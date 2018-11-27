Поврежденные автомобили привозят в Финляндию из России для того, чтобы их разбили в аварии

Финская газета Iltalehti подробно рассказывает о новом виде мошенничества, который практикуют водители дорогих авто, приехавшие в Финляндию из России или стран, ранее входивших в состав Советского Союза. Речь идет об «авариях» на финских дорогах с участием автомобилей премиум-класса. Цель их владельцев — получить компенсации за разбитые автомобили от финских страховых агентств.

За 2018 год финские страховые агентства выявили несколько случаев, в которых машина, привезенная из России или стран, ранее входивших в состав Советского Союза, попадала в аварию или была помята другой машиной в Финляндии.

Виновной стороной в аварии всегда был автомобиль, арендованный в финском пункте проката.

«Невиновный» участник аварии отвозил поврежденную машину обратно в Россию. Позже пункт проката или его страховая компания получали счет из российской автомастерской, который мог составлять несколько десятков тысяч евро.

Противоречия в вопросе повреждений

Все случаи объединяло то, что оба участника аварии говорили по-русски. В некоторых случаях было очевидно, что стороны знали друг друга.

Часто машину, пострадавшую в аварии, вскоре отвозили за границу. В ряде случаев проверку повреждений все же успевали провести на территории Финляндии.

«Когда машина проходила проверку здесь, обнаруживались более ранние повреждения, которые были значительно масштабнее, чем полученные во время недавней аварии», — говорит Ханну Маннинен (Hannu Manninen), специалист по вопросам страхования в финансовой группе «Осууспанкки» (Osuuspankki).

Маннинен говорит, что за один только 2018 год «Осууспанкки» зафиксировала шесть однотипных случаев мошенничества, в которых принимала участие российская сторона.

«Они в основном касаются случаев с участием автомобилей премиум-класса, таких как „Мерседесы", „БМВ" и „Ауди"», — говорит Маннинен.

Автомобили вскоре вывозили из страны

В одном из случаев дорогостоящая российская «Ауди» была оставлена на парковке в Хельсинки. Владелец улетел из аэропорта Хельсинки-Вантаа за границу на неделю. Когда он вернулся, машина была разбита.

«Была оставлена записка, в которой второй водитель признавал свою вину и указал свои данные», — рассказывает Маннинен.

Однако в тот раз попытка мошенничества была раскрыта, и после изучения ситуации страховая компания передала дело полиции.

Речь не всегда шла только о внешних повреждениях. Маннинен говорит, что страховая компания также получала от России такие требования, как оплата дорогостоящего ремонта коробки передач.

«Машины не ремонтируют в Финляндии. Их пытаются вывезти из страны максимально быстро, чтобы старые повреждения не были зафиксированы».

БМВ съехал с дороги

Сейчас «Осууспанкки» изучает интересный случай. Новая немецкая машина стоимостью примерно сто тысяч евро, принадлежащая российскому владельцу, съехала с дороги и получила серьезные повреждения.

«Водитель говорит, что пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал навстречу по его полосе», — рассказывает Маннинен.

Сторона, признавшая себя виновной, не покинула место происшествия, и полиция записала в качестве первого варианта причины аварии подозрение в нарушении правил дорожного движения. У этого случая были особые черты, в связи с чем Маннинен подозревает, что за произошедшим может быть попытка умышленного обмана страховой компании.

Исследователь Маннинен говорит об уже сложившемся тренде.

Кто платит?

С этим явлением знакомы и другие страховые компании.

«Эти случаи широко известны», — подтверждает специалист по страховым случаям банковской и страховой компании «ЛяхиТапиола» (LähiTapiola) Киммо Симойнен (Kimmo Simoinen).

Он рассказывает, что в начале года компания тщательно изучила эти случаи.

«Мы сразу отнеслись к ситуации серьезно и сделали все возможное».

Симойнен считает, что к мошенничеству водителей могла мотивировать разница в системе автострахования двух стран. Финские страховые фирмы выплачивают большие компенсации пострадавшему участнику аварии, чем российские.

«Если на старой „Ладе" врезаться в какой-нибудь «БМВ Икс 6", выплаты могут оцениваться в десятки тысяч евро, а страховка покрывает лишь несколько тысяч. Наверное, так появилась идея отправиться в Финляндию и нанести там какой-нибудь ущерб», — представляет ситуацию Симойнен.

Тщательное расследование

Когда в страховой компании появляется подозрение о попытке мошенничества, случай начинают тщательно изучать. Экспертами часто бывают бывшие полицейские, так что они знают, как можно получить данные о месте аварии и повреждениях участников ДТП.

«Если мы передаем дело полиции, то у нас уже обычно собраны все доказательства», — подытоживает Киммо Симойнен (Kimmo Simoinen).

Задача полиции в таких случаях — использование принудительных методов и проведение допросов. Подозрение в мошенничестве в большом количестве случаев привело к вынесению обвинительного приговора.