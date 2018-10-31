Чтобы сын не отбил зад: как ветеринар придумал шину

130 лет назад была запатентована надувная шина

130 лет назад шотландский ветеринар Джон Бойд Данлоп получил патент на пневматическую шину — его собственное изобретение, которое было придумано для детского велосипеда, но годы спустя покорило весь мир. Уже в начале XX века шина стала неотъемлемым атрибутом автомобилей и многих других транспортных средств.

130 лет назад шотландский врач-ветеринар Джон Бойд Данлоп запатентовал пневматическую шину — важнейший сегодня элемент автомобиля и многих других транспортных средств. Владея вместе с братом Джеймсом одной из крупнейших клиник для животных в Ирландии, он не ограничивал свои интересы только профессиональной деятельностью. Особенно Данлоп любил ездить на велосипеде по грунтовым дорожкам. Еще в 1818 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез из Карслруэ запатентовал двухколесный самокат, названный им «машиной для бега». К концу XIX века созданный на его базе велосипед приобрел значительную популярность в Европе.

Данлопа очень волновал вопрос смягчения хода колес, причем не для себя: его десятилетнему сыну в качестве восстановления после тяжелой болезни прописали велосипедные прогуки, а ездить по ухабам было некомфортно — слишком отдавало в пятую точку.

Однажды ему в голову пришла идея: изобретатель разрезал на полосы медицинскую грелку, склеил из них длинную трубку и надул ее. Получилась упругая баранка.

Затем с помощью инструмента Данлоп проточил в ободе велосипедного колеса наружную канавку и, немного растянув надутую резиновую баранку, надел ее на обод. Канавка прочно держала резиновую шину. По другой версии, ветеринар использовал в качестве прообраза будущей шины обруч, сделанный из шланга для поливки сада. Впрочем, совсем не исключено, что Данлоп проверил в деле оба метода.

Замкнув шланг в кольцо, ветеринар приладил к нему клапан, пропускающий воздух внутрь камеры и не позволяющий ему выйти наружу.

Для понимания процесса пришлось разобрать трехколесный велосипед сына. Данлоп увидел, что колесо с шиной катится гораздо увереннее и дальше, чем обычное металлическое или цельнорезиновое. Следующие наблюдения давали все более поразительные результаты.

Изначально велосипедисты презрительно окрестили новые шины «пудинговыми колесами» — ирландцы и британцы привыкли к жесткому контакту с покрытием. Изобретение Данлопа, говорили они, — для неженок или женщин.

После проведения ряда экспериментов, ради которых медику пришлось на какое-то время оставить практику, Данлопу удалось усовершенствовать свою задумку. Резиновая камера крепилась на обод металлического колеса со спицами. Для надежности элементы обматывали прорезиненной парусиной. Получался бандаж, который позже модифицировали в покрышку.

31 октября 1888 года Данлоп запатентовал изобретение. Ему предоставлялся приоритет на использование надувной шины для велосипедов и легковых автомобилей.

Преимущества «пневматического обруча» над голым колесом показали дальнейшие опыты. Так, престижную гонку на велосипедах летом следующего года выиграл средний спортсмен, но чей байк, в отличие от остальных, был оснащен шинами. Оказавшиеся среди проигравших сыновья президента Ассоциации ирландских велосипедистов предложили Данлопу совместно основать компанию по производству шин и выкупили права на патент. В это же время Чайлд Кингсти Уэлтч из-за непрочности, а также сложности парусинового бандажа и частых проколов колеса предложил разделить шину на камеру и покрышку. Камера оставалась резиновым обручем, а покрышка образовывалась благодаря двум стальным кольцам и резиновой перемычке между ними.

До этого приходилось возить с собой большой комплект запаски — валяющиеся на дорогах гвозди от лошадиных подков регулярно превращали жизнь велосипедистов и пилотов «самобеглых колясок» в каторгу. Массовое использование шин непосредственно для машин началось спустя полтора-два десятилетия после изобретения Данлопа — когда система и средства их изготовления претерпели необходимые усовершенствования.

В 1890 году неожиданно выяснилось, что задолго до него, еще в 1846-м шотландский инженер-железнодорожник Роберт Уильямс Томпсон получил патент в США и Франции на шину из прорезиненной ткани.

Изобретение было довольно примитивно: камера изготовлялась из нескольких слоев парусины, пропитанной и покрытой с обеих сторон натуральным каучуком или гуттаперчей в виде раствора, а наружное покрытие состояло из соединенных заклепками кусков кожи. Вся эта конструкция крепилась на обод болтами, в ней был предусмотрен клапан, через который шину накачивали, — прообраз современного ниппеля.

«Воздушные колеса» сглаживали неровности дорог, но были очень дорогими — промышленное производство резины еще только начиналось.

Разработку Томпсона ввиду ее несовершенности и хрупкости едва ли можно было применять на практике. К тому же она значительно опередила свое время. В общем, о надувных колесах забыли, а популярность приобрело другое изобретение Томпсона — цельнолитые шины из вулканизированной резины.

Тем не менее, в целях соблюдения исторической справедливости патент Данлопа был аннулировал в пользу коллеги-конкурента, о работе которого ветеринар узнал уже после своего собственного изобретения (то есть, шотландца нельзя называть плагиатором или кем-то в этом роде).

И все же имя Данлопа прочно ассоциируется с появлением и повсеместным применением надувной шины.

Сегодня оно увековечено в названии всемирно известного бренда, который во второй половине XX века являлся официальным поставщиком для «Формулы-1», а сегодня активно сотрудничает с мотоспортом, слившись с другой компанией.

Что же до Джона Бойда Данлопа, то в 1895 году он продал свою долю в бизнесе и больше никогда не занимался шинами, сосредоточившись на ветеринарной практике и магазине тканей. Коммерческий успех пришел к производству шин еще при его жизни (Данлоп умер в 1921 в 81-летнем возрасте), однако сам он не получил от этого ничего, кроме славы.