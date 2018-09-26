«Что там внутри, не знает никто». Эксперты сравнили лимузины Путина и Трампа

Машину Трампа делали «на коленке»

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подчеркнул, что полноценно сравнивать лимузины президентов России и США очень тяжело, поскольку ни об одном из них нет достаточной информации. Это особые автомобили, оснащенные особыми системами обеспечения жизнедеятельности, безопасности и связи.

Однако можно предположить, что машины более или менее идентичны по набору характеристик из-за однотипных требований. В них должна быть обеспечена защита от поражения определенного класса бронестойкости, возможность покинуть салон при переворачивании и другие параметры, о которых обыватель обычно даже не задумывается.

«Покидать такой автомобиль можно, к примеру, отстреливанием замков, петель, когда дверь можно просто вывалить. У разных производителей это реализовано по-разному, но такие системы есть», — пояснил эксперт.

Принципиальное отличие, по мнению Кадакова, в том, что лимузин Трампа исполнен в единичном экземпляре, что имеет определенные последствия. Он создан на базе тяжелого пикапа. Автомобиль Путина основан на базе мелкосерийного автомобиля будущего.

«Это принципиально отличает эти две машины. Это автомобиль, который можно будет воспроизводить, а машина Трампа создается «на коленке»», — сказал эксперт.

По его словам, будут выпускаться длиннобазная бронированная версия Aurus, седан с короткой базой, минивэн и позже — внедорожник. Все они будут иметь одинаковые подвеску, двигатель и ряд других элементов.

«Хотя, конечно, машина, на которой будут возить президента, не совсем та, которую можно будет купить в свободной продаже», — добавил Кадаков.

Какой из них лучше, могли бы показать испытания на стойкость к различным видам оружия. Они проводятся и в России, и в США. Но информация об их результатах, как и об уровне бронирования, является закрытой, сказал эксперт.

Точно также оценивать плавность хода и шумоизоляцию, сиденья или развлекательные системы следует на основании тестов. Не зная всех деталей, говорить о превосходстве того или иного президентского лимузина не стоит.

«Много нюансов. Дистанционное сравнение — опрометчиво. Ставить диагноз по телефону нельзя. Нужно сравнивать, поставив автомобили рядом», — подчеркнул он.

Даже просто проехавшись в президентской машине, сложно себе представить, как она будет уходить от преследования на пробитых колесах или противостоять подрыву. Ведь главная ее задача — не просто довезти главу государства, но и сохранить его жизнь, подчеркнул эксперт. Кроме того, нужно учитывать, что лимузины ездят в кортеже. И надо также оценивать взаимодействие с автомобилями охраны, заключил Кадаков.

Прошлая машина Трампа была уродлива

Главный редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский также подчеркнул, что все технические параметры президентских лимузинов строжайше засекречены.

«Все, что там внутри, начиная от степени защиты и заканчивая различными системами связи и жизнеобеспечения, которые в этой машине есть», — пояснил эксперт.

Он отметил, что можно в данном случае сравнивать только слухи об Aurus Путина и Cadillac Трампа. Предыдущая машина, которая возила президентов США, судя по всему, была защищена по высшему классу, добавил Межибовский.

«И запасом крови на борту, и системы связи, и управления. У нас должно быть на таком же уровне. Понятно, какие машины были у генсеков Советского Союза. Там тоже по максимальной степени защиты сделано по тому времени», — сказал он.

Наверное, считает эксперт, есть смысл сравнивать лишь красоту и представительность этих машин. Предыдущий Cadillac Трампа, по его мнению, был откровенно уродливой машиной, сделанной на базе грузовика, и только внешне повторял дизайн марки.

«Сейчас, как я понимаю, то же самое», — сказал Межибовский.

Aurus же, по его словам, получился гармоничной машиной. Может быть, она в чем-то и повторяет уже известные миру модели — Chrysler 300 или Rolls-Royce , но остается красивой.