Россияне заплатили больше миллиарда за езду без ОСАГО

С января по сентябрь 2018 года за езду без ОСАГО россиян оштрафовали почти на 1 млрд 152 млн рублей. Об этом News.ru сообщили в Министерстве внутренних дел России. По данным ведомства, всего за девять месяцев по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» было вынесено более 2 млн постановлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество постановлений практически не изменились — почти 2 млн, а общий размер штрафов вырос на 2,5%. News.ru выяснял, почему несмотря на штрафы и многочисленные реформы «автогражданки», некоторые российские водители до сих пор отказываются от обязательного страхования.

Мало что так часто реформируется в стране, как ОСАГО. Доработки, поправки и прочие изменения, которые реализуются ежегодно, давно напоминают бесконечно латание плохих российских дорог. Автомобилисты уже потеряли ход мысли законотворцев и страховщиков, и не вникая в происходящее, лишь наблюдают, как стабильно растёт итоговая цена полиса.

Штрафы за отсутствие ОСАГО трудно назвать драконовскими — от 500 до 800 рублей, но всё же большинство водителей раз в год смиренно платят за обязательную бумажку. При этом есть и те, кто, намеренно нарушая закон, решают на свой страх и риск, ездить без неё. По мнению президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, последних в стране не более 10% от общего числа автовладельцев и их количество сокращается.

«На желание и нежелание покупать, конечно, в первую очередь влияет законопослушание. Это обязательное страхование. Человек несёт ответственность садясь за руль автомобиля, который считается средством повышенной опасности. Люди покупают ОСАГО замечательно. Есть, конечно, и фальшивые полисы, есть те, кто рискуют ездить без страховки, но ничего драматического по сравнению с прошлым годом не происходит, скорее наоборот», — заверяет эксперт.

Юргенс считает, что в ближайшее время ситуация с ОСАГО будет только улучшаться, прежде всего благодаря очередной реформе. Он также отметил, что с помощью электронных полисов, которые были введены в 2015 году, удалось сократить количество случаев, когда в убыточных для автостраховщиков регионах компании под надуманными предлогами отказывались продавать полисы, либо навязывали водителям различные дополнительные услуги.

«Экономическая модель сейчас меняется, и она будет более доступной и удобной для покупателей. На спрос повлияет много факторов: доступность ОСАГО, цена, либерализация, индивидуализация тарифов, кто ездит лучше — будет получать более дешёвый полис, кто хуже — более дорогой. Думаю, что все вопросы будут когда-то решены. Уже 50% полисов покупается в электронном виде и это теперь не зависит от региона. Жалоб в центральный банк и другие органы по поводу недоступности ОСАГО стало на 2/3 меньше, чем в прошлом-позапрошлом году», — рассказывает собеседник News.ru.

Взаимное страхование вместо коридора

Очередная порция поправок в закон об ОСАГО ждёт россиян в 2019 году. Так предполагается, что страховщики смогут получить право устанавливать цену полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов. На стоимость будут влиять количество нарушений ПДД, длительность использования автомобиля, резкость торможения и перестроения, а не мощность автомобиля, как сейчас. Казалось бы, вот он свет в конце страхового туннеля: не нарушай, веди себя прилично на дороге, и будет тебе экономия. Но и тут эксперты уже заподозрили неладное.

В октябре этого года с просьбой отложить реформу к президенту страны обратился первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков . В письме, которое он направил на имя Владимира Путина , говорилось, что недобросовестные страховщики вывели с рынка ОСАГО 24 млрд рублей. По его словам, реформа понадобилась, чтобы закрыть «дыру» в бюджете, так как из-за противозаконных действий, сфера стала убыточной. Депутат рассказывает News.ru, что предложенные меры в очередной раз приведут к существенному удорожанию обязательного полиса.

«Давайте сейчас тарифный коридор отпустим, как они просят, — полисы подорожают на 40-50%. Это всего лишь способ содрать с нас деньги, чтобы закрыть «дыру». У меня письмо президенту направлено с просьбой остановить эту реформу. Были хищения, но никто не расследует это. Сейчас должна быть проведена проверка. Нет смысла дальше реформировать систему, если нет контроля и надзора», — заявляет парламентарий.

По мнению Лысакова, среди прочих причин, из-за которых часть водителей сознательно не оформляют ОСАГО, то, что автовладельцы не доверяют системе добровольного страхования.

«Люди не верят и элементарно экономят свои деньги, я это не могу оправдать, но это факт. Просто стоимость содержания растёт, и цены на топливо, новые налоги вводятся. Сейчас машина не показатель достатка, поэтому у кого доходы небольшие, конечно, стараются минимизировать свои расходы. Они понимают, что даже если ты его купишь и попадёшь в ДТП, то замучаешься эти деньги потом получать. Потратишь массу времени, нервов, сил, поэтому и не связываются с ними», — считает депутат.

Он уверен, что пока преждевременно заявлять и о решении проблемы с недоступностью полисов в регионах. Прежде всего, говорит Лысаков, она сохраняется в Крыму и Краснодарском крае. Он также отмечает, что система оформления электронного ОСАГО пока работает со сбоями, и купить полис через интернет получается далеко не у всех водителей.

Чтобы изменить ситуацию и сделать систему обязательного автострахования выгодной и доступной для всех автовладельцев страны, Лысаков предлагает законодательно разрешить обществам взаимного страхования (ОВС) продавать ОСАГО.

«Не должно быть посредников в виде страховщиков, которые зачастую жуликами оказываются. Взаимное страхование было ещё в дореволюционной России и сейчас оно существует, но необходимы изменения законодательства. Нужно там, где в законе об ОСАГО говорится о страховых компаниях, через запятую поставить «…и компании взаимного страхования», чтобы они могли заниматься ОСАГО. Потому что это компании, в которых у каждого из нас — автомобилистов будет своя доля. Мы же у себя воровать деньги не будем», — уверен депутат.

Эту инициативу парламентарий планирует внести в резолюцию, которую составят по итогам работы профильной группы в Госдуме

«На последнем нашем парламентском слушании создана рабочая группа по вопросам ОСАГО. Она, проанализировав результаты запросов в МВД, Центральный банк будет делать справку, предложение соответствующее. Очень надеюсь, что там прозвучит эта идея о взаимном страховании. Я от своего лица буду предлагать записать рекомендацию о необходимости развития системы взаимного страхования, внесение изменений в закон об ОСАГО», — заявляет собеседник News.ru.

Общества взаимного страхования широко представлены на западе. К примеру в США их доля на страховом рынке составляет больше 50%. Одним из основных преимуществ ОВС — низкая стоимость услуг, так как у него нет цели получить прибыль. Страхователи являются собственниками компании и сами формируют её бюджет. Все вопросы, которые касаются деятельности общества, также решаются коллективно. В России же ОВС тоже представлены, но для их развития пока отсутствует правовая база, в частности, нет системы лицензирования ОВС.