Либерализация ОСАГО наткнулась на «подводные камни»

Речь идет о первом этапе либерализации ОСАГО, который сейчас готовят Минфин и Банк России. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО на 30-40% по отношению к действующим ставкам. Страховщикам предлагается дать право самостоятельно определять тарифы в рамках этого коридора. Кроме того, предполагается изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

В Минфине надеются, что реализация новации не приведет к значительному подорожанию страховых полисов. Значение базовой ставки будет конкретизировано в зависимости от опыта водителя, характера вождения, наличия неоднократных грубых нарушений ПДД. Изменение системы КБМ должно исключить возможность "обнуления" истории вождения при покупке нового автомобиля.

Предложения министерства поддерживает и РСА, поясняя, что эти меры соответствуют "дорожной карте", которая разработана регулятором, поддержана страховым сообществом и Минфином. "Ее идеология закреплена на публичных слушаниях, прошедших в верхней и нижней палатах парламента", — напомнил президент РСА Игорь Юргенс

Не платить за лихачей

Многие автоэксперты также поддерживают новацию, указывая, что она позволит опытным водителям не платить за лихачей, нарушителей или новичков за рулем.

"Каждый должен платить в соответствии со своим опытом, навыками, манерой вождения и потенциальными рисками при использовании автомобиля. Так работает ОСАГО в большинстве развитых европейских стран; и мы бы очень хотели, чтобы и в нашей стране действовал тот же принцип справедливости", — говорится в письме автоэкспертов главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Опытным водителем сейчас считается любой водитель старше 22-х лет, у которого стаж вождения составляет три года, отмечают эксперты.

"Всем понятно, что водитель 23-х лет со стажем 3 года и водитель 30-ти лет со стажем вождения 10 лет при прочих равных обстоятельствах представляют абсолютно разную степень опасности на дороге и должны платить за ОСАГО разные суммы", — отмечается в письме.

Эксперты поясняют, что в России около 80% безаварийных водителей, для которых цены после либерализации тарифа в ОСАГО должны снизиться. Так это произошло в Германии, указывают они.

Аналогичного мнения придерживаются и страховщики.

"Это не реформа ОСАГО, это постепенное изменение подходов к ценнообразованию. Благодаря современным технологиям, аккуратно водящие водители больше не станут платить за неаккуратных. Задуманные регуляторами изменения позволят уже в ближайшие годы добиться снижения страховых тарифов для 60-80% водителей в стране, которые смогут получит максимально персонифицированный тариф ", — замечает официальный представитель "АльфаСтрахование".

По словам управляющего директора по страховым рейтингам "Эксперт РА" Алексея Янина, в результате реформирования ОСАГО тарифы для разных водителей могут измениться совершенно по-разному: для кого-то они могут вырасти, а для кого-то — и снизиться. Кроме того, страховые компании получат возможность большего маневра при установлении страхового тарифа по ОСАГО, т. е. предложения по тарифам могут различаться у разных страховых компаний.

Мошенников все меньше

В ЦБ уверяют, что серьезно занимаются наведением порядка среди страховщиков.

"После того как мы получили в свое ведение надзор за страховыми компаниями — это произошло в конце 2013 года, значительная часть компаний уже покинула рынок, к оставшимся компаниям ужесточаются требования и надзор", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сами страховщики также вплотную занялись "чисткой" своих рядов. По данным ЦБ, в 2018 году они потратили порядка 1 млрд рублей собственных средств, чтобы наладить работу по выявлению тех, кто поддерживает мошенников. Поэтому случаев, когда недобросовестные граждане "работают" в сотрудничестве с нечестными сотрудниками страховых компаний становится все меньше.

"ОСАГО характеризуется высокой убыточностью во многом из-за действий так называемых автоюристов, которые, пользуясь законом о защите прав потребителей, взыскивают с страховщиков через суд штрафы и оплату "услуг" самих автоюристов", — рассуждает в этой связи Янин.

Эта ситуация характерна, прежде всего, для отдельных проблемных регионов, в основном на юге России. В некоторых же других регионах, например, в Москве, ситуация с убыточностью ОСАГО держится на приемлемом уровне, констатирует он.