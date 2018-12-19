Chevrolet Niva 2: о чем не рассказал Ромуальд Рытвински

«ДжиЭМ-АвтоВАЗ» передал покупателю из Тольятти юбилейный автомобиль в комплектации LE+. Со шноркелем, черными колесами и интерьером, датчиками парковки и прочими наворотами. Отличный проходимец!

В честь серьезного события завод организовал журналистам экскурсию на завод и, что самое важное, встречу с новым генеральным директором СП «ДжиЭм-АвтоВАЗ» Ромуальдом Рытвински . Судя по всему, именно ему придется решать судьбу завода и Chevrolet Niva. И, судя по всему, некоторые решения уже приняты.

Но сначала об экскурсии. Журналистов, регулярно бывающих на заводе, сложно удивить. Все процессы давно отрегулированы, сборочный цикл отлажен. Ну, да, некоторые не видели автономных роботов, созданных силами сотрудников завода. Они, кстати, не просто развозят тележки с комплектующими по цехам, но и говорить умеют. У каждого есть коронный набор фраз. Неожиданно было услышать сзади: «Врубаю форсаж!».

Впрочем, ребята из PR-службы всегда находят новые ходы и в этот раз предложили поучаствовать в тестах на качество сборки автомобилей. Если кто-то не знает, то каждый автомобиль Chevrolet Niva проходит серию тестов прежде, чем попасть на склад. Есть, конечно и выборочные тесты, еще более жесткие, но основной контроль проходят абсолютно все машины. Так конвейер построен.

Так вот в качестве пассажиров можно было посмотреть, как сотрудники завода оценивают качество сборки. Автомобиль проходит через две камеры. В первой оценивается агрегатная часть: трансмиссия, двигатель, ходовая. Колеса стоят на специальных роликах, испытатель дает полный газ и далее выполняет команды системы контроля, оценивающей показатели. После этого, машина подвергается еще и визуальному осмотру на предмет течей масла и топлива.

Второй тест — дождевая камера. Более 100 форсунок на несколько минут создают настоящий ливень. Дворники просто не в состоянии справиться с таким потоком воды. В окна не видно вообще ничего. После такого «полива» сотрудники оценивают герметичность. Чуть где капля в неположенном месте — сразу в зону ремонта. При нас туда загнали две машины. В одной из них контролер усмотрел чрезмерный люфт кнопки аварийного сигнала. То есть даже такая мелочь без внимания не остается.

После испытаний настало время брифинга. Ромуальд Рытвински с гордостью сообщил, что с января 2019 года завод получил новый тип одобрения транспортного средства сроком на три года. Chevrolet Niva теперь уже в базе будет иметь ABS, подушку безопасности и систему «Эра-Глонасс». Правда, цена неизбежно вырастет, но не сильно.

И вот, наконец, главное. Быть или не быть Chevrolet Niva — 2. Напрямую, разумеется, об этом никто не говорит.

«Мы учли прежний опыт и теперь предпочитаем сообщать новости только тогда, когда есть результат», — сказал Ромуальд Рытвински на вопрос о том, будет ли второе поколение внедорожника.

Ага, то есть над чем-то в компании все же работают!

Второй намек — это одобрение. Оно получено на три года. А что потом? Если не сменить модель, то что, закрыть завод? Есть большие сомнения, что GM решится на такое. Да и «АвтоВАЗ» вряд ли захочет резать предприятие. А раз так, то года через три можно ждать новую модель.

Так же есть предположение, что завод при разработке новой модели будет опираться на ранние разработки. Те самые, которые не пошли из-за нехватки средств. Разумеется, не все наработки, а лишь фрагменты. Но из фрагментов и складывается мозаика. Заодно и экономия — не с чистого листа рисовать.

Разумеется, сотрудники компании наотрез отказываются раскрывать информацию. Но нет-нет, да случайно обмолвятся о том, что на проекте крест не поставили.

Разумеется, пока это лишь предположения. Но на заводе понимают, что нынешняя Chevrolet Niva — динозавр и ей нужен преемник. Уже одно это может служить подтверждением того, что завод будет бороться за свое место на рынке.