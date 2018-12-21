Экзамен при замене водительских прав нынешний штат ГИБДД не потянет

Предложение повторного экзамена на ПДД при замене водительских прав может создать большие сложности ГИБДД , и вряд ли будет принято, тем более что подобная практика в мире отсутствует. Так считают эксперты, опрошенные ФБА "Экономика сегодня"

Идея повторного экзамена на знание правил дорожного движения при замене водительского удостоверения нашла поддержку в ГИБДД. Как сообщается, идею проверки знаний ПДД каждые десять лет одобрил глава ГИБДД Михаил Черников. По словам Черникова, в случае реализации этого плана экзамены "вероятно, будут добровольными". И если водитель пройдет экзамен успешно, возможно, страховщикам стоит задуматься о предложении каких-нибудь скидок на страховку, сказал глава ГИБДД.

С предложением о проверке выступил директор одной из ярославских автошкол Сергей Калмыков, он озвучил свою идею на Конгрессе автошкол РФ.

Мировой прецедент

Нигде в мире подобной практики нет, говорит партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто , замечая, что "давайте теперь еще сдавать экзамен на знание конституции".

"В общем, предложение может сколько угодно любопытным, но оно не оформлено ни в каком виде, и думаю, воплощено не будет, потому что ни в одной стране мира такой практики нет. Эта идея предлагается уже не первый раз, и не первый раз не доходит до стадии хотя бы какой-то разработки", — отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня".

В январе подобное предложение озвучили в Союзе автошкол. В Госдуме тогда идею не поддержали.

"Как водитель, конечно, не поддерживаю это предложение. Как законодатель тоже. Право на управление транспортным средством выдается по результатам экзамена и это право бессрочно, с учетом обмена водительского удостоверения и физического статуса. Законом предусмотрена пересдача экзаменов водителям, лишенным права управления решением суда за ряд грубых нарушений ПДД. Этого достаточно", — приводили iz.ru слова председателя межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора", депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

ГИБДД придется нелегко

Если представить себе все-таки, что инициатива будет реализовываться, это создаст серьезные сложности ГИБДД — придется, по словам Моржаретто, вводить "чудовищный штат" экзаменаторов.

"У нас 45 миллионов водителей. С введением этой нормы ежегодно нужно будет принимать дополнительно 4,5 миллиона экзаменов. На сегодняшний день сдается 1,2 — 1,4 миллиона экзаменов в год, и у ГИБДД не хватает сил и штата, они даже говорят, что урежут число экзаменов, вместо трех будут принимать два. То есть элементарно нет рук. А тут еще 4,5 миллиона экзаменов. Соответственно, штат инспекции надо увеличить в четыре раза", — пояснил эксперт.

Что касается граждан других государств, которые садятся за руль в России, для снижения числа аварий с их участием эта мера не нужна. Как отметил Игорь Моржаретто, по закону Российской Федерации "те, кто приезжает в нашу страну именно работать, должны сдать экзамен и получить права РФ".

В апреле против идеи переэкзаменовки выступал и сам глава ГИБДД Черников.

"Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное (что необходимо) — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг", — приводило слова главы инспекции ТАСС.

Низкая вероятность

С точки зрения частного бизнеса, бизнеса автошкол, это понятно, но к безопасности эта идея не имеет никакого отношения, говорит автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

"Нельзя сходить в армию, получить военный билет и потом каждые десять лет подтверждать, что ты умеешь стрелять. Я выучил правила, я сдал экзамены, все, этого достаточно", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Вероятность прохождения этой инициативы Субботин оценивает как низкую.