Финская газета Iltalehti подробно рассказывает о новом виде мошенничества, который практикуют водители дорогих авто, приехавшие в Финляндию из России или стран, ранее входивших в состав Советского Союза. Речь идет об «авариях» на финских дорогах с участием автомобилей премиум-класса. Цель их владельцев — получить компенсации за разбитые автомобили от финских страховых агентств.
За 2018 год финские страховые агентства выявили несколько случаев, в которых машина, привезенная из России или стран, ранее входивших в состав Советского Союза, попадала в аварию или была помята другой машиной в Финляндии.
Виновной стороной в аварии всегда был автомобиль, арендованный в финском пункте проката.
«Невиновный» участник аварии отвозил поврежденную машину обратно в Россию. Позже пункт проката или его страховая компания получали счет из российской автомастерской, который мог составлять несколько десятков тысяч евро.
Противоречия в вопросе повреждений
Все случаи объединяло то, что оба участника аварии говорили по-русски. В некоторых случаях было очевидно, что стороны знали друг друга.
Часто машину, пострадавшую в аварии, вскоре отвозили за границу. В ряде случаев проверку повреждений все же успевали провести на территории Финляндии.
«Когда машина проходила проверку здесь, обнаруживались более ранние повреждения, которые были значительно масштабнее, чем полученные во время недавней аварии», — говорит Ханну Маннинен (Hannu Manninen), специалист по вопросам страхования в финансовой группе «Осууспанкки» (Osuuspankki).
Маннинен говорит, что за один только 2018 год «Осууспанкки» зафиксировала шесть однотипных случаев мошенничества, в которых принимала участие российская сторона.
«Они в основном касаются случаев с участием автомобилей премиум-класса, таких как „Мерседесы", „БМВ" и „Ауди"», — говорит Маннинен.
Автомобили вскоре вывозили из страны
В одном из случаев дорогостоящая российская «Ауди» была оставлена на парковке в Хельсинки. Владелец улетел из аэропорта Хельсинки-Вантаа за границу на неделю. Когда он вернулся, машина была разбита.
«Была оставлена записка, в которой второй водитель признавал свою вину и указал свои данные», — рассказывает Маннинен.
Однако в тот раз попытка мошенничества была раскрыта, и после изучения ситуации страховая компания передала дело полиции.
Речь не всегда шла только о внешних повреждениях. Маннинен говорит, что страховая компания также получала от России такие требования, как оплата дорогостоящего ремонта коробки передач.
«Машины не ремонтируют в Финляндии. Их пытаются вывезти из страны максимально быстро, чтобы старые повреждения не были зафиксированы».
БМВ съехал с дороги
Сейчас «Осууспанкки» изучает интересный случай. Новая немецкая машина стоимостью примерно сто тысяч евро, принадлежащая российскому владельцу, съехала с дороги и получила серьезные повреждения.
«Водитель говорит, что пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал навстречу по его полосе», — рассказывает Маннинен.
Сторона, признавшая себя виновной, не покинула место происшествия, и полиция записала в качестве первого варианта причины аварии подозрение в нарушении правил дорожного движения. У этого случая были особые черты, в связи с чем Маннинен подозревает, что за произошедшим может быть попытка умышленного обмана страховой компании.
Исследователь Маннинен говорит об уже сложившемся тренде.
Кто платит?
С этим явлением знакомы и другие страховые компании.
«Эти случаи широко известны», — подтверждает специалист по страховым случаям банковской и страховой компании «ЛяхиТапиола» (LähiTapiola) Киммо Симойнен (Kimmo Simoinen).
Он рассказывает, что в начале года компания тщательно изучила эти случаи.
«Мы сразу отнеслись к ситуации серьезно и сделали все возможное».
Симойнен считает, что к мошенничеству водителей могла мотивировать разница в системе автострахования двух стран. Финские страховые фирмы выплачивают большие компенсации пострадавшему участнику аварии, чем российские.
«Если на старой „Ладе" врезаться в какой-нибудь «БМВ Икс 6", выплаты могут оцениваться в десятки тысяч евро, а страховка покрывает лишь несколько тысяч. Наверное, так появилась идея отправиться в Финляндию и нанести там какой-нибудь ущерб», — представляет ситуацию Симойнен.
Тщательное расследование
Когда в страховой компании появляется подозрение о попытке мошенничества, случай начинают тщательно изучать. Экспертами часто бывают бывшие полицейские, так что они знают, как можно получить данные о месте аварии и повреждениях участников ДТП.
«Если мы передаем дело полиции, то у нас уже обычно собраны все доказательства», — подытоживает Киммо Симойнен (Kimmo Simoinen).
Задача полиции в таких случаях — использование принудительных методов и проведение допросов. Подозрение в мошенничестве в большом количестве случаев привело к вынесению обвинительного приговора.