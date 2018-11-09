Поросячий восторг на гонках Pig-N-Ford

Поросячий восторг

Эта статья должна была выйти в журнале «Свиноводство», но мы в «Моторе» не удержались, и опубликовали ее у себя… За время занятий автомобильной журналистикой мы видели, кажется, всё. Самые фантастические соревнования: заезды по болоту на скорость, соревнования по буксировке груза тракторами, подъем по отвесным стенкам песчаного карьера, дрэг-рейсинг на снегоходах, и даже парочку идиотских — вроде гонок с автодомом на прицепе. Но такого безобразия, как на гонках Pig-N-Ford, видать еще не приходилось…

Там каждого из гонщиков обязательно сопровождает «штурман» — упитанный поросенок. Не то чтобы полностью добровольно — подсвинки не горят желанием участвовать, и гонщикам приходится крепко держать их правой рукой, а рулить левой. Хорошо хоть, что правая рука свободна от переключения передач: в качестве «гоночных болидов» используют Ford Model T девяностолетней давности, а у них передачи меняются нажатием педали сцепления.

В общем, это не Наскар и даже не гонки спринт-каров, хоть трасса гонок и овальная: скорость редко превышает 60 километров в час. Средств безопасности для обоих членов экипажа почти не предусмотрено: ни каркаса, ни шлема. Ремни — только брючные, да еще очки для защиты от грязи.

Сами организаторы называют свои соревнования «самыми реднековскими на свете». Конечно, серьезные джентльмены поспорят — мол, родео им точно не уступает. Зато из всех реднековских соревнований Pig-N-Ford уж точно самые веселые!

Сей триумф автоспорта проходит в городе Тилламук во время окружной сельскохозяйственной ярмарки аж с 1925 года. Не какой-то там занюханный городишко, а целый окружной центр населением 4935 человека! (Есть сыроварня, три радиостанции и газета). Это на самом северо-западе США, в штате Орегон — почти у границы с Канадой.

Правила незамысловаты. В начале заезда машины выстраивают на стартовой прямой бок о бок в одну линию, всех гонщиков собирают у внутренней кромки дорожки, а поросят — в загончике через дорогу. Немного напоминает классический ле-мановский старт — только французы не додумались снабжать гонщиков свинюшками.

По выстрелу стартового пистолета надо перебежать стартовую прямую, схватить «своего» поросенка, завести машину «кривым стартером» (тут главное не сломать руку пусковой рукояткой — что бывает, когда мотор схватывает в обратную сторону). И помчать, обгоняя соперников!

В конце каждого круга участники останавливаются для смены поросенка. Это очень опасный момент: в пылу борьбы соперники подрезают друг друга, машины не хотят снова заводиться после остановки, новые поросята вырываются из рук (а без «партнера» продолжать гонку нельзя). В общем, как в Формуле-1, пит-стоп является ключевым моментом гонки!

Гонка длится в общей сложности три круга. По ходу ярмарки проводится четыре отборочных заезда с пятью участниками каждый, и один финал.

По местной легенде, как-то раз в начале двадцатых годов один из жителей Тилламука увидел сбежавшего поросенка — сев в свой Ford, этот добрый самаритянин догнал животинку, после чего, взяв ее подмышку, поехал возвращать хозяину. С тех пор в честь доброго поступка в Тилламуке проводят гонки.

Управлять Фордом непросто: в колеях на грунтовой трассе руль рвется из рук, да еще надо успевать регулировать опережение зажигания рычажком под рулем (на нынешних машинах это делается автоматически). Хорошо, хотя бы педаль газа — это именно педаль: исходно на Модели Т за это отвечал правый подрулевой рычажок. Управляться им со свинёнышем подмышкой было бы совсем тяжело.

У жителей Тилламука есть целые династии гонщиков Pig-N-Ford. Так что за рулем древних Фордиков — отнюдь не пенсионеры, а мужчины в самом расцвете сил. Кстати, один из лучших — парень по фамилии Сало. Бен Сало выигрывал соревнования трижды — в 2014, 2015 и 2017 году! /m