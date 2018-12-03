Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия: «Лада» из Тольятти: упрямая старушка

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Завод в Тольятти переживает нелегкие времена, но русские привыкли бороться. Руководство возлагает надежды на рост экономики и экспорт на восток. Невзрачная, дешевая, неубиваемая, полноприводная « Лада Нива» вот уже 40 лет победоносно преодолевает грязь и сугробы. У всех любителей авто начинают гореть глаза, когда они ее видят, пишет немецкая. Завод в Тольятти переживает нелегкие времена, но русские привыкли бороться. Руководство возлагает надежды на рост экономики и экспорт на восток.

«Лада» в Тольятти — 50 лет автомобильного производства в другом измерении. Завод занимает площадь 600 гектаров. Длина главного здания — 1,4 км.

Она была оранжевой. На асфальте — полный ужас, что, возможно, объясняет, почему вираж оказался слишком крутым. Потом пришлось поправлять наружное зеркало — на нем полежала машина. Но по нерасчищенной заснеженной дороге к дому она ехала победоносно — «Лада Нива», невзрачная, дешевая, неубиваемая, с полным приводом. Это было где-то в 1985 году, «Нива» вот уже десять лет оставалась на рынке в неизменном виде. О ее родном городе Тольятти, где производились машины, говорили, что оттуда можно увидеть кривизну земной поверхности.

В 2018 году кривизну земной поверхности все еще можно увидеть, и «Ниву» все еще производят. Она выглядит так же, как и 40 лет назад, так же и ездит. Внутри, возможно, поменялись парочка переключателей, но это не точно. Сейчас автомобиль зовется «4×4», потому что права на название Niva в заблуждении были переданы « Дженерал Моторс » (General Motors). Но у всех любителей авто начинают гореть глаза, когда они ее видят. В наши неспокойные времена, когда Карлоса Гона низвергают с трона, взоры всего мира направлены на « Рено » (Renault), « Ниссан » (Nissan) и «Мицубиси» ( Mitsubishi ). И «Лада» принадлежит французскому производителю.

Русские борются, это нелегко. 20 лет назад 100 тысяч сотрудников производили один миллион автомобилей в год. Концерн АвтоВАЗ строил детские сады и церкви, спортивные сооружения, ледовую арену. К Чемпионату мира по футболу город преобразился. Сейчас снова наступили будни. 36,2 тысяч человек, 40% из которых женщины, производят 326 тысяч автомобилей в год — «Ниву» и более современные линейки «Рено-Дачия» (Renault-Dacia).

Завод не загружен полностью, даже при двухсменной работе он не работает на полную мощь. Покупательная способность клиентов из-за экономической ситуации оказалась на низком уровне. Сырье становится дороже, в особенности сталь. Поставщиков трясет, их приходится поддерживать. Местное руководство возлагает надежды на экспорт на восток и на лучшие времена в стране, оно хочет удержать долю в 20% на рынке и с 2021 года начать получать чистую прибыль.

Пока что удивительным кажется масштаб производственных площадей. Площадь завода — 600 гектаров, но многое пустует. Несколько цехов находятся в ремонте. Длина главного здания — 1,4 км. Производственные линии бесконечно длинные. Однако компания сообщила об эффективном решении: один конвейер укоротили на 200 м, но и сейчас его длина составляет целых 900 м. А в конце — кривизна земной поверхности. И «Нива».