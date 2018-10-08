Проверка гипотезы: насколько безопасна шипованная резина

Проверка гипотезы: зимние шипованные покрышки скорее опасным чем безопасны

Умеют все-таки западные ученые (см. британские) так перевернуть научное исследование, что уже не знаешь что и думать — то ли это шутка такая, то ли я что-то не понимаю в этой жизни.

Вот представьте себе, что вам скажут о том, что в результате научных исследований выяснили, что зимние шипованные покрышки отнимают больше жизней, чем спасают. Как так?!

Ну да, есть спор эффективности фрикционной резины и шипов на разных покрытиях. Есть адепты «липучки», а есть такие как я, которые кроме шипов ничего не признают.

Так каким же образом шипованная резина убивает людей?

Трое исследователей в Университете Чалмерса занялись этим вопросом — Анна Фурберг, Сверкер Моландер и Рикард Арвиссон. Они применили системный подход при анализе воздействия шипованных покрышек на здоровье населения на протяжении всего их жизненного цикла.

Чтобы сопоставить положительные и отрицательные стороны шипованных покрышек, исследователи приняли во внимание число спасаемых ими жизней, загрязнение воздуха пылью, производимой ими в результате износа дороги, и выбросы, производимые при их производстве. Дополнительно они исследовали статистику дорожных аварий на небольшом горнодобывающем предприятии в Конго, производящем кобальт — важный элемент для производства шипов. На кобальт существует большой спрос, и он является одной из причин военных действий в регионе, что тоже было принято во внимание.

По оценке исследователей, при более широком определении жизненного цикла шипованных покрышек их использование в Швеции сохраняет суммарно от 60 до 770 лет человеческой жизни, одновременно отнимая от 570 до 2 тысяч 200 лет.

«Итоговая картина ясна: шипованная резина забирает больше жизней, чем спасает», — говорит Сверкер Моландер, профессор факультета менеджмента и экономики в университете Чалмерса.

Самый значительный вред причиняют выбросы, производимые при повреждении дорожного покрытия. Одно только это явление по своему негативному воздействию на здоровье населения перевешивает все преимущества таких покрышек. Если принять во внимание и другие факторы, то итоговый вывод очевиден.

«Мелкие горнорудные производства, где происходит много аварий и несчастных случаев — это вторая по объёму составляющая в отрицательном воздействии покрышек на здоровье. Смертность в результате военных действий в Конго — это самая малая часть, но многие аспекты этого конфликта не были включены в исследование, а он, несомненно, влияет на всё общество. Мало кто осознаёт, что такие покрышки способствуют тяжёлой ситуации в Конго», — говорит Анна Фурберг.

Положительный эффект зимних покрышек в основном проявляется в Скандинавии, тогда как отрицательное воздействие на здоровье сказывается за её пределами.

«Это ясно показывает, к чему приводит глобализация производства, когда прибыль одних получается за счёт ущерба других. Негативные последствия принимают не те, кто получает пользу от продукта», — говорит Сверкер Моландер.

Итак, какова должна быть реакция потребителей на это исследование? Анна Фурберг и Сверкер Моландер считают, что альтернативой являются зимние шины без шипов, в сочетании с аккуратным вождением, а также с альтернативными способами передвижения.

«Конечно, важно то, как вы водите, и чистка дорог от снега должна проводиться надлежащим образом. Большинство автомобилей снабжены электронной системой противоскольжения, обеспечивающей безопасную езду на большой скорости. Но наша работа показывает необходимость дальнейших исследований в отношении альтернатив шипованным покрышкам, которые не приводили бы к отрицательным последствиям для здоровья», — говорит Анна Фурберг.

Шипованная резина против нешипованной

Шведский исследовательский институт проблем дорог и транспорта (VTI) в двух больших докладах рассмотрел разницу сцепления с дорогой между шиповаными и обычными покрышками. В них сообщается, что шипованные покрышки имеют явно лучшее сцепление при езде по льду. Но при езде по снегу разница значительно меньше. Если дорога сырая, на асфальте присутствует соль и температура около нуля, то, оказывается, торможение и управляемость шипованных и обычных колёс примерно одинаковы.

Согласно выполненному в Норвегии исследованию, шипованные покрышки снижают число аварий легковых автомобилей на 2 процента на сухих дорогах и на 5 процентов при снежном или ледяном покрытии по сравнению с зимними покрышками без шипов.

Согласно Шведскому транспортному управлению, основой безопасной езды зимой являются хорошие зимние шины, правильная скорость и соответствующий дорожному покрытию режим вождения. Управление подчёркивает, что автомобиль, оборудованный системой противоскольжения, с обычными нешипованными зимними покрышками, обеспечивает достаточный уровень безопасности.

В каких-то скандинавских странах же вообще шипованная резина запрещена. Кажется, в Финляндии?