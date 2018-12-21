Предложение повторного экзамена на ПДД при замене водительских прав может создать большие сложности ГИБДД, и вряд ли будет принято, тем более что подобная практика в мире отсутствует. Так считают эксперты, опрошенные ФБА "Экономика сегодня".
Идея повторного экзамена на знание правил дорожного движения при замене водительского удостоверения нашла поддержку в ГИБДД. Как сообщается, идею проверки знаний ПДД каждые десять лет одобрил глава ГИБДД Михаил Черников. По словам Черникова, в случае реализации этого плана экзамены "вероятно, будут добровольными". И если водитель пройдет экзамен успешно, возможно, страховщикам стоит задуматься о предложении каких-нибудь скидок на страховку, сказал глава ГИБДД.
С предложением о проверке выступил директор одной из ярославских автошкол Сергей Калмыков, он озвучил свою идею на Конгрессе автошкол РФ.
Мировой прецедент
Нигде в мире подобной практики нет, говорит партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто, замечая, что "давайте теперь еще сдавать экзамен на знание конституции".
"В общем, предложение может сколько угодно любопытным, но оно не оформлено ни в каком виде, и думаю, воплощено не будет, потому что ни в одной стране мира такой практики нет. Эта идея предлагается уже не первый раз, и не первый раз не доходит до стадии хотя бы какой-то разработки", — отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня".
В январе подобное предложение озвучили в Союзе автошкол. В Госдуме тогда идею не поддержали.
"Как водитель, конечно, не поддерживаю это предложение. Как законодатель тоже. Право на управление транспортным средством выдается по результатам экзамена и это право бессрочно, с учетом обмена водительского удостоверения и физического статуса. Законом предусмотрена пересдача экзаменов водителям, лишенным права управления решением суда за ряд грубых нарушений ПДД. Этого достаточно", — приводили iz.ru слова председателя межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора", депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.
ГИБДД придется нелегко
Если представить себе все-таки, что инициатива будет реализовываться, это создаст серьезные сложности ГИБДД — придется, по словам Моржаретто, вводить "чудовищный штат" экзаменаторов.
"У нас 45 миллионов водителей. С введением этой нормы ежегодно нужно будет принимать дополнительно 4,5 миллиона экзаменов. На сегодняшний день сдается 1,2 — 1,4 миллиона экзаменов в год, и у ГИБДД не хватает сил и штата, они даже говорят, что урежут число экзаменов, вместо трех будут принимать два. То есть элементарно нет рук. А тут еще 4,5 миллиона экзаменов. Соответственно, штат инспекции надо увеличить в четыре раза", — пояснил эксперт.
Что касается граждан других государств, которые садятся за руль в России, для снижения числа аварий с их участием эта мера не нужна. Как отметил Игорь Моржаретто, по закону Российской Федерации "те, кто приезжает в нашу страну именно работать, должны сдать экзамен и получить права РФ".
В апреле против идеи переэкзаменовки выступал и сам глава ГИБДД Черников.
"Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное (что необходимо) — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг", — приводило слова главы инспекции ТАСС.
Низкая вероятность
С точки зрения частного бизнеса, бизнеса автошкол, это понятно, но к безопасности эта идея не имеет никакого отношения, говорит автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
"Нельзя сходить в армию, получить военный билет и потом каждые десять лет подтверждать, что ты умеешь стрелять. Я выучил правила, я сдал экзамены, все, этого достаточно", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".
Вероятность прохождения этой инициативы Субботин оценивает как низкую.
"Не допускаю, что это пройдет. Не надо прикрываться хорошим понятием безопасности движения".