Синьхуа (Китай): китайские автомобили стремительно приобретают популярность на российском рынке

За последние восемь месяцев объем продаж китайских автомобильных компаний в России составил около 300 миллионов долларов, что говорит об их популярности в данном регионе. Сейчас многие китайские автомобильные предприятия стремятся производить адаптированные к региону сбыта модели машин, что особенно подкупает русских в автомобилях китайского производства, сообщает агентство «Синьхуа» (Китай) .

За последние восемь месяцев объем продаж китайских автомобильных компаний в России составил около 300 миллионов долларов, что говорит об их популярности в данном регионе. Сейчас многие китайские автомобильные предприятия стремятся производить адаптированные к региону сбыта модели машин.

В автоцентре Обухов, расположенном к Югу от Москвы, находится дилерский центр китайской марки автомобилей «Джили» ( Geely ), работающий в формате 4S. Внутри он богато украшен, выставленные автомобили сияют в свете ламп.

«Это первый наш дилерский центр, работающий в новом формате 4S, до конца года в России их будет создано 40», — заявил в интервью заместитель генерального директора российского представительства компании «Джили Моторс» (Geely Motors).

«Грейт Уол Моторс» (Great Wall Motors) также надеется запустить в России свой завод в будущем году, а «Лифан» ( Lifan ) внедряет новую модель автомобилей, соответствующую потребностям данного региона. Одним словом, автомобили китайских марок приобретают все большую популярность на российском рынке.

Степень адаптации приятно порадовала потребителей

В дилерском центре наш корреспондент встретил одного из покупателей, Анатолия, и его семью, которые недавно приобрели новую машину. На вопрос журналиста: «Как ощущения от вождения?» мужчина задал встречный вопрос: «Разве вы не видите эмоции на наших лицах?» Их светящиеся от счастья лица и правда передавали все лучше любых слов.

«Лифан» сделал упор на пользующейся популярностью модели «Сув» (SUV), продолжая выпускать продукцию для этого сегмента, чтобы укрепиться на российском рынке.

В дилерском центре «Лифан», работающем в формате 4S, наш корреспондент встретил покупателя по имени Денис, который только что закончил оформлять все документы, связанные с покупкой автомобиля Lifan SUV, и осматривал приобретенную машину.

«Моя жена увидела эту машину на дороге и влюбилась», весело сказал Денис.

Он положительно отозвался об экстерьере автомобиля, сказал, что его цена соответствует качеству. «Покупка машины — это большие расходы, сначала нужно прицениться у нескольких продавцов. Китайские автомобили выигрывают в сравнении с японскими и корейскими машинами того же класса».

Денис не москвич, он родом из Тулы, которая находится в 200 километрах от столицы. По словам менеджера по продажам дилерского центра Lifan, Сергея, не стоит удивляться тому, что их клиенты приезжают даже из Смоленской области, которая находится еще дальше. Большое количество иногородних покупателей в московском дилерском центре объясняется тем, что если в их городе такой центр есть, то в нем представлены не все модели или условия недостаточно выгодные.

Не так давно статистическая компания «Автостат» опубликовала сообщение, в котором говорилось, что объем продаж китайских автомобилей на российском рынке за прошлый год увеличился на 4%. За первые 8 месяцев этого года объем продаж китайских автомобильных предприятий в России составил 300 миллионов долларов.

В настоящее время подавляющее большинство автомобилей китайских марок производятся через на местные ОЕМ (компания, которая производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой маркой — прим. перев) компании. Благодаря местной льготной политике некоторые влиятельные китайские фирмы усиливают контроль качества и перестают работать через ОЕМ компании, создавая в России или соседних странах свои собственные производства.

В 2017 году «Джили Моторс» (Geely Motors) основала на совместном капитале свой завод в Белоруссии. Чжан Шоухэ заявил, что модели «Боюэ» (Boyue) и «Эмгрант» (Emgrand), которые сейчас хорошо продаются на российском рынке, производятся на заводе, расположенном в Белоруссии. После того, как завод достигнет проектной мощности, автомобили марки «Джили» (Geely) окажутся на рынке стран СНГ и даже Европы.

Автомобили марки «Грейт Уол Моторс» (Great Wall Motors) появились на российском рынке в 2004 году, когда наличное количество автомобилей у местного населения уже превышало 100 тысяч. В настоящее время инвестиции Great Wall Motors в Тульской области составляют около 500 миллионов долларов, завод с годовой производительностью в 150 тысяч автомобилей перешел в конечную фазу. В 2019 году планируется закончить строительство и сдать его в эксплуатацию, после чего продолжить увеличивать степень адаптации.

Непрерывное расширение методов углубления в местный рынок

По данным «Автостата», в 2017 году наличное количество легковых автомобилей у жителей России превышало 42 миллиона. Однако ситуация в России с соотношением 300 автомобилей на тысячу человек, сильно отличалась от положения дел в развитых западных странах, где данный показатель достигал 600 автомобилей на тысячу людей. Кроме того, возраст более половины всех машин, которыми владели россияне, превышал десять лет.

По мнению производителей из разных стран, российский рынок большой и потребительский потенциал в нем еще не до конца раскрыт. Несмотря на соблазнительные перспективы рынка, конкуренция на нем весьма существенна. Чтобы занять небольшую нишу на российском авторынке, любому китайскому производителю необходимо приложить немалые усилия. Например, автомобильная марка Chery , которая после изучения сегментации рынка, смогла занять там свое место благодаря двум моделям, которые пришлись по вкусу представителям среднего класса в возрасте от 35 до 55 лет.

Генеральный директор компании «Лифан» (Lifan) Сунь Цзэцзюнь, проработавший в России более десяти лет, сообщил журналисту, что для того, чтобы завоевать признание потребителей, помимо выпуска моделей, отвечающих требованиям рынка, необходимо уделять особое внимание качеству товара. В настоящее время каждая модель автомобилей компании «Лифан», появляющаяся на российском рынке, совершенствуются, чтобы лучше соответствовать климатическим условиям, используемому топливу и привычкам их будущих водителей. Так, например, зимой российские дороги обильно посыпают антигололедным реагентом, что может привести к коррозии. В связи с этим Lifan сделал колеса устойчивыми к коррозии.

«Чтобы укрепиться на российском рынке, недостаточно иметь хорошую продукцию, необходимо обладать профессиональными каналами сбыта и превосходной командой», — сказал Чжан Шоухэ.

В настоящее время реализацией продукции в России занимается смешанная команда, состоящая как из русских, так и из китайцев, туда ведется набор людей, обладающих опытом в данном виде деятельности. Перед тем, как приступить к работе, их направляют на обучение в Китай, где устраиваются командные тренинги, людям показывают процесса создания дизайна, разработки и производства, для того, чтобы новые сотрудники непосредственно познакомились с китайскими автомобилями.

Генеральный директор ООО «ФАВ — Восточная Европа» Шэ Мин заявил: «Мы уверенно движемся вперед, развиваем каналы, формируем торговую марку». Поясняя свое высказывание, он сказал, что ФАВ вышел на российский рынок относительно поздно, в бренд-маркетинге ему сложно равняться с другими китайскими компаниями, в результате чего машины данной товарной марки приобретают преимущество коммерческого автомобиля.

Китайские марки автомобилей приспосабливаются к ситуации непрерывного увеличения разнообразия средств передвижения в России, они диверсифицируют каналы сбыта. Примером здесь может служить стремительно развивающийся в Москве каршеринг. Не замедлили воспользоваться шансом вклиниться в данную сферу и китайские автомобильные компании, такие как «Лифан» (Lifan), «Чери» (Chery) и т. д. В рамках сотрудничества с поставщиком каршеринговых услуг «Ю-Драйв» (YouDrive), машины предоставляет компания «Чери» (Chery). Первая партия машин была отправлена в течение первых восьми месяцев этого года. В настоящее время ведутся переговоры по предоставлении еще большего количества автомобилей и в другие города.

В интервью журналистам, человек, имеющий отношение к данной области, сообщил, что для того, чтобы начать конкурировать с европейскими, американскими, японскими и корейскими автомобилями, китайским производителям нужно приложить еще много усилий. В настоящее время автомобили китайских марок представляют собой усредненные образцы, им необходимо лучше использовать свои преимущества и бороться за лидерство в разных сегментах рынка.