опасных флешмобов, то я думаю, ГИБДД ничего с этим специального делать не надо.