Почему ездить на московском такси небезопасно

Мы уже забыли то время, когда ловили такси с руки от бордюра. Да даже не такси, а просто попутный автомобиль. Хотя это время закончилось всего лишь 8 лет назад, когда на мировом рынке появился первый агрегатор — UBER, а за ним подтянулся остальной бизнес. Модель работы UBER была в том, что они агрегировали не легальное такси, а всех желающих подработать в свободное от основной работы время, но дешевле, чем установленные в официальном такси тарифы. С одной стороны, такая модель резко уронила цены на тех рынках, на которые вышел UBER, а с другой — создала массу проблем, последствия которых мы расхлебываем до сих пор. Для начала давайте разберем пару последних ДТП с такси.

Водители — наркоманы

Автомобиль такси 30 октября 2018 года под управлением Мамедли Кенан Вугар Оглы, выполняя заказ, с пассажиром в салоне, двигаясь с большим превышением скорости по Люблинской улице от Волгоградского проспекта в направлении МКАД, в 23:46 напротив д. 153, на пересечении ул. Нижние Поля, попытался проехать на «красный» и столкнулся с автомобилем Крайслер , после чего врезался в столб, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с а/м Шкода . Водитель такси отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

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Засыпающие водители

Автомобиль такси, выполняя заказ, с пассажиром, в 06:34 врезался в КамАЗ. Пострадал как сам водитель такси, так и пассажир. Предположительно, водитель просто заснул за рулем.

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Причины

Нам всем известен анекдот: вам шашечки или ехать? Так вот, в борьбе с бомбилами и в попытке легализовать рынок такси государство выбрало «шашечки». Сейчас разрешение на работу в такси выдается на автомобиль, бездушную железку, тогда как к водителям не предъявляется никаких требований, кроме необходимости наличия водительского стажа не менее 3-х лет.

Те пассажиры, которые до сих пор думают, что водитель такси, который их везет, официально работает в Яндекс . Такси, Гетт или в другом агрегаторе, серьезно ошибаются, так как практически все таксисты сегодня находятся в нелегальном «самозанятом» положении. Они нигде не работают и имеют к агрегатору, чьими услугами по заказу такси вы пользуетесь, весьма отдаленное отношение. В случае ДТП агрегатор вам заявит, что ответственности за вашу жизнь и здоровье он не несет.

Схема нелегальной работы в современном московском такси следующая:

1. Владелец автомобиля окрашивает его в желтый цвет, устанавливает «шашечки» и получает разрешение на работу в такси в местном органе власти.

2. Далее владелец автомобиля с разрешением такси сдает этот автомобиль в аренду третьему лицу, но исключительно «для личных целей», некоторые особо указывают, что автомобиль не предназначен для «осуществления коммерческой деятельности».

3. Водитель, взявший автомобиль в аренду, ничем не отличается от человека, арендовавшего машину в аэропорту на несколько дней, но волшебным образом немедленно начинает получать ваши заказы от агрегаторов и выполнять их.

4. В случае дорожно-транспортного происшествия во всем виноват водитель, так как он нарушил условия договора аренды, а агрегатор по гражданскому законодательству к этому договору доступа не имел, поэтому он как бы не причем.

Таким образом, если вам не посчастливилось быть пассажиром такси с водителем по имени Мамедли Кенан Вугар Оглы (ничего не имею против фамилии этого человека, на его месте мог быть каждый), то причиненный вред вашему имуществу и здоровью вы будете взыскивать с него.

А как же ОСАГО, спросите вы? И будете удивлены, что многие таксисты ездят без полиса ОСАГО, так как им его не продают по причине высокой аварийности. Цена на ОСАГО регулируется государством, однако с учетом огромного количества ДТП с такси справедливая цена полиса для такси должна быть выше в 10 раз и составлять порядка 60 тысяч рублей в год. Об этом недавно было заявлено на парламентских слушаниях в Государственной думе

В чем причина сложившейся катастрофической ситуации? Ответ очень прост. Низкие цены и цифровые монополии оторвали водителя от пассажира, а такси от реальности. Всё стоит своих денег, но в случае с такси речь идет об услуге с повышенной степенью опасности. Для того, чтобы снизить риски, необходимо проводить ряд процедур, связанных как с автомобилем, так и с водителем. Однако, именно техника безопасности стала первой жертвой экономики. Посудите сами, для того, чтобы водителю просто выйти «в ноль», ему нужно работать за рулем в среднем 8 часов. За это время отбивается бензин, аренда, комиссия агрегатора, которая может достигать 30% от стоимости заказа. И только потом водитель начинает работать на себя.

Рабочие смены в 24 часа в московском такси стали абсолютной нормой. Причем не сутки через трое, как предписывает в таком случае Трудовой кодекс, а сутки через сутки! Неделю назад меня вез в такси засыпающий водитель, мне приходилось его подбадривать разговорами. В ходе беседы я выяснил, что он находится за рулем 28 (двадцать восемь!) часов потому что его напарник попросил задержаться.

Про профессионализм водителей я просто промолчу, так как полное отсутствие контроля привело к тому, что любой желающий может стать водителем такси. Подчеркну — любой. Даже стаж никто давно не проверяет. Не говоря уже о том, как он водит, были ли лишения за езду в нетрезвом виде или иные грубые нарушения ПДД. Всем безразлично, кто за рулем. Совершенно неудивительно, какие последствия возникают. Кстати, каждый может на эти последствия посмотреть, набрав в поисковой системе запрос «кладбище такси москва».

Решение

Все опасаются, что любое регулирование увеличит цены на такси. Так вот, это не так. Например, страховка жизни, здоровья и имущества пассажиров на сумму до 2 млн рублей увеличит цену поездки менее, чем на рубль. С моей точки зрения регулирование должно быть направлено не на «шашечки», то есть автомобиль, а именно на водителя, как на человека, отвечающего за вашу и мою жизнь и здоровье.

Итак, что нужно сделать:

1. Разрешение на работу в такси должно выдаваться на водителя, а к автомобилю такси могут быть предъявлены технические требования. К водителю должны выдвигаться специальные квалификационные требования, в том числе и по составу и количеству нарушений ПДД.

2. Ответственность жизни и здоровья пассажира должна быть застрахована, а если агрегатор передал заказ незастрахованному автомобилю (не проверил), то ответственность должен нести именно он.

3. Водитель должен иметь работающий тахограф, учитывающий время работы за рулем. В качестве тахографа может выступать тот же смартфон, на котором запущено мобильное приложение. После превышения времени работы доступ к заказам должен быть заблокирован.

Все эти меры не приведут к сколько-нибудь значимому увеличению стоимости поездки, однако сделают оказание услуги такси более безопасным. Те люди, которым не суждено безопасно управлять автомобилем, будут вынуждены покинуть такси, а те, кто хорошо ездит, сможет всегда без лишней бюрократии сесть за баранку и возить пассажиров. Сейчас как раз идет общественное обсуждение нового закона о такси, надеюсь, что эти тезисы будут услышаны депутатами и чиновниками.