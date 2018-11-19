Kleine Zeitung (Австрия): есть ли будущее у марки «Лада»?

Kleine Zeitung (Австрия) . В Европе на российские « Лады » всегда смотрели как на этакую смесь ретро-дизайна и суровой техники для бездорожья. «Нива» стала культовым автомобилем. Но постепенно «Лада» в технологическом плане практически ушла в небытие. Сейчас бренд предпринимает меры, чтобы вернуться на европейский рынок. У «Весты» есть шанс: она у многих вызывает интерес, пишет

Молодые люди уже давно не видят «Ладу» в своих зеркалах заднего вида, поэтому для начала немного истории: эти автомобили долго были этакой смесью ретро-дизайна (даже если они были новыми) и суровой техники для бездорожья. При этом главным аргументом в пользу покупки (еще задолго до изобретения принципа «жадность — это круто») всегда была низкая цена. Самым культовым автомобилем была «Тайга» («Нива»). Но постепенно «Лада» в технологическом плане, образно говоря, ушла в небытие, попытки реанимации бренда путем объединения концерна АвтоВАЗ с « Рено » (Renault) также нельзя было назвать успешными. Слишком уж велико оказалось отставание, слишком большой отпечаток наложили различные экономические кризисы. Менялись менеджеры, а в целях модернизации русским удалось привлечь в свои ряды бывшего дизайнера из « Мерседеса » (Mercedes).

Они очень упорно работают над возвращением на европейский рынок. Немецкий импортер «Лады» работает и в Австрии, где на продажу выставлены порядка 300 машин и поддерживается сотрудничество с 45 автосалонами, в частности в Штирии и Каринтии. Главные надежды русских связаны с моделью «Веста».

С другой стороны, Макс Шмидт, этакий «человек-оркестр» из Вены, отвечающий за сбыт «Лады» на всей территории Австрии, знает: все более жесткие нормы выхлопа в Европе потребуют огромных инвестиций в разработку моторов «Лады». В противном случае русским придется сосредоточиться не на Европе, а на рынках вроде Китая, Турции или Чили.

Из-за очередного цикла проверок они вновь вынуждены соответствующим образом корректировать цены. Культовая «Нива» не соответствует некоторым критериям (например, что касается воздушных подушек безопасности), так что машины придется разделить на небольшие серии примерно по 1000 штук. Тогда спрос на них будет несколько выше.

Можно ли это назвать хорошей новостью? По крайней мере, можно сказать, что имеются более-менее четкие планы в отношении европейского рынка на период до 2020 года. Спрос на новую «Весту» может вырасти: тесты, например, полноприводной модификации вызывают определенный интерес публики. В остальном же существует стратегия развития концерна «Рено-Ниссан» до 2023 года, которая укажет дальнейший путь. Это Шмидту тоже известно.