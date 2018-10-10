«Хлестание финансовым кнутом»: как изменится ОСАГО

Минфин предлагает исключить из стоимости ОСАГО два коэффициента

Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект, который изменит стоимость полисов ОСАГО. С 1 сентября 2019 года страховщики смогут на 30% повысить или понизить стоимость полиса ОСАГО по сравнению с базовыми тарифами Центробанка . Минфин предлагает отменить два спорных коэффициента при расчете стоимости полиса ОСАГО: мощность автомобиля и территориальный. Вместо них планируется ввести новые критерии: оценка стиля вождения, а также учет серьезных нарушений ПДД.

С 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право устанавливать стоимость полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже и выше. Соответствующий законопроект с финальными поправками Минфина в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» уже направлен на рассмотрение в правительство. При этом в документе отмечается, что в обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

На данный момент коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432—4118 рублей. В мае ЦБ предупреждал о том, что осенью он будет расширен до 2746—4942 рублей.

Стоимость полиса сейчас определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, по месту регистрации, а также мощность двигателя автомобиля.

Как сообщают «Ведомости», Минфин предлагает с 1 сентября 2019 года отменить коэффициент мощности и через год региональный коэффициент. Как раз для того, чтобы недооценка риска у одной категории автомобилистов не компенсировалась за счет средств других категорий, и предполагается ввести отклонение от итоговой цены полиса сначала в 30%, а затем и в 40%.

Также Минфин намерен ввести новые коэффициенты. На цену полиса будет влиять манера вождения автомобилиста: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины. Для того, чтобы все это зафиксировать, должны появиться телематические устройства. В процессе эксплуатации телематическое оборудование периодически отсылает страховщику необходимые данные через спутниковые и мобильные каналы связи, после чего страховая компания анализирует полученные сведения.

Влиять на стоимость полиса ОСАГО может и нарушение ПДД в течение года, предшествующего заключению договора на новый срок. В это число не входят нарушения, зафиксированные камерами фото— и видеофиксации. Учитываться будут следующие нарушения правил дорожного движения: вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и другие серьезные проступки.

Также появятся разные типы полисов с разными лимитами выплат.

Помимо нынешних выплат до 500 тыс. руб. появятся полисы с выплатами в один и два миллиона рублей. Кроме того, водители получат право получать страховку на срок до трех лет, а не как сейчас — до одного года.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что на данный момент реформа ОСАГО подразумевает поощрение водителей за хорошую езду и напротив — «наказание» для нарушителей.

«Для ОСАГО не имеет никакого значения, на каком автомобиле ездит человек, а становится важным только его персональный риск: то есть вероятность попасть в аварию по своей вине. Если человек ездит, не нарушая правил дорожного движения, и вообще ведет себя аккуратно, то страховых случаев по его вине должен быть абсолютный минимум. Следовательно, стоимость полиса для него должна быть низкой. Если же владелец машины — «шашечник» и «учитель», любитель езды по встречке и на «красный», а также не против и выпить за рулем, то стоимость полиса для него должна быть бесконечно дорога, так как персональный риск, создаваемый таким водителем-маргиналом, несоразмерно высок.

Собственно, в этом направлении и идет реформа ОСАГО. В сторону определения персональных характеристик водителей, поощрения хороших водителей и хлестания финансовым кнутом плохих и агрессивных маргиналов. И здесь уже не нужны ни коэффициент мощности, ни какие-то другие. Для каждого будет справедливый тариф. На сколько наездил — столько и заплатил», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Ранее Директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников предполагал, что отмена данных коэффициентов территории и мощности никак не улучшит ситуацию, в результате чего страховщики могут уйти из наиболее убыточных регионов.